Ohjaaja Mike Millsin keskittyy draamassaan lapsiin ja heidän mietteisiinsä. C’mon, C’monissa lapseton mies yrittää selvitä sisarenpoikansa kanssa.

Draama

C’mon, C’mon, ohjaus Mike Mills. 109 min. K12. ★★★★

Yhdysvaltalaisohjaaja Mike Millsin (s. 1966) aiemmista kolmesta pitkästä elokuvasta vain Vuosisadan naiset (2016) on ollut meillä virallisessa levityksessä. Se on hieno nuoren pojan kasvukertomus vuoden 1979 Kaliforniassa.

Hieman samaan tapaan lasten ja aikuisten suhteista on kyse myös Millsin uudessa elokuvassa C’mon, C’mon. Mustavalkoisessa teoksessa kuljetaan Detroitista Los Angelesin kautta New Yorkiin ja New Orleansiin ja taas takaisin Los Angelesiin.

Päähenkilö Johnny (Joaquin Phoenix) on keski-ikäinen radiotoimittaja, joka tekee ohjelmasarjaa lasten ja nuorten mietteistä tulevaisuuden suhteen. Naimaton ja lapseton mies kuuntelee sujuvasti lapsia, mutta ei oikeastaan tiedä heistä mitään. Sisaren aviomiehen henkinen romahdus kuitenkin tekee Johnnystä hetkeksi sisarenpoikansa Jessen (Woody Norman) huoltajan.

Niinpä harmaantuva radiotoimittaja joutuu koville yrittäessään tulla toimeen varsin omapäisen ja hiukan omalaatuisenkin pojanviikarin kanssa.

Mills on tehnyt käsikirjoituksessaan viisaasti siinä, ettei hän ole yrittänyt väkisin ajaa mitään sanomaa perille. Hän antaa Johnnyn ja Jessen suhteen kehittyä hiljakseen kaikkien mutkien, kuoppien ja äkkisyöksyjen kautta. Johnnylle tekee tiukkaa suhtautua luontevasti siskonpoikansa omaperäiseen mielikuvitusmaailmaan ja Jesselle taas hyväksyä enonsa spontaaniuden puutetta ja komentelua.

Vaikka kyse onkin pohjimmiltaan vakavasta draamasta, elokuvassa on myös hauskat hetkensä, eikä se koskaan ole mitenkään raskas. Rinnan Johnnyn ja Jessen suhteen kehittymisen kanssa Mills kuvaa myös sitä, miten toisistaan vieraantuneet veli ja sisar alkavat taas lähentyä.

Robbie Ryanin mustavalkokuvaus saa aikaan sen, että keskittyminen henkilöihin on kokonaisvaltaisempaa, kun värit ja näkymät eivät vie mukanaan. Mies ja poika ovat fokuksessa koko ajan, vaikka kaupunkimaisemat tiuhaan vaihtuvatkin.

Varsinaisen tarinan rinnalla kulkevat Johnnyn ja hänen työtoveriensa äänittämät erilaisten lasten ja nuorten pohdinnat tulevaisuudesta. Niillä on kokonaisuudessa selkeä oma painoarvonsa; Jesse ei ole ainoa lasten ääni elokuvassa, vaan niitä on iso kirjo, huolestuneista toiveikkaisiin.

Joaquin Phoenixin roolityössä on sekä hänelle ominaista dynaamisuutta että improvisaation kepeyttä. Woody Norman on mainio Jesse-poikana. Äidin ja vaimon roolien kanssa kipuilevaa Johnnyn Viv-siskoa esittää luontevasti 1990-luvun lapsitähti Gaby Hoffmann.

Käsikirjoitus Mike Mills. Tuottajat Chelsea Barnard, Andrea Longacre-White, Lila Yacoub. Pääosissa Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffman, Scoot McNairy.