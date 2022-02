”Tämä vaarantaa Grammyjen uskottavuuden”, varoittaa säveltäjä Apostolos Paraskevas kirjeessään palkinnot jakavalle Recording Academylle.

Yhdysvalloissa jaettavien Grammy-äänilevypalkintojen klassisen musiikin kategorian ehdokasasettelu herättää ihmetystä alan ihmisissä, kertoo brittiläinen The Guardian-lehti.

Varsinkin jazzmuusikkoina tunnettujen pianisti Jon Batisten ja viulisti Curtis Stewartin ehdokkuudet Grammyjen klassisen musiikin sarjoissa ihmetyttävät The Guardianin haastattelemia säveltäjiä Marc Neikrugia ja Apostolos Paraskevasia. Nämä ovat myös lähettäneet valituskirjeet palkinnot jakavalle Recording Academy -yhdistykselle.

Paraskevasin mukaan palkinnoissa on ollut epäselvyyksiä aiemminkin, mutta tänä vuonna tilanne on erityisen kummallinen. ”Tämä vaarantaa Grammyjen uskottavuuden”, Paraskevas kirjoittaa kirjeessään.

Curtis Stewart on ehdolla parhaan klassisen instrumentaalisoolon kategoriassa crossover-levyllään Of Power, jossa Stewart käyttää improvisaatioidensa pohjana klassisten ja jazz-säveltäjien aiheita. Batiste puolestaan on ehdolla parhaan nykysävellyksen kategoriassa kaksiminuuttisella jazz-sävyisellä pianoteoksellaan Movement ’11.

Batisten ja Stewartin kanssaehdokkainaan kummassakin sarjassa on toki myös selvemmin klassiseen musiikkiin kytkeytyviä artisteja, instrumentaalisoolojen sarjassa esimerkiksi viulistit Jennifer Koh ja Augustin Hadelich, nykysävellysten sarjassa esimerkiksi Louis Andriessen ja Caroline Shaw.

Kaikkiaan Jon Batiste keräsi 11 Grammy-ehdokkuutta, kaikkein eniten tänä vuonna. Hän on ehdolla nykysävellyksen kategorian lisäksi muun muassa improvisoidusta jazzsoolosta, amerikkalaisesta juurimusiikista ja musiikkivideosta.

Musiikin palkintogaaloissa klassisen musiikin kategoriat ovat perinteisesti vaikeita järjestäjille. Niiden palkinnot onkin usein jaettu muiden marginaalisina pidettyjen musiikinlajien kanssa varsinaisten palkintogaalojen ulkopuolella. Suurin osa Grammy-palkinnoistakin jaetaan jo iltapäivällä ennen televisioitua palkintogaalaa.

Muun muassa tämän vuoksi esimerkiksi kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen totesi vuonna 2009 Grammyjen olevan loukkaus klassiselle musiikille.

Tänä vuonna Grammy-palkinnot jaetaan Las Vegasissa sunnuntaina 3. huhtikuuta.

Suomessa pianisti Iiro Rantala ilmoitti marraskuussa 2011 boikotoivansa Emma-gaalaa, koska jazzin, klassisen, etno- sekä lastenmusiikin palkinnot jaettiin tuolloin jo kuukautta ennen varsinaista gaalaa tiedotustilaisuudessa. Seuraavan tammikuun gaalassa myös Chisu ja Tommy Lindgren kritisoivat palkintokategorioiden jaottelua.

Tämän vuoden Emma-palkintogaala järjestetään Helsingin jäähallissa perjantaina 6. toukokuuta.