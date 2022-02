Ympäri maailmaa raportoidaan nyt, että Spotifyn soittolistoille ilmestyy luvatta outoja kappaleita: Käyttäjiä raivostuttavan toiminnan takana on suomalainen levy-yhtiö

Badenstock-levy-yhtiön artistien kappaleita lisätään luvatta Spotify-käyttäjien soittolistoille. Toimitusjohtaja myöntää lisäämisen, mutta kieltää ostettujen bot-palveluiden käyttämisen.

Kuvakaappauksia Spotify-käyttäjien sivuista, joiden soittolistoilla on lähinnä vain suomalaisen Badenstock-levy-yhtiön musiikkia. Muut Spotify-käyttäjät kertovat näiden ja monien muiden samankaltaisten tilien lisänneen Pesukoneen ja muiden Badenstock-artistien kappaleita heidän yhteiskäyttösoittolistoilleen.

Suomalainen Badenstock-levy-yhtiö herättää kiukkua monissa suoratoistopalvelu Spotifyn asiakkaissa, sillä Badenstockin artistien kappaleita lisätään luvatta käyttäjien soittolistoille.

Kyseessä ovat Spotifyn yhteiskäyttösoittolistat, eli Collaborative Playlist -listat, joihin pääsevät lisäämään kappaleita muutkin kuin soittolistan perustaja.

Yksi näistä käyttäjistä on Aino Kemppainen, jonka kaveriensa kanssa luomille yhteiskäyttösoittolistoille alkoi ilmestyä Badenstockin musiikkia.

”Huomasimme, että tuntemattomat käyttäjät olivat lisänneet samoja kappaleita usealle listalle”, Kemppainen kertoo.

Spotifyn keskustelupalstalla ilmoittautuu useita muitakin kohtalotovereita eri puolilta maailmaa. Siinä missä Kemppaisen ja hänen ystäviensä listoille ilmaantui yllättäen vain 27 kappaletta, muut käyttäjät puhuvat suuremmistakin määristä kappaleita, jotka ovat käytännössä kaapanneet käyttäjien omat yhteiskäyttösoittolistat ilman soittolistojen laatijoiden lupaa.

Tämän toiminnan motiivina on mitä ilmeisimmin Badenstockin artistien suoratoistomäärien lisääminen. Kun Spotify-käyttäjän omalle soittolistalle ilmaantuu yllättäen Badenstockin artistien kappaleita, käyttäjä saattaa soittaa niitä huomaamattaan.

Badenstockin artisteja ovat muiden muassa Pesukone, SongBot ja Empty Elevator. Varsinkin Pesukone näyttää olevan keskeinen artisti luvattomissa soittolistalisäyksissä.

Badenstockin kotipaikka on Kajaani, ja se syntyi toimitusjohtaja Timo Surma-ahon ja hänen poikansa perustaman, elektronista tanssimusiikkia eli edm:ää tuottavan Pesukone-yhtyeen yhteyteen. Badenstock aloitti toimintansa toiminimellä vuoden 2021 alussa. Levy-yhtiö rekisteröitiin marraskuussa, ja varsinaisen toimintansa yhtiö on aloittanut vuoden 2022 alussa, Surma-aho kertoo.

Monissa tapauksissa levy-yhtiö itse ei kuitenkaan näytä suoraan lisänneen artistiensa musiikkia yhteiskäyttölistoille, vaan asialla näyttäisivät olevan botit, eli automatisoidut tietokoneohjelmat.

Niille on yhteistä jokin yleinen naisen nimi, kuten Tracy, Violet tai Olivia, suuri määrä seuraajia – sekä muutama oma soittolista, joilla on tyypillisesti Pesukoneen tai muiden Badenstock-artistien kappaleita.

Spotify ei kommentoi HS:lle, ovatko tässä tapauksessa kyseessä tosiaan bot-tilit, mutta toisaalta Spotifyn keskustelupalstalla ainakin yksi moderaattori viittaa juuri botteihin.

Vaikka Badenstock ei näyttäisi suoraan olevan näiden tilien takana, kukaan muu ei tästä pysty hyötymään.

Tällainen toiminta kasvattaa juuri Badenstockin suosiota myös Spotifyn algoritmien silmissä. Näin sen on todennäköisempää päästä myös Spotifyn algoritmin laatimille uuden musiikin soittolistoille.

Joulukuussa Badenstockin toimitusjohtaja Timo Surma-aho kertoikin Yleisradion haastattelussa, että yhtiö pyrkii optimoimaan pääsynsä suoratoistopalveluiden soittolistoille.

”Me olemme tutkineet juuri tätä suosittelualgoritmiä, että millä tavalla se saataisiin nostamaan omia kappaleitamme soittolistoille”, Surma-aho sanoi Yleisradion artikkelissa.

Tuolloin, joulukuun puolivälissä, Pesukoneen kuukausittainen kuulijamäärä Spotifyssa oli noin 880 000, mutta helmikuun loppupuolella luku oli jo noin 2 miljoonaa.

Tällä hetkellä Pesukone-yhtyeen kuukausittaiset kuulijamäärät ovat noin 2 miljoonaa.

Maailman suosituimmat artistit saavat tyypillisesti jopa yli 30 miljoonaa kuuntelukertaa kuukaudessa, mutta Suomen mittakaavassa 2 miljoonaa on vaikuttava luku. Esimerkiksi Vesalan kuulijamäärä on noin 240 000, Cheekin noin 350 000. Tällä hetkellä albumi- ja singlelistoilla hyvin sijoittuva Behm saa kuukaudessa noin 400 000 kuulijaa. Haloo Helsingillä on noin 440 000 kuulijaa.

HS:n puhelimitse tavoittama Timo Surma-aho ei halua kertoa tarkemmin siitä, miten hänen yhtiönsä nostaa omaa musiikkiaan esiin suoratoistopalveluissa.

”Ei minulla ole tähän kommentoitavaa. Yritetään vain pärjätä tässä hommassa ja keksiä kaikkia keinoja, joilla saadaan ihmiset kuuntelemaan”, Surma-aho sanoo.

Bottien käytön hän kiistää.

”Ei meillä kyllä mitään botteja täällä ole. Ihan tehdään biisejä. Ei ole.”

Sen Surma-aho kyllä myöntää, että yhtenä keinona näkyvyyden kasvattamiseksi on Badenstockin artistien musiikin lisääminen muiden Spotify-käyttäjien yhteiskäyttölistoille, mutta hän kiistää, että käyttäisi esimerkiksi ostettuja bot-palveluita.

”Ei, ei missään tapauksessa. Emme ole käyttäneet euroakaan sellaisen ostamiseen.”

Sen sijaan Surma-aho sanoo, että Badenstockin artistit itse lisäävät omia kappaleitaan Spotifysta löytämilleen avoimille yhteiskäyttösoittolistoille. Koska se on mahdollista, sitä tehdään, Surma-aho sanoo.

”Se sama oikeus on jokaisella artistilla laittaa omia kappaleitaan yhteissoittolistoille, että en nyt tiedä mikä tässä on väärin. Voihan se käyttäjiä ärsyttää, mutta kaikkihan sitä tekee, varmaan kymmenet tuhannet artistit, niin ei me olla mikään erikoinen poikkeus tässä.”

Surma-ahon mukaan näin tekee esimerkiksi espanjankielinen artisti Pau Hernandez, joka on ollut myös yhteydessä Badenstockiin, mutta ei tee sen kanssa yhteistyötä.

Sen sijaan esimerkiksi helsinkiläisen Suomen Musiikki -levy-yhtiön johtaja Kari Hynninen pitää toimintatapaa vieraana eikä tekisi niin omien artistiensa kanssa. Suomen Musiikin artisteja ovat esimerkiksi Katri Ylander ja Samae Koskinen.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen tällaisesta. Voi olla, että joku tekee näin, mutta sillä on lyhyet jäljet. Vaikka saisi suuret kuunteluluvut Spotifyn porsaanreiän kautta, se ei vielä sano, että artistilla olisi uraa tai kuuntelijoita. Tämä ei vie artistia yhtään eteenpäin”, Kari Hynninen sanoo.

Pesukonetta on kuunneltu esimerkiksi Amsterdamissa, Istanbulissa ja Hampurissa, ja Timo Surma-ahokin kertoo tähtäimen olevan ulkomailla.

”Yhteissoittolistat ovat auki joka ikiselle käyttäjälle. Sinä voit lisätä, minä voin lisätä ja kuka tahansa voi lisätä. Spotifyssa on 406 miljoonaa käyttäjää, niin siellä tapahtuu lisäyksiä ja poistoja paljon. Ne listat ovat siellä sitä varten. Jos haluaa että omalle listalle ei lisätä mitään, niin laittaa yksityisen listan”, Surma-aho sanoo.

”Meillähän tämä on tosi pienimuotoista verrattuna siihen, mitä maailmalla on. Jos Spotify näkee, että se ei palvele kuuntelijoita, niin sitten ne tekee siihen jonkun muutoksen.”

” ”En nyt tiedä mikä tässä on väärin.”

Juuri sellaista muutosta useat Spotify-käyttäjät ovatkin toivoneet Spotifyn keskustelupalstoilla – että käyttäjät pystyisivät itse hallinnoimaan luomiaan yhteiskäyttösoittolistoja. Näin he pystyisivät määrittämään, kuka esimerkiksi saa lisätä näille listoille kappaleita.

Spotify ei kommentoi yhteiskäyttösoittolistoja HS:lle, mutta yhtiön tiedotuksesta kerrotaan, että niiden käyttäjäkokemusta pyritään parantamaan, ja että Spotify on myös poistanut jonkin verran ei-haluttua sisältöä joiltakin yhteiskäyttösoittolistoilta.

Onko soittolistakikkailu sitten sallittua tai laillista?

Spotifyn käyttöehdoissa kyllä kielletään soittokertojen keinotekoinen kasvattaminen, mutta ei ole selvää, onko tässä kyse juuri siitä. Spotifyn toiminnasta päätellen nähtävästi ei, koska se on jo pitkään sallinut kenen tahansa lisätä musiikkia kenen tahansa yhteiskäyttösoittolistoille.

Silti tulkinnanvaraa on, sillä Spotifyn käyttöehdoissa soittokertojen keinotekoinen kasvattaminen on kielletty paitsi bottien, skriptien tai muiden automatisoitujen prosessien avulla, myös ”millä tahansa muilla keinoilla”.

Koska kysymys keskittyy niin paljon juuri suoratoistopalvelun käyttäjäehtoihin, sitä on vaikea kommentoida myöskään esimerkiksi tekijänoikeustilitysten kannalta, kertoo tekijänoikeusjärjestö Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto.

”Valitettavasti tämä on Teostolle aika haastava asia kommentoida, sillä tämähän on täysin Spotifyn käyttöehtojen analysointia, jonka kommentointi kuuluisi enemmänkin Spotifylle kuin meille, jotka lisensoimme oikeuksiamme Spotifylle”, Kaarto kertoo.