Prinssille morsian 2 -elokuva sekä viihdeohjelma Saturday Night Live olivat omien kategorioidensa parhaat Yhdysvalloissa järjestetyssä meikkitaiteilijoiden ja hiusmuotoilijoiden killan (MUAHS) vuotuisessa gaalassa lauantaina, kertovat muun muassa Variety ja Deadline-verkkouutissivusto.

Molemmat saivat kolme kaikkiaan viidestä jaossa olleesta palkinnosta.

Gaalassa palkitaan muun muassa elokuvissa, televisiossa ja mainoksissa työskenteleviä alan ammattilaisia.

Eddie Murphyn tähdittämä Prinssille morsian 2 sai palkinnot parhaasta maskeerauksesta (Best Contemporary Make-Up), parhaasta erikoismeikkitehosteista (Best Special Make-Up Effects) sekä parhaasta hiusmuotoilusta (Best Contemporary Hair Styling).

Aivan kuten elokuvasarjan ensimmäisessä osassa, vuonna 1988 ilmestyneessä Prinssille morsiamessa, myös jatko-osassa Eddie Murphy ja Arsenio Hall näyttelevät useita roolihahmoja. Tuttuun tapaan heidät on joissakin roolihahmoissaan maskeerattu tunnistamattomiksi.

Erikoismeikkitehostekategorian voitollaan elokuva päihitti muun muassa elokuvat Dyyni, House of Gucci sekä Tammy Fayen silmät, jotka kaikki ovat tänä vuonna ehdolla parhaasta maskeerauksesta Oscar-gaalassa. Myös Prinssille morsian 2 kilpailee parhaan maskeerauksen tittelistä Oscar-juhlassa maaliskuussa.

Suorana lähetettävien tv-ohjelmien kategoriaan kuuluva Saturday Night Live voitti palkinnot niin parhaasta maskeerauksesta, erikoismeikkitehosteista kuin parhaasta kauden / hahmojen maskeerauksesta ( Best period and / or character make-up).