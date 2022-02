Viikon suosituksissa Juha Himangan kirjan lisäksi Peacemaker-tv-sarja ja suomalainen kauhuelokuva Pahanhautoja.

Filosofia saa parhaimmillaan ajattelemaan tuttuja asioita uudella tavalla. Juha Himangan uusi kirja Filosofia ja tämä elämä tarjoaa tähän hyviä välineitä. Himanka tekee filosofiaa Sokrateen perinteessä ja muistuttaa, että tiedon lisääminen ei ehkä ole aina oikea ratkaisu. Ajattelu ja keskustelu vievät usein paremmin totuuden äärelle. Ja mitä totuus lopulta on, kokemuksena?

Himanka tutkii kirjassaan muun muassa toisenlaista totuuskäsitystä ja länsimaiselle kulttuuripiirille ominaisen minän käsityksen rakentumista. Maailmankuvassamme on paljon dogmeja, yllättävissä paikoissa.

Himanka kyseenalaistaa ja kirjoittaa rohkeasti. Ajatteluttavia lauseita riittää, kuten “Silloin, kun tutkimus etenee asiasta sen syyhyn, se jo etääntyy asiasta.” Vaikka kaikesta ei olisikaan samaa mieltä, moneen suuntaan kulkeva kirja sisältää katsauksia kiinnostaviin keskusteluihin ja ajattelun historiaan. Himanka muistuttaa, että tietoisuutta ja itseä on selvitetty eri tavoin jo tuhansia vuosia ja että “asiaa alkoi tutkia viimeistään Sokrates, ja vaikkapa Litku Klemetti tutkii sitä nykyään täällä Suomessa”.

Juha Himanka: Filosofia ja tämä elämä - ajattelun asioita. Teos.

John Cena näyttelee Peacemakerin pääosaa.

Peacemakerissa toimii tunnusmusiikkikin

Peacemaker-sarjassa juoni on oikeastaan sivuseikka. Olennaista ovat mahtavat tyypit ja heidän elävä dialoginsa. Painija-näyttelijä John Cena yllätti Suicide Squad -elokuvan (2021) Peacemakerin roolissa ohjaaja-käsikirjoittaja James Gunn. Hän kirjoitti tv-sarjan antaakseen Cenalle mahdollisuuden näytellä laajemmalla skaalalla. Cena vetää tunteella ja tulos on mainiota viihdettä.

Päähenkilö on tyly, törkeä ja poliittisesti epäkorrekti tappaja, jonka musiikkimaku ja maailmankuva ovat 1980-luvulta. Cena näyttää, miten maskuliinisuuden urpon parodian alta löytyy lojaali sydän.

Salaista operaatiota suorittava tiimi Peacemakerin ympärillä on kokoelma keskenään erilaisia hylkiöitä. Sukupuolet, rodut, kulttuurit, ikäryhmät ja kysymykset oikeasta tavasta puhua törmäilevät. Jotenkin pitäisi tulla toimeen, mutta jatkuvasti päädytään väittelemään tyhjänpäiväisyyksistä ja puhumaan lähinnä puhumisesta, kuten niin usein kinastelevien ihmisten kesken käy. Montaa asiaa voisi vielä kehua. Peacemakerin lemmikki Eagly-kotka on tehty valloittavan eläväksi. Sarjan tunnusmusiikki ja sen tahdissa tanssimalla vedetty henkilöiden introesittely on niin vetävä, että sen katsoo joka kerta.

Peacemaker, Hbo Max.

Pahanhautojan Tinja näyttelee Siiri Solalinna.

Suomalainen limainen E.T.

Onpa mukavaa nähdä suomalainen elokuva, joka näyttää siltä kuin scifi-ohjaaja David Cronenberg olisi limaisella kaudellaan tehnyt oman versionsa E.T.:stä. Hanna Bergholmin ohjaamasta ja Ilja Rautsin käsikirjoittamasta Pahanhautojasta kuoriutuu kauhudraama lapsesta aikuisten parisuhteiden ja odotusten risteyksessä. Vahva keskeinen metafora kantaa taitavien yksityiskohtien täydentämää tarinaa identiteetin kadottamisesta. Palkitun elokuvan ensi-ilta on parin viikon päästä.

Pahanhautoja elokuvateattereissa 4.3.

Merja Mäki ja Patrik Ouředník kirjastojen varatuimmat 9.–16. helmikuuta.

Kaunokirjallisuus

1) Merja Mäki: Ennen lintuja

2) Lisa Jewell: Näkymätön tyttö

3) Eppu Nuotio: Leinikkimekko

4) Ann Patchett: Hollantilainen talo

5) Anna Jansson: Varjo kannoillasi

6) Meri Valkama: Sinun, Margot

7) Jojo Moyes: Morsianten laiva

Tietokirjat

1) Patrik Ouředník: Europeana, 20. vuosisadan lyhyt historia

2) Juha Hänninen: Auta minut kuolemaan

3) David Foster Wallace: Tennisesseet

4) Merja Mähkä: Sijoittajaksi 7 päivässä

5) Jyrki J.J. Kasvi: Jyrki Kasvin kolme elämää

6) Mona Eid, Koko Hubara (toim.): Third Culture Kids

7) Pertti Torstila: Komennus Budapestiin