Mina Laamon episodimainen dokumentti Surunkesyttäjät etsii tapoja kuvata menetyksen tunteita. Haastateltavat kertovat, miten selviävät surun kanssa.

Surunkesyttäjät, ohjaus Mina Laamo. 66 min. S. ★★★

Dokumentit eivät ole koskaan pelkkää puhetta, mutta kuvallisuuden merkitys ja painoarvo vaihtelevat. Ohjaaja Mina Laamo korostaa kuvaa sanojenkin kustannuksella.

Pyrkimys visuaalisen kerronnan korostamiseen oli nähtävillä jo Laamon dokumentissa Matka minuksi, jossa kolme nuorta naista kertoo avoimesti kipukohdistaan mutta myös keinoista tulla niiden kanssa toimeen.

Uusi dokumentti Surunkesyttäjät on tavallaan sille temaattisesti jatkoa. Miten ihmiset selviytyvät surusta?

Dokumentissa esiintyy useita haastateltavia, melkein yksinomaan naisia ja enimmäkseen nuorempia. Tätä painotusta ei perustella, joten voi vain arvailla, onko syynä sattuma vai harkittuja valintoja.

Sillä on merkitystäkin, koska nuoren ihmisen suru on erilaista kuin vanhalla, jolle siitä on yleensä ehtinyt kertyä kokemusta vuosien varrelta.

Joka tapauksessa suru – ja surun pelko – ovat jokaisen elämää hallitsevia tunteita, joten dokumentilla on laaja kosketuspinta. Haastateltavien kokemukset ovat raastavia, monet järkyttäviäkin mutta myös lohdullisia.

Tuula kertoo Surunkesyttäjät-dokumentissa, miten vietti Jussin kanssa lähes 60 vuotta.

Haastatteluosuuksia rytmittävät viitteelliset kuva-aiheet, joissa on pyritty välttämään tutuimpia symboleita tai suorastaan kliseitä. Esimerkiksi viikatemies on korvattu japanilaisella samurai-sotilaalla (näin oletan).

Kuvakerronta ja meditatiivinen äänimaailma jättävät ilmaa ja tilaa sulatella haastatteluita ja niiden herättämiä tunteita. Ajatus on hieno, mutta viitteellisyys alkaa myös uuvuttaa ja jää etäiseksi. Katsojalla kun on tarve tulkita näkemäänsä, vetää yhteyksiä.

Surunkesyttäjät on kuitenkin aiheellinen muistutus siitä, että runollinen, esseistinen dokumentti on hieno laji, jota on syytä kehittää ja arvostaa. Laamon mentorina on toiminut dokumentaristi Pia Andell, joka on lajin vanha tekijä.

Kuvaus Päivi Kettunen. Leikkaus Tuuli Kuittinen. Äänisuunnittelu Janne Laine. Tuottaja Mina Laamo.