Harry Salmenniemi: Kuume. Siltala. 207 s.

Ihmisille, joita kiinnostaa minän suhde maailmaan – onko muunkinlaisia ihmisiä? – on tuskin runoutta suositeltavampaa ajanvietettä. Aihe on myös Harry Salmenniemen runsaan runotuotannon ytimessä.

Nykyklassikko Texas, saksien (2010) ensisivuilla esitelty ”tämä joku minä” hukutettiin masennuskirjallisuudesta, lääkeresepteistä ja nettitrolleilta lainattujen lauseiden hyökyaaltoon, mutta tuotannon mittaan Salmenniemen lähestymistapa on pelkistynyt, kuin tyyntynyt ydinkysymysten äärelle.

Perimmäinen, häiritsevä arvaamattomuus, kyky vetää matto lukijan jalkojen alta, on silti tallella.

Jos runsaasti lainamateriaalia käyttäneellä runoilijalla uskaltaa sanoa olevan sellaista kuin ”oma ääni”, niin Kuumeesta se löytyy perusmuodossaan, tuttuna mutta silti niin outona, että runoja huomaa usein hämmästelevänsä: ”Tajuan, että olen huomioliivit sumussa. Olen kivilattia, joka myöhästyy junasta.”

Unen logiikalla Salmenniemen minä syöksähtää asuttamaan esineitä ja pintoja, mutta ihmiset pysyvät niitä vieraampina.

Runominän tyhjentymättömyydestä kertoo paljon se, että tultaessa tekijän seitsemänteen kokoelmaan jo hyvin tunnistettavasta elementtikuvastosta – yö, kivi, vesi, sumu, lehdet, lasi – irtoaa edelleen tuhlailevissa määrin tuoreita säkeitä.

Minän sulautuminen ympäristöönsä ja häilyminen luonnon ilmiöiden armoilla on joskus euforista, mutta useammin se herättää määrittelemätöntä kauhua.

Kuume olisi yli kahdensadan sivun mitassaan henkseleitä paukuttavan paksu julkaisu keneltä tahansa muulta, mutta sivumäärältään paljon suuremman Yön ja lasin (2018) jälkeen uutuuden nauttii mutkattomasti kuin valikoiman haikuja teekupin äärellä.

Uudet tekstit ovatkin klassiselle japanilaiselle runoudelle tyypillisesti usein ulkoisia luonnonilmiöitä kuvailevia, ja välillä seasta erottuu jokin tehokas mietelause tai elämänohje. Tämän epäilen vielä päätyvän useisiin huoneentauluihin:

”Muistutukseksi / vaikeita aikoja varten. / Jatka itseäsi saman verran / päivä kerrallaan. / Hitaasti / siirry ruudusta toiseen.”

Joskus taas viestinnän kieltä tai jotakin ammattislangia lainaava puheenparsi esiintyy yllättävässä yhteydessä:

”Meillä on turvallisuusalalla tapana / kiinnittää vapahtajat ristiin”.

Salmenniemen proosateoksissaankin viljelemä huumori toteutuu Kuumeessa tällaisina pistemäisinä tökkäyksinä, kun taas kokonaisuudesta jää melko melankolinen, pysähtynyt vaikutelma.

Koska kirja on enemmän yksittäisten runojen valikoima kuin tehokas metodinen esitys vaikkapa Kivirivien (2013) tapaan, tekstien paljoudesta löytyy myös heikommilta tuntuvia. Grafomaaninen ”heitetään materiaalia seinälle ja katsotaan mikä pysyy” -ote on sinällään ilahduttava, ja uskon, että toiset lukijat löytävät mielekkäitä sisältöjä minulle mykistä runoista.

Viime aikojen runoudesta ei tule Kuumeelle montaa vertailukohtaa mieleen. Hengeltään lähellä on paremmin prosaistina tunnetun Jyri Vartiaisen reteästi nimetty esikoisrunoteos Kootut runot (ntamo, 2021), jonka lyhyet tekstit on lajiteltu kuin neljänä erillisenä kokoelmana suureelliseksi valikoimaksi. Samoin Kuume on kenties helpoin hahmottaa viitenä erillisenä pienenä runokirjana, joiden aiheet, ympäristö ja runomuodot vaihtelevat.

Silti teoksesta muodostuu myös kokonaisuus, kudelma, tai kangas, kuten Salmenniemi ehkä sanoisi.

Viittaukset risteävät paitsi teoksen sisäisesti, myös suhteessa Salmenniemen muuhun tuotantoon, aina esikoisteokseen Virrata että (2008) saakka kuten teoksen lyhyimmässä runossa: ”ttä, sataa, nta”. Mielen automaattista taipumusta lisätä ensimmäiseen ja kolmanteen sanaan kaksi kirjainta voi häiritä, jos lisääkin vain yhden.

Monimerkityksinen lyhyt runo tuntuu joka tapauksessa kertovan paljon Salmenniemen praktiikasta, suorastaan tiivistävän jonkin tuotantoa halkovan linjan, mutta on huomattavan vaikea suorasanaisesti ilmaista, mikä se on. Siksi kai runoilijat runoja kirjoittavat ja me niitä luemme, että ei ole olemassa toista tapaa ilmaista näitä asioita.

Kuumeesta löytyy kuitenkin yksi osio, jossa Salmenniemi kielellistää kuvataidetta ja sen ympäröimää tilaa, siis harjoittaa ekfrasista. Museo-osuus jatkaa vähälle huomiolle jääneen Absurdes Berliner Tagebuch (2019) -vihkon linjalla, mutta tällä kertaa ei kierretä vain yhtä installaatiota vaan selvästi eri aikakausien merkkiteosten täyttämää museotilaa loputtomine koululaisryhmineen.

Runoilijan ensin kuvattua luultavasti Tintoretton Valkopartainen mies -maalausta, jonka äärellä Thomas Bernhardin Vanhat mestarit -teoksessa istutaan päivästä toiseen, on hauska parin sivun päästä huomata selvä Bernhard-tyylipastissi: ”Mitä minä ajattelin? hän kysyi, / minä sanoin, hän ajatteli.”

Kuvataiderunoista välittyy jonkinlainen Stendahlin syndrooma, siis lähes uskonnollinen hurmioituminen taiteen äärellä, mutta tässä hurmiossa on samaan aikaan jotain liiallista ja äärimmäisen vaikeasti kestettävää.

Ennen edellistä runokirjaansa Salmenniemi, poikkeuksellisen tuottelias kirjailija, oli julkaissut yhden novellikokoelman. Nyt niitä on kertynyt jo neljä ja kuuleman mukaan lisää on tulossa.

Vaikka kekseliäällä lyhytproosalla saa enemmän huomiota ja suoremman yhteyden julkiseen keskusteluun, on ilo, että Salmenniemi ei ole hylännyt runoutta.

Ympäristön kuvaus ei jää näissä runoissa tunnelman luomisen rooliin, vaan siinä päästään syvemmälle. Novellien joustavan muodon taustalla oleva hauras, avoin todellisuuskäsitys on runoissa tiivistetty ytimeensä, joten Kuumetta on lämpimästi suositeltava myös Salmenniemen proosan ystäville.