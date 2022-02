Suomalaisissa tuotannoissa venäläiset ovat aina kriminaaleja ja seksityöläisiä, mutta Huonot naiset -elokuvan tapauksessa siihen on kerrankin kunnon perusteet.

Komedia

Huonot naiset, ohjaus Niklas Lindgren. 98 min. K7. ★★★★

Suomalainen elokuva elää riemastuttavia aikoja, ja uusiakin nimiä rynnii etualalle. Nyt voi toivottaa tervetulleeksi pariskunta Niklas ja Karoliina Lindgrenin.

Kokemattomia he eivät suinkaan ole, mutta molemmat ovat vaikuttaneet enemmän tv-viihteen puolella: Niklas on ollut Putous-sarjan pääkäsikirjoittajana, ja yhdessä he ovat kirjoittaneet muun muassa Jättekiva-komediasarjaa. Karoliina Lindgren on tehnyt myös Jörn Donnerin Armi elää! -elokuvan käsikirjoituksen, joka oli erittäin hyvä.

Huonot naiset -elokuvassa parin vahvuudet naksahtavat kivasti kohdalleen, ja tuloksena on tarkasti rytmitetty ja hallitusti rönsyilevä, hysteriaa kaihtava, sanalla sanoen hillittömän hauska komedia. Aihepiiri ei ole mitenkään tuore, riitaisa kyläyhteisö, mutta mikään ei estä näkemästä elokuvassa laajempiakin metaforisia ulottuvuuksia.

Tarina on suunnilleen tämä: keski-ikäinen yksinhuoltaja Johanna emännöi rautaisella osaamisellaan seurakuntataloa pienessä lappilaiskylässä. Tytär on kasvanut aikuiseksi ja alkaa tajuta yhä paremmin, että äidin päätös jäädä kylään ei ole ollut ihan viisas.

Kylän matriarkka Raakel pitää Johannaa otteessaan ja huolehtii siitä, ettei seurakuntaneuvostossa vakinaisteta hänen virkaansa. Vuodet ovat kuluneet, pattitilanne jatkunut. Kylää hallitsee kahden naisen valtataistelu.

Raakelin lapsenlapsen hääjuhlat ovat ovella, kun alkaa tapahtua. Bussilastillinen venäläisiä naisia juuttuu tien päälle ja päätyy suojaan seurakuntatalon pihapiiriin. Johanna on pulassa, mutta valveutunut tytär pitää sinnikkäästi naisten puolta.

Miehet puolestaan oivaltavat heti bisnesmahdollisuudet. Naiset vastaavat kurista ja järjestyksestä, miehet niiden kiertämisestä.

Olen usein motkottanut siitä, että suomalaisissa tuotannoissa venäläiset ovat aina kriminaaleja ja seksityöläisiä. Tässä tapauksessa siihen kerrankin on kunnon perusteet, ja heidät on kirjoitettu tasapuolisesti mukaan tarinaan.

Rakennelmassa on otettu muutenkin vaikka mitä huomioon. Yhtäkään sivuhenkilöä ei ole huitaistu taustalle, rivien väliin ei ole unohtunut piiloasenteita sen enempää miehiä kuin naisiakaan kohtaan ja – ihmiset ovat inhimillisiä. Kamalia, raivostuttavia ja aitoja. Tai no, lähes.

Käänteiden kautta näytetään, miten pikkusieluisia ja ennakkoluuloisia nimenomaan suomalaiset voivat pahimmillaan olla, mutta komedioissahan on tapana päätyä ihan siedettäviin lopputuloksiin.

Vahvalla perustalla näyttelijät saavat tilaa loistaa. Nuori Emma Kilpimaa on itsepäinen tytär, äitinsä kaltainen. Tiina Pirhonen ja Annaleena Sipilä ovat mainio yksiääninen pari Raakelin tukena.

Eeva Semerdjiev nousee täpäkkänä esiin hyvin kirjoitetussa roolissaan. Jussi Vatanen on tapansa mukaan ruutupaitainen maalaismies, mutta tässä hänkään ei pääse heittämään osuuttaan rutiinilla.

Rea Mauranen suorastaan nautiskelee Raakelin veemäisessä roolissa, mutta ennen kaikkea Huonot naiset on Leea Klemolan elokuva.

Johanna pitää paineet sisällään, koska hän ei halua vavisuttaa kylän tai omankaan elämänsä tasapainoa. Hän tottelee, pidättelee, puhuu hiljaa ja tasaisin äänenpainoin kuten vain Klemola osaa, katsoo ohi. Ja samaan aikaan hän on kuin tikittävä aikapommi. Kohta räjähtää.

Klemola näyttelee pinnan alla kytevän stressin ja raivon pienesti, hengittämällä, puristamalla huulia yhteen, silppuamalla vimmaisena vihanneksia. Samalla hän kerää kaiken myötätunnon. Elokuvassa on paljon jännitettävää, mutta eniten huolestuttaa Johannan jaksaminen.

Tätä voi olla vaikea uskoa, mutta kyllä komedia on suomalaisten todellinen taitolaji. Kaikissa sävyissään.

Käsikirjoitus Karoliina ja Niklas Lindgren. Tuottaja Miia Haavisto / Tekele Productions. Pääosissa Leea Klemola, Rea Mauranen, Emma Kilpimaa, Tiina Pirhonen, Annaleena Sipilä, Jussi Vatanen, Anna Ackerman, Mikko Penttilä, Eeva Semerdjiev.

Lue lisää: Surusta voi selviytyä, kertovat raastavan suomalais­dokumentin naiset

Lue lisää: Joaquin Phoenixin esittämä radiotoimittaja ottaa sukulaispojan huostaansa erinomaisessa draamassa

Lue lisää: Koira kasvaa rakkauden voimasta opiskelijasolun kokoiseksi koko perheen elokuvassa