Konkariyhtye Tears For Fears julkaisee uuden levyn yli 15 vuoden tauon jälkeen, mutta se tuskin jää historiankirjoihin mestariteoksena, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

Rock / Albumi

Tears For Fears: The Tipping Point. Concord. ★★★

On selvää, että Tears For Fears -yhtyeen comeback-albumi ei ole syntynyt helpolla.

1980-luvun alussa Englannissa perustettu bändi tunnetaan parhaiten The Hurting -esikoislevyllään olleesta klassikosta Mad World (1982) ja uransa isoimmasta hitistä Everybody Wants to Rule the World (1985). Ensimmäinen saavutti vielä alkuperäistäkin suuremman suosion, kun Michael Andrews ja Gary Jules tekivät siitä oman versionsa Donnie Darko -elokuvan soundtrackille. Jälkimmäistä ovat niin ikään coveroineet muut artistit, muiden muassa Saara Aalto, joka esitti kappaleen X Factorissa.

Kultaisen 80-luvun jälkeen yhtyeen tarinassa on ollut vähemmän lukuja. Bändin perustajajäsenet ja voimahahmot Roland Orzabal ja Curt Smith jatkoivat yhteistyötä vuoteen 1991 asti, mutta sitten välit katkesivat ja Orzabal jatkoi yksin musiikin julkaisemista Tears For Fears -nimellä. Lopputulokset eivät ole sellaisia, joita tarvitsisi kummemmin muistella. Vuonna 2000 Orzabal ja Smith palasivat yhteen ja alkoivat työstää uutta albumia. Everybody Loves a Happy Ending julkaistiin vuonna 2004. Se on yli 17 vuoden ajan ollut yhtyeen viimeisin studioalbumi.

Yhtye on välillä viettänyt kokonaan hiljaiseloa, välillä tehnyt yksittäisiä esiintymisiä. Jo vuosien ajan Orzabal ja Smith ovat puhuneet siitä, että ovat työstämässä myös täysin uutta materiaalia. Vuonna 2017 siitä saatiin esimakua, kun isoimmat hitit koostaneella kokoelma-albumilla oli uusi single I Love You But I'm Lost. Pitkään on puhuttu, että tulossa on kokonainen albumi, jonka nimi on The Tipping Point.

Nyt The Tipping Point on lopulta valmis. Lähellä oli, että se olisi aiheuttanut uudestaan Orzabalin ja Smithin teiden erkanemisen. Smith on kertonut haastatteluissa, miten oli yhdessä vaiheessa valmis taas lähtemään Tears For Fearsista. Syyt olivat hänen mukaansa taiteellisissa erimielisyyksissä.

”Sanoin Rolandille: ’Jos haluat tehdä tämän, anna mennä, mutta minä en ole mukana. Tämä ei edusta minua, eikä se ole sellaista, mistä pidän tai mitä haluaisin julkaista’”, Smith kertoi musiikkilehti NME:lle.

Samaisessa haastattelussa Smith kertoi, miten alun perin heitä oli auttamassa muun muassa The Weekndin kanssa työskennelleitä ihmisiä ja Bastille-yhtyeen keulahahmo Dan Smith. Tämä ”musiikillinen pikadeittailu” ei toiminut, ja kaksikko päätti hylätä apukädet ja istua huoneeseen soittamaan kahdestaan akustisia kitaroita. Syntyi levyn avauskappale No Small Thing.

Orzabal ja Smith ovat onnistuneet saamaan aikaan levyllisen hyvin tuotettua ja huolellisen kuuloista pop rock -musiikkia. Missään kohtaa levyä ei kikkailla nykytrendeillä tai haeta Tiktok-sensaatiota. Fokus on puhtaasti musiikissa. Molempien ääni kuulostaa hyvältä, ja erityisen kaunis laulusuoritus kuullaan Long, Long, Long Time -kappaleella, jossa pääosaan nousee yhtyeen kanssa yhteistyötä tehnyt Carina Round.

Kaksikko ei ole yrittänyt tehdä uusiksi 80-luvun isoimpia hittejään. Sen sijaan levyltä kuuluu vahvasti se, miten molemmat ovat ikääntyneet kaksikymppisistä 60-vuotiaiksi. The Tipping Point on ikääntyneiden miesten rockia. No Small Thing -kappaleen vaikutteiksi on nimetty Bob Dylan ja Johnny Cash. Myös David Bowie -inspiraatiota on helppo kuulla useammallakin kappaleella.

Suurin osa kappaleista taipuu surumielisiksi balladeiksi, mikä ei ole ihme, koska levyn yksi keskeinen teema on Orzabalin vaimon kuolema. Muusikon vaimo sairastui vakavasti 2010-luvun alkupuolella, ja Orzabal toimi tämän hoitajana vuosien ajan.

Vahvimmin tragedia nousee teemaksi singlenä julkaistulla The Tipping Pointilla ja Please Be Happylla. Jälkimmäinen on sinänsä kaunis ja vähäeleinen kappale, mutta ei jää kummemmin mieleen. Sen sijaan levyn nimikkokappale on ehdottomasti sen kirkkain onnistuminen. Se luo suorastaan ahdistavan tunnelman kuvailemalla voimattomuuden tunnetta, kun tajuaa menettävänsä rakastamansa ihmisen.

“Who’s that ghost knocking at my door? You know that I can’t love you more”, Orzabal laulaa riipivästi.

Tyylilajit vaihtelevat merkittävästi levyllä. Välillä luotetaan pelkkään akustiseen kitaraan ja pianoon, välillä intoudutaan syntikoiden kanssa kikkailuun. The Tipping Pointin lisäksi huippuhetkistä pitää mainita erityisesti kaunis pianoballadi Rivers of Mercy. Hämmentävä kokemus on sen sijaan Break the Man, yritys tuoda yhtyeen sanoitukset 2020-luvulle käsittelemällä patriarkaatin ongelmia.

Huolellisesta työstä huolimatta on vaikea kuvitella, että Tears For Fearsin paluulevy nousisi esiin listatessa vuoden 2022 parhaita albumeita. Tai että levy onnistuisi nostamaan yhtyettä uuteen suurloistoon. Ehkä Orzabal ja Smith eivät sellaista tavoittelekaan.

Kriitikon valinnat: Miehistä voimaantumista ja naisten ikäsyrjinnän vastustamista

Rock / Albumi

Tommi Läntinen: Elämä kantaa mua. Vallila Music House. ★★

Ensi lauantaina Tommi Läntinen osallistuu Uuden musiikin kilpailuun, ja sopivasti UMK:n alla julkaistiin ensimmäinen Läntisen studioalbumi kymmeneen vuoteen. Suurin osa kappaleista on Arttu Wiskarin hittinikkarina tunnetun Janne Rintalan käsialaa, ja se kuuluu. Levy on täynnä miehisiä voimaantumiskappaleita, joissa ajetaan Harley Davidsonilla, juodaan pää täyteen ja rakastetaan. Kokonaisuudesta tulee mieleen miehinen versio Kaija Koosta. Suurin osa biiseistä on harmillisen yhdentekeviä, vaikka Läntinen pääsee revittelemään äänellään parhaimmillaan ihan makeasti. Haloo Helsingin jäsenten tekemä nimikkosingle ei erotu edukseen. Lauri Tähkän ja Timo Kiiskisen kirjoittama Meidän murusia kuulostaa niin paljon Lauri Tähkältä, että hetkeksi erehtyy ihmettelemään, kenen albumia tässä oikein kuuntelee.

Country / Albumi

Lili & Luna: Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Sony Music. ★★★

Suomessa on tehty varsin vähän valtavirtahuomiota kerännyttä countrymusiikkia, eikä debyyttialbuminsa julkaissut Lili & Luna -kaksikkokaan ole toistaiseksi saanut mainittavia listasijoituksia. Se on sääli, koska Leena Tirrosen ja Sanni Savolaisen muodostaman, Joel Melasniemen tuottaman yhtyeen musiikki on vauhdikasta ja kevyttä popmusiikkia, joka poikkeaa tämän hetken suomalaisesta peruspoljennosta. Sanoituksissa tasapainoillaan naiiviuden ja sympaattisuuden rajamailla, ja erityisesti levyn herkistelybiisit jäävät tässä mielessä vähän valjuiksi. Sen sijaan esimerkiksi singlenäkin julkaistu Tuhat poikaystävää on täydellisen hölmö poprenkutus, jonka olisi voinut kuvitella kelpaavan radioillekin soitettavaksi.

Pop / Single

Vesala: Uu mama. Warner Music. ★★★★

Suomalaisen popmusiikin merkittävimpiin nykytekijöihin kuuluva Paula Vesala on julkaissut viime aikoina hyvällä tahdilla uutta musiikkia – ilahduttavan laadukasta sellaista. Samaa linjaa jatkaa uutuussingle Uu mama, jonka Vesala on tehnyt yhdessä Jurekin kanssa. Sanoituksiltaan kappale ”taistelee naisten kokemaa ikäsyrjintää vastaan riemulla”. Parhaiten kappale painuu mieleen silti loistavan sävellyksensä ansiosta. Eteerinen tunnelma välittyy hienosti, ja loppupuolella kuultava Jukka Eskolan trumpetinsoitto varastaa show’n. Erityismaininnan ansaitsee kappaleelle tehty Miikka Lommin musiikkivideo, jossa Helsingin Merihaka on saatu näyttämään, huh, kauniilta.

Pop / Albumi

Bastille: Give Me the Future. EMI. ★★★

Brittiläinen poprock-yhtye Bastille muistetaan parhaiten lähes kymmenen vuoden takaisesta jättihitistään Pompeii, joka kuului vuoden 2013 popkappaleiden parhaimmistoon. Sen jälkeen Dan Smithin johtama yhtye ei ole saavuttanut vastaavia onnistumisia, mutta yhtyeellä on yhä vankka fanikunta. Helmikuun alussa julkaistu Give Me the Future -albumi nousi Britannian albumilistan ykköseksi. Levy on tuttu ja turvallinen: kappaleet tunnistaa syntikkaäänimaailmasta nopeasti Bastillen tuotannoksi. Kokonaisuudesta erottuvat jättionnistumiset jäävät puuttumaan, mutta levy on menevää popmusiikkia, joka sopii hyvin illanviettomusiikiksi, kun ei haluta meiningin riistäytyvän ihan käsistä.