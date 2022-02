Penguin Random Housen toimitusjohtaja Markus Dohle pitää yhä kiihtyviä kirjakieltoja uhkana demokratian tulevaisuudelle.

Kirjoja kielletään Yhdysvaltojen kouluissa ja kirjastoissa yhä tiuhempaan tahtiin. Tammikuun lopussa esimerkiksi uutisoitiin, että koululautakunta Tennesseessä kielsi holokaustista kertovan Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvaromaanin käytön kahdeksasluokkalaisten opetuksessa.

Lue lisää: Juutalaiset hiirinä ja natsit kissoina kuvaava palkittu Maus-sarjakuva kiellettiin amerikkalaisessa koulussa – ”Miksi koulutusjärjestelmä tukee tällaista kamaa?”

Vastaliike on kuitenkin käynnissä. Penguin Random House -kustannuskonsernin toimitusjohtaja Markus Dohle ilmoitti lahjoittavansa henkilökohtaisesti 500 000 dollaria eli 440 000 euroa sananvapautta puolustavan Pen-yhdistyksen Yhdysvaltain haaralle. Rahat on tarkoitus käyttää taisteluun kirjakieltoja vastaan, Pen tiedotti keskiviikkona.

The New York Timesin mukaan Dohle kertoi toivovansa, että toiset seuraisivat hänen esimerkkiään ja lahjoittaisivat rahaa uuteen Dohle Book Defense -rahastoon. Rahaston tarkoituksena on tarjota tukea yhteisöille, joissa kirjojen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Kuluneen vuoden aikana vanhemmat, aktivistit ja lainsäätäjät ympäri Yhdysvaltojen ovat esittäneet lukuisia vaatimuksia tiettyjen kirjojen poistamiseksi kouluista. Poistettavaksi on esitetty esimerkiksi kirjoja seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä. Teksasissa ja Etelä-Carolinassa kuvernöörit ovat ohjeistaneet poistamaan koulujen kirjastoista aineistoa, jota he kutsuvat pornografiseksi.

Wyomingissa puolestaan haluttiin sakottaa kirjaston työntekijöitä siitä, että nämä lisäsivät kirjaston kokoelmiin sellaisia kirjoja kuin Sex Is a Funny Word ja This Book Is Gay. Oklahomassa osavaltion senaatille esitettiin lakialoite, joka olisi kieltänyt julkisten koulujen kirjastoista seksuaalista toimintaa sekä seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiä käsittelevät teokset.

Utahissa kiellettyjen kirjojen listalla on muun muassa Nobel-voittaja Toni Morrisonin Sinisimmät silmät (The Bluest Eye).

Samassa yhteydessä on esitetty myös vaatimuksia siitä, mitä kouluissa voidaan opettaa. Kieltovaatimukset ovat kohdistuneet erityisesti puhumiseen kriittisestä rotuteoriasta, jonka pyrkimyksenä on opetella tiedostamaan väestönosien valta-asetelmia.

Kieltoja vaativat ihmiset esittävät, että kirjoissa on lapsille vahingollista sisältöä. Kieltoja vastustavat puolestaan sanovat, että kirjojen poistaminen loukkaa vanhempien ja oppilaiden oikeuksia. Heidän mielestään erilaisiin kirjoihin tutustuminen on tärkeää, jotta lapset voivat oppia lisää sekä itsestään että ympäröivästä maailmasta.

Markus Dohlelle kysymys kirjojen kieltämisestä on sekä ammatillinen että henkilökohtainen. Saksassa syntynyt Dohle sanoo kasvaneensa tietoisena ”maan synkistä ajoista ja historiasta”. Uransa aikana Dohle on työskennellyt useissa sanan- ja ilmaisunvapautta rajoittavissa valtioissa, kuten 1990-luvun Puolassa, 2000-luvun alun Venäjällä sekä Kiinassa.

Yhdysvalloissa kirjoihin kohdistuvia kieltoja ja rajoituksia Dohle kommentoi: ”Se on vaarallista. Se on käsittämätöntä. Ja siihen tarttuminen on erittäin tärkeää, ja se on kytköksissä siihen, minkälainen tulevaisuus meidän demokratiallamme on.”