The New York Times esittelee laajasti suomalaisia sarjoja: ”Nautittavia” ja ”vakavia”, itsetietoisuus ja tekopyhyys eivät vaivaa

Toimittaja Mike Halen mukaan suomalaissarjat ovat joutuneet paljon huomiota saaneiden tanskalais- ja ruotsalaissarjojen varjoihin.

The New York Timesin toimittaja rinnastaa 1950-luvulle sijoittuvan Nyrkki-draaman The Americans ja Deutschland-sarjoihin. Kuvassa näyttelijät Emmi Parviainen ja Hannu-Pekka Björkman.

Arvostettu yhdysvaltalaismedia The New York Times on herännyt esittelemään suomalaisia televisiosarjoja.

Toimittaja Mike Halen laatimassa artikkelissa nostetaan suomalainen televisio-osaaminen esiin varjoista. Toimittaja epäilee, ettei amerikkalaisille tule suomalaisista tv-sarjoista mieleen juuri muuta kuin lumi ja kuvat tylyistä rikosdraamoista, joita ovat tuottaneet alalla paljon tunnetummat naapurit Ruotsi ja Tanska.

Toimittaja suosittelee kuitenkin tutustumaan.

”Suomalaiset tv-draamat ovat yllättävän nautittavia”, Hale kirjoittaa. Hän myös muistuttaa teollisuuden pienestä koosta Suomessa, joka siitä huolimatta onnistuu tuottamaan tasokasta jälkeä.

”Suomalaiset draamat ovat vakavia omalla tavallaan, eikä niitä vaivaa tekopyhyys tai liiallinen itsetietoisuus, kuten amerikkalaissarjoja niin usein”, Hale kirjoittaa ja arvioi, että suomalaiset tuovat tuttuihin lajityyppeihin usein omanlaistaan kierrettä.

Suomalaisia komedioita ei suoratoistopalveluista kuitenkaan voi löytää, Hale varoittaa lukijoitaan. ”Niitä saattaa toki olla”, Hale vitsailee.

Toimittaja Hale nostaa esiin neljä suomalaista tv-tuotantoa: sairaalasarjan Ihon alla (englanniksi nimenä Replacements), sosiaalitoimeen kytkeytyneen Pala sydämestä (Piece of My Heart), poliittista jännitystä kylmän sodan vuosilta tarjoavan Nyrkin (Shadow Lines) sekä poliisisarja Sorjosen, jota kansainvälisesti esitetään nimellä Bordertown.

Pala sydämestä sijoittuu lastensuojelun maailmaan. Kuvassa näyttelijät Lotta Lehtikari ja Niina Koponen.

Sosiaalitoimen työtä kuvaava Pala sydämestä -sarja tuntuu huvittavan amerikkalaistoimittajaa, sillä suomalainen sosiaalityö tuntuu vaikealta ymmärtää.

Esimerkkinä Hale käyttää tilannetta, jossa viranomainen vie teinitytön hankkimaan kotiinsa huonekaluja yhteiskunnan varoilla. Hale kuitenkin huomauttaa, että tämä sarja tapahtuu ”yhdessä maailman edistyneimmässä hyvinvointivaltiossa”.

Hale korostaa, ettei sarja hössötä vaan keskittyy kuvaamaan sosiaalityön todellisia kipupisteitä. Tämä painotus on Halen mielestä virkistävää ja erottaa suomalaissarjan amerikkalaisista verrokeistaan, sarjoista kuten Amyn lailla sekä Oikeuden puolesta.

Ihon alla sijoittuu tutkimussairaalaan. Kuvassa näyttelijä Elena Leeve.

The New York Timesin toimittajan mielestä Ihon alla -sarja käsittelee lääkärityön etiikkaa, ja sen keskushahmot voisivat olla Greyn anatomia -sarjasta.

”Mutta perusasetelman päälle on nyt tarjolla jotakin enemmän”, kriitikko arvioi. Hänestä sarjassa esitellään lääkärityöhön kuuluvia asioita tarkemmin kuin mihin on totuttu.

”Taneli Mäkelä varastaa show’n taitavana lääkärinä yhdistäen kuivaa huumoria ja älyllistä ylenkatsetta”, Hale kirjoittaa. Hän tosin käyttää sukunimestä muotoa Makela.

Nyrkki-sarjan Hale rinnastaa The Americans ja Deutschland-sarjoihin, eikä suomalainen versio samasta aihepiiristä jää hänen mukaansa paljoa jälkeen kerronnassa ja tuotantoarvoissa. Tuotantoarvoilla tarkoitetaan tv-puheessa sitä, miten tuotantoon sijoitettu raha näkyy ruudulla.

Suomalaisessa kylmän sodan draamassa aikakausi ”herää eloon sarjassa terävällä actionilla, realistisella väkivallalla ja vakuuttavalla puku- ja lavastussuunnittelulla”, Hale arvioi. Sarja on kriitikon mielestä paljon genren keskitasoa parempi.

Kiinnostavaa on, että televisiosarjoja on yleisesti pidetty vahvasti käsikirjoittajavetoisina. Hale ei mainitse yhdenkään sarjan kirjoittajia tai showrunnereita eikä myöskään jaksojen ohjaajia. Hale käsittelee sarjoissa nimeltä ainoastaan pääosia tekeviä näyttelijöitä

Halen mukaan Sorjonen on luultavasti tehnyt kaikkein eniten hyvää suomalaiselle televisiolle.

”Ville Virtasen niukka tapa näytellä on Sorjosen vetovoima”, Hale analysoi. Halen mukaan vastaavia, Sherlock Holmes -tyyppisiä hahmoja, on nähty sarjoissa toki ennenkin.

”Virtasen esittämä Kari ja hänen kumppanuutensa Anu Sinisalon esittämän Lenan kanssa tuovat voimakkaasti mieleen tanskalais-ruotsalaisen Silta-sarjan kaksikon”, Hale kirjoittaa.

”Ville Virtasen niukka tapa näytellä on Sorjosen vetovoima”, toteaa The New York Timesin kriitikko.

Sorjonen on The New York Timesin kriitikon mielestä ”ehkä parasta nordic noiria tällä haavaa” ja samalla kolmannelle kaudelle ehtinyt rikossarja on lajinsa tyypillinen edustaja.

Sarjassa suomalaisuutta edustaa Halen mukaan eristyneisyys, mikä korostuu hänen mukaansa erityisesti tapahtumapaikaksi valitussa itärajan läheisessä pikkukaupungissa eli Lappeenrannassa. Lisäksi Halen mukaan Sorjosessa ”suomalaisuutta” edustaa vaatimattomuus.

”Väkivaltaa ja rikoksia esitellään normaalia pidättyvämmin eikä synkkyydelle anneta suurta sijaa”, lehti kirjoittaa.