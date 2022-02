New Yorkissa asuva Mäensivu uskoo digitaalisten omistusleimojen kaupan olevan iso osa musiikin tulevaisuutta. ”En silti luule sen tekevän minusta miljonääriä”, hän sanoo.

Hyvältä kuulostaa: Kaisa Mäensivun uusi kappale The Sizzler on sähäkkä ja räiskyvä. Myös alusta on aivan uusi: verkon nonfungible tokenien NFT:n kauppapaikka Open Sea.

Nyt ei siis olla suoratoistopalvelussa eikä levysoittimen äärellä, vaan keskellä pandemia-ajan suurinta villitystä, digitaalisten omistusleimojen virtuaalimaailmaa.

”Sinne vaan kaikki mukaan! Ei ole mahdotonta ollenkaan”, sanoo Kaisa Mäensivu kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailmasta.

Nonfungible tokenit, kuten The Sizzler, ovat ainutlaatuisia taideteoksia, joiden omistusoikeuksia eli omistusleimoja voi ostaa kryptovaluutalla. Ilmiö lähti liikkeelle muutama vuosi sitten lähinnä digitaalisista taideteoksista. Vuonna 2020 NFT-kauppoja tehtiin jo 44 miljardin euron arvosta. Nyt niistä kohistaan myös musiikin alalla.

Omistusleimoja digitaalisiin teoksiinsa ovat myyneet muun muassa Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Melania Trump, seurapiirijulkkis Paris Hilton ja näyttelijä William Shatner. Ja nyt siis myös Kaisa Mäensivu.

The Sizzleriä voi kuunnella ilmaiseksi Open Sea -palvelussa. Jännittäväksi tilanne muuttuu 25. helmikuuta, kun sen omistusleiman myynti alkaa. Huutokauppa kestää kuukauden.

Mäensivu on innoissaan, sillä hän toivoo voivansa ansaita NFT:llä rahaa. ”En silti luule sen tekevän minusta miljonääriä ”, hän nauraa puhelinhaastattelussa Yhdysvaltain Coloradosta, jossa hän oli kiertueella viime viikon.

Moni muusikko ja musiikin kuuntelija on etsinyt vaihtoehtoa Spotifylle varsinkin sen jälkeen, kun folk-rockin suurmies Neil Young lähti suoratoistopalvelusta ovet paukkuen. Youngin protesti kohdistui Spotifyn jakamaan sisältöön, mutta monet muusikot ovat tyytymättömiä siihen, miten pienen korvauksen tekijät saavat musiikkinsa esittämisestä suoratoistopalvelussa. ”Siksi koko musiikkiala on kriisissä”, Mäensivu toteaa.

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta toimia kuin Young. ”Spotify on pakollinen paha. Siellä on oltava”, Mäensivu sanoo.

Hän uskoo kuitenkin vahvasti NFT:n mahdollisuuksiin nousta suoratoistopalvelujen vaihtoehdoksi. ”Uskon, että iso osa musiikkialan tulevaisuutta on täällä ja siksi haluan olla mukana alusta saakka.”

NFT kehitettiin vuonna 2017. Pohjimmiltaan kyse on digitaalisista omistusleimoista, joista käydään huutokauppaa kryptovaluutalla. Digitaalisen teoksen omistaja merkitään lohkoketjuun, josta omistajuus voidaan todentaa. Innostus on suurta, vaikka epäilijöitäkin jo on.

Kuulostaa monimutkaiselta, mutta Mäensivu on toista mieltä: ”Ei ole mahdotonta ollenkaan”, hän vakuuttaa ja lupaa opastaa kädestä pitäen, miten palvelu toimii.

Huutokauppaa varten tarvitaan kryptovaluuttaa, ja sitä varten tarvitaan kryptolompakko. Mäensivu valitsi Metamask-lompakon, koska sillä voi käyttää maksutonta Polygon-lohkoketjua ja sen MATIC-valuuttaa. ”Metamask on yleisin, se toimii sovelluksena ja selaimessa ja sitä pidetään turvallisena”, Mäensivu perustelee.

Sen jälkeen Mäensivun piti valita NFT-alusta. Mäensivu valitsi Open Sean, joka on tällä hetkellä suurin. Se on myös muusikolle maksuton.

”Toiset NFT-alustat ovat keskittyneet enemmän musiikkiin kuin toiset. Joillakin alustoilla on myös tosi siistejä naistaiteilijoiden yhteisöjä, joilla on isoja seuraajamääriä”, Mäensivu kertoo.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa alustat tulevat profiloitumaan selvemmin eri taiteen ja musiikin lajeihin. Toistaiseksi näin ei vielä kuitenkaan ole.

Lohkoketjuksi Mäensivu valitsi maksuttoman Polygonin. Hän latasi waw-tiedostoon pakatun The Sizzler -singlen palveluun, jossa se on nyt vapaasti kuultavissa.

Perjantaina 25. helmikuuta alkavassa huutokaupassa Mäensivu on määritellyt The Sizzlerin omistusleiman lähtöhinnaksi 50 dollarin arvosta kryptovaluuttaa.

The Sizzlerin NFT:stä tulee suurimman tarjouksen tehneen huutajan digitaalista omaisuutta, ja sen rahallinen arvo siirtyy ostajalle. Kappaleen oikeudet jäävät kuitenkin Mäensivulle. Sitä voi myös edelleen kuunnella Open Seassa, mutta omistajaksi merkitään Mäensivun sijasta ostaja.

Mäensivu voi valita prosenttiosuuden eli rojaltin, joka kappaleen hinnasta jää hänelle. ”Jos määrittelen sen esimerkiksi kymmeneksi prosentiksi, minulle jää kappaleesta kymmenen prosentin osuus silloinkin, jos kappaleen omistaja myy sen eteenpäin.”

HAUSKAKSI huutokaupan tekee Mäensivun mukaan se, että hän voi jakaa huutokauppaan osallistuville etuja. ”Jokainen huutohan hilaa hintaa ylöspäin, joten jokainen huutaja saa nimikirjoituksella varustetun cd-levyn. Voittaja saa valita joko bassotunnin tai konserttiliput mille tahansa keikalleni tänä vuonna. Lisäksi voittaja saa yllätyspalkinnon, joka selviää vasta voiton jälkeen”, Mäensivu kertoo.

Näin kauppapaikka tarjoaa Mäensivun mukaan uudenlaisen yhteyden artistin ja hänen kuulijakuntansa välille. Faneilla on mahdollisuus sijoittaa artistiinsa ja artisti voi lähestyä fanejaan suoraan esimerkiksi erilaisten tuotteiden muodossa. ”Tämä on ihanan tuoretta – NFT voi olla mitä vaan, ei ainoastaan albumikokonaisuus”, Mäensivu sanoo.

The Sizzler -kappaleen soittaa Kaisa’s Machine -yhtye. Pianossa Mikael Myrskog (vas.), saksofonissa Max Zenger ja rummuissa Jonatan Sarikoski. Kaisa Mäensivu soittaa bassoa.

Mäensivu taitaa olla ensimmäisiä suomalaisia jazzmuusikoita, jotka ovat luoneet oman NFT:nsä. Se ei oikeastaan yllätä, sillä hän on edelläkävijä monissa muissakin asioissa.

Hän on ensimmäisiä naispuolisia kontrabasisteja Suomessa jazzin alalla ja yksi harvoista, jotka luovat uraa New Yorkissa.

New Yorkiin Mäensivu jäi oltuaan vuonna 2017 vaihto-oppilaana Manhattan School of Musicissa. Hän asuu yhdysvaltalaisen puolisonsa, rumpali Joe Perin kanssa.

Yhteydet Suomeen ovat kuitenkin tiiviit. Hänellä on Suomessa useita yhtyeitä, kuten The Sizzlerinkin levyttänyt Kaisa’s Machine, Kaisa Mäensivu Trio sekä neljän naisen lauluyhtye Signe.

Pääosan pandemia-ajastakin Mäensivu vietti Suomessa yhdessä Perin kanssa. Koronapoikkeustilan valopilkkuja oli viime vuonna ilmestynyt albumi Hand Picked, jossa on kappaleita Mäensivun eri kokoonpanoilta.

Seuraavan kerran Mäensivua kuullaan maaliskuussa Turku Jazz -festivaalissa, jossa hän vetää työpajan konservatorion opiskelijoille.

Nyt Mäensivu on jälleen New Yorkissa, jossa jazzklubit avautuivat jo aiemmin kuin Suomessa.

Vaikka jotkin klubit ovat joutuneet lopettamaan toimintansa ja moni muusikko on jättänyt alan, mieliala on silti optimistinen. ”Pandemian aikana oli välillä aika toivoton olo, mutta se unohtuu nopeasti, kun keikoille taas pääsee”, Mäensivu sanoo.

To 3.3. klo 21 Rica Bar (Kristiinankatu 5m, Turku) Kaisa Mäensivun ja Turun konservatorion työpajan jamit. Vapaa pääsy.

