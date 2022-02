Juuri kun Super Bowl on alkamassa, digiyhteydet katkeavat – Don DeLillo kuvaa, mitä meille jää, kun televisiot, tietokoneet ja älypuhelimet lakkaavat toimimasta

Don DeLillon uutuus on tiivis mutta hieno katastrofiromaani kaiken katoavaisuudesta.

Romaani

Don DeLillo: Hiljaisuus (The Silence). Suom. Helene Bützow. Tammi. 99 s.

Amerikkalainen Don DeLillo (s. 1936) on kuulunut Tammen Keltaisen kirjaston vakionimiin jo vuosikymmenten ajan. Hänen edellinen romaaninsa, vuonna 2017 suomennettu Nolla kelviniä, sitoi kansiensa väliin laajan skaalan pohdintoja ihmisyydestä ja olemassaolosta.

Nyt suomeksi ilmestynyt Hiljaisuus on huomattavasti pienimuotoisempi ja intiimimpi teos. Sivuja on alle sata, ja henkilökaarti koostuu käytännössä vain viidestä ihmisestä. Lisäksi pääosa kirjan tapahtumista sijoittuu yhteen ainoaan asuntoon.

Tästä huolimatta DeLillo onnistuu käsittelemään tiiviissä tarinassaan suuria kysymyksiä.

Aviopari Jim ja Tessa on juuri lentämässä Pariisista Newarkiin. Sieltä heidän on tarkoitus jatkaa ystäviensä luokse seuraamaan vuoden 2022 Super Bowl -ottelua.

Lennon luomassa välitilassa, irrallaan muusta maailmasta Tessa täydentää muistikirjaansa ja Jim lukee ääneen pienessä kuvaruudussa rullaavia tietoja lennon edistymisestä:

”Saapumisaika kuusitoista kolmekymmentäkaksi. Nopeus neljäsataaseitsemänkymmentä mailia tunnissa. Lentoaika kohteeseen kolme tuntia kolmekymmentäneljä minuuttia.”

Lausutuilla sanoilla ja numeroilla ei kuitenkaan ole mitään käytännön merkitystä. Myös pariskunnan keskinäinen vuoropuhelu on kuin automatisoidun prosessin tulosta. Äänteiden tuottaminen on vain tarkoituksetonta suorittamista ilman todellista päämäärää, tyhjyyden täyttämistä mitäänsanomattomilla faktoilla.

Toisaalla pariskunnan ystävät, Diane, Max ja Martin, istuvat jo television ääressä valmiina katsomaan amerikkalaisen jalkapallovuoden huipentumaa.

Erityisesti Max on lumoutunut tuijottaessaan intensiivisesti suurta televisioruutua. Nuori Martin on puolestaan hukannut itsensä jo aikoja sitten Albert Einsteinin käsikirjoitusten uumeniin.

Juuri kun peli on alkamassa, ruutu pimenee. On tapahtunut jonkinlainen katastrofi, joka on katkaissut kaikki sähköiset yhteydet ja heittänyt digiteknologialle elämänsä alistaneet ihmiset keskelle pahinta painajaistaan.

Mitä jää jäljelle, kun televisiot, tietokoneet ja älypuhelimet lakkaavat toimimasta?

Tavanomaisempi kirjailija olisi tässä vaiheessa siirtynyt kuvaamaan sitä kaaosta ja selviytymistaistelua, joka syntyy, kun elämälle keskeinen infrastruktuuri on romahtanut. DeLillo kiertää nämä sudenkuopat kuitenkin kaukaa.

Sen sijaan hän keskittyy siihen eksistentiaaliseen umpikujaan, johon riippuvuus teknologiasta on meidät johtanut. Siihen, kuinka ihmiset ovat vieraantuneet sekä todellisuudesta että toisista ihmisistä.

Uudessa tilanteessa päähenkilöt yrittävät haparoida eteenpäin kukin omalla tavallaan. Mutta kun kyky kuunnella ja ymmärtää, mitä toiset sanovat ja tekevät, on kadonnut, he jäävät irrallaan ajelehtiviksi hylyiksi, jotka eivät kohtaa toisiaan.

Hahmot jaarittelevat mitä mieleen sattuu tai tuijottavat pimentyneitä ruutuja. He katoavat omaan onttouteensa, johon ei enää löydy täytettä, kun digiärsykkeiden jatkuva virta on katkennut.

DeLillo hyödyntää kerronnassa hämäävän yksinkertaisilta vaikuttavia lyhyitä lauseita. Ne rytmittävät tekstiä ja kuvastavat hyvin henkilöiden ajatuksen juoksua. Samalla tyyli luo yllättäviä yhteyksiä eri asioiden välille.

Hetkittäin lähes tajunnanvirtamaisesti etenevä Hiljaisuus-pienoisromaani on jälleen vahva näyttö DeLillon kyvystä osua olennaiseen. Hän näkee pintaa syvemmälle ja tarttuu ajankohtaisiin teemoihin tavalla, jota voisi kutsua jopa makaaberin mustaksi huumoriksi.

Tai viimeiseksi tanssiksi inhimillisyyden haudalla.