Aviopari perkaa suhdettaan pariterapiassa ja päättää viimeisenä oljenkortena elvyttää rokkibändinsä Harmonican.

Harmonica on Josephine Bornebuschin ja Jonas Karlssonin luomus, ja he myös näyttelevät sen pääosissa.

Comeback näyttää ratkaisulta kaikkeen. Ruotsalaissarjassa Harmonica paluun lavalle on määrä pelastaa lauluntekijä-laulajien parisuhde, tuoda ilo takaisin elämään ja kartuttaa pankkitilejä.

Viisiosainen sarja alkaa Monican (Josephine Bornebusch) ja Harryn (Jonas Karlsson) pariterapiasessiolla. Kohtaus vetää heti mukaansa. 16 vuotta aiemmin Harmonica-bändinsä lopettanut aviopari perkaa terapeutin sohvalla jumittunutta suhdettaan ja tarttuu viimeiseen oljenkorteen: he päättävät lähteä tarjotulle kiertueelle Eurooppaan.

Aiemmin jättiareenoilla esiintynyt kokoonpano päätyy soittamaan muun muassa sporttibaariin ja fetissibileisiin. Kiertueen on pykännyt pystyyn bändin managerina toiminut Tomas (Eric Ericson), Monican veli. Hänellä on omat syynsä keikkojen järjestämiseen.

Bornebuschin ja Karlssonin luoman sarjan alkuasetelma kuulostaa komedialliselta. Siihen suuntaan antaa viitteitä myös ensimmäisen jakson kerronta. Harry, jolle on tarjottu ääninäyttelijän työtä jäniksenä ja joka vastustaa kiertueajatusta, toteaa terapeutin sohvalla: ”Harmonica on unelmaa. Väiski Vemmelsääri on todellinen.”

Pian tummat sävyt nousevat kuitenkin enemmän pintaan. Ne liittyvät ristiaallokkoon menneen ja nykyisyyden, aitouden ja feikkiyden, juhlan ja arjen välillä. Musiikistakin tulee vakava asia, vaikka tielle lähtemisen ideana oli löytää uudelleen kepeyttä.

Kolmannessa jaksossa ollaan jo tragedian äärellä, eikä hassuista heitoista jää jälkeäkään. Se on sääli, sillä samalla tasapainoisesta tunnepaletista karsitaan värejä. Keventävänä elementtinä toimivat sentään kokoonpanon vanhat musavideot.

Bornebuschista on viime vuosien aikana tullut merkittävä tekijä ruotsalaisessa tv-tuotannossa. Suomessa edelleen ehkä parhaiten Solsidan-sarjan Mickanina tunnettu näyttelijä on luonut sarjat Welcome to Sweden (2014–2015) ja Rakasta mua (2019–2020) sekä elokuvan Orca (2020). Usein hän myös ohjaa luomuksensa, niin nytkin.

Bornebuschin ja työpari Karlssonin ote on varma niin kameran takana kuin sen edessä. Tummissa interiööreissä – keikkapaikoilla, kiertuekämpässä ja alkoholisti-isän kotona – tapahtuu paljon myös sivuhenkilöiden suhteen. Kokonaisuus tuntuu kuitenkin ehyeltä ja uskottavalta.

Harmonica-sarja ei ole lopulta kovin kiinnostunut ulkomusiikillisista rokkitouhuista, vaikka siinä viitataankin folktyyppien aitouteen ja nykyisen musiikkiteollisuuden kykyyn paketoida artisti kuluttajalle.

Itse musiikista Bornebusch ja Karlsson sen sijaan ovat kiinnostuneita. He ovat olleet tekemässä myös Harmonica-bändin biisejä.

Harmonica, Elisa Viihde Viaplay. (K12)