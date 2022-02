Tina-dokumentti on tavallista laadukkaampi, koottu puhuvien päiden sijaan taitavasti arkistofilmeistä ja jopa valokuvista.

Dokumentin alussa Tina Turner sanoo kertoneensa People-lehden haastattelussa vuonna 1981 miehensä Ike Turnerin harjoittamasta parisuhdeväkivallasta, koska selvänäkijä suositteli tekemään niin.

Dokumentin loppupuolella Turner tarjoaa järkevämmän syyn. Hän oli jättänyt miehensä viisi vuotta aiemmin ja yritti käynnistää soolouraansa. Mutta kaikki kärttivät uutisia Iken ja Tinan paluusta yhteen.

16 vuotta kestänyt väkivalta oli pystynyt salassa. Tuomalla sen esiin Turner toivoi pääsevänsä lopulta eroon aiheesta. Niin ei käynyt. Hän on saanut jauhaa tuskallisia muistojaan julkisuudessa loputtomiin.

Niitä on kerrattu People-lehden jälkeen elämäkertakirjassa I, Tina (1986), elokuvassa Tina: What’s Love Got to Do With It (1993), jossa Angela Bassett näytteli Turneria, musikaalissa Tina (2018) ja tässä dokumentissa Tina (USA/Britannia 2021).

Dokumentti syntyi rinnakkain Turnerin (s. 1939) uusimman elämäkerran Happiness Becomes You (2020) kanssa. Sen ohjasivat Daniel Lindsay ja T. J. Martin, jotka saivat Oscarin urheiludokumentistaan Undefeated (2011).

Tina Turnerin itsensä lisäksi dokumentissa kuullaan muun muassa taustatanssijoita ja -laulajia, mutta perinteisiä tähtien todistuksia on kiitettävän vähän.

Olennaisimpia haastateltavia ovat Kurt Loder, joka kirjoitti ensimmäisen elämäkerran Turnerin kanssa, ja etenkin manageri Roger Davies, joka auttoi rakentamaan Turnerin uuden uran vuodesta 1979 lähtien.

Puolet dokumentista käsittelee aikaa Iken kanssa ja toinen puoli elämää eron jälkeen. Syntyjään Anna Mae Bullock sai erossa vain miehensä hänelle antaman nimen Tina Turner.

Siitä Tennesseen puuvillapelloilla kasvanut Turner nousi stadioneita täyttäväksi rock-tähdeksi. Dokumentissa kerrotaan, kuinka Turner sai vauhtia uralleen Britanniasta, josta löytyi jättihitti What’s Love Got to Do With It vuonna 1984.

Tavallaan Turner oli oman elämänsä #metoo-liike vuosikymmeniä ennen kuin se syntyi. Yleensä parisuhdeväkivallasta vaiettiin 1970-luvulla. Sikäli tarina laulajasta, joka löytää itseluottamuksensa ja pääsee väkivallan ikeestä, osuu otolliseen aikaan.

Dokumentin mukaan se ja kirja ovat Turnerin jäähyväisten jättöä esiintymisille. Vaikka dokumentti on luultavasti tehty Turnerin ehdoilla, se on tavallista laadukkaampi, koottu puhuvien päiden sijaan taitavasti arkistofilmeistä ja jopa valokuvista.

Dokumentin perään klo 22.55 Teemalla nähdään taltiointi konsertista Barcelonassa vuonna 1990. Siellä oli 70 000 katsojaa.

Tina, Teema klo 21.01 ja Yle Areena. (K12)