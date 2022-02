Draama

Passing ★★★★

USA 2021

Netflix (K13)

Onnistunut Netflix-draama Passing on täynnä katseita: epäileviä, epäuskoisia, epävarmoja, peitteleviä ja tunnistamaan pyrkiviä.

Se johtuu elokuvan teemasta. Passing-sana elokuvan nimessä viittaa ilmiöön, jossa vaaleaihoiset mustat amerikkalaiset esiintyvät valkoisina.

Tällaiset teemat ovat amerikkalaisessa kulttuurissa merkittäviä mutta Suomessa aika tuntemattomia. Ei esimerkiksi ole olemassa vakiintuneita suomennoksia termeille biracial, multiracial, multiethnic tai mixed race, joilla viitataan siihen, että ihmisellä on useampi kuin yksi rodullinen tausta. Suomalaisessa ymmärryksessä ihmiset ovat lähinnä mustia ja valkoisia.

Barack Obama on Suomessa ainoastaan musta, mutta monille amerikkalaisille painokkaasti myös mustan isän ja valkoisen äidin poika.

1920-luvulle sijoittuvan Passing-elokuvan päähenkilö Irene (Tessa Thompson) menisi ihonväriltään valkoisesta, mutta käyttää sen suomia etuja vain harvoin. Hän törmää vanhaan ystäväänsä Clareen (Ruth Negga), joka taas on salannut mustan alkuperänsä jopa rasistiselta aviomieheltään (Alexander Skarsgård).

Salaamisesta on tuon ajan Yhdysvalloissa tietysti paljon hyötyä. Se on kuitenkin hyvin vaarallista, varsinkin kun Clare alkaa työntyä Harlemissa asuvan Irenen maailmaan.

Clare on villi ja huoleton, Irene vastuullinen ja konservatiivinen.

Irene (Tessa Thompson, oik.) törmää yllättäen vanhaan ystäväänsä Clareen (Ruth Negga).

Elokuva perustuu mustan naiskirjailijan Nella Larsenin (1891–1964) hienoon lyhyeen klassikkoromaaniin Passing (1929), tosin loppuratkaisua on hieman muokattu. Mustavalkoisena kuvattu Passing on ohjaajansa Rebecca Hallin esikoisohjaus.

Passing on mietteliäs ja hienovarainen elokuva herkästä aiheesta. Parhaissa kohtauksissa (tunnistuskohtaus alussa, loppukohtaus, muutama muu) on poikkeuksellista voimaa.

Leikkaus, musiikki ja erinomainen näytteleminen onnistuvat luomaan utuisen ja intensiivisen tunnelman. Nella Larsenin pienoisromaanilta vei liian monta vuotta tulla filmatuksi, mutta lopputulos on kirjalle kunniaksi.

Amerikkalaisessa kulttuurissa passing-ilmiötä käsiteltiin laajasti nimenomaan 1800-luvun lopulla, ja 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Claren kaltaiset hahmot esitettiin yleensä traagisina.

He elivät valheessa eivätkä kuuluneet kunnolla kumpaankaan maailmaan, eivät mustaan eivätkä valkoiseen. Heidän loppunsa oli traaginen, elleivät he sitten nöyrtyneet ja alkaneet elää avoimesti mustina.

Sävy oli usein moralisoiva. Aiheesta kerrottiin esimerkiksi elokuvissa Suurinta elämässä (1959), Veren perintö (1949), Teatterilaiva (1936) ja Uhrattua elämää (1934). Viimeistään 1960-luvulla aihe alkoi kuitenkin painua unohduksiin.

Uudella tavalla passingia käsittelee amerikkalaisen Brit Bennetin (s. 1990) vetävä romaani The Vanishing Half (suom. Mikä meidät erottaa). Kesäkuussa 2020 ilmestynyt kirja oli Yhdysvalloissa suuri myyntimenestys.

Sen tärkein juonilinja kertoo mustista kaksosista, jotka molemmat menisivät valkoisesta. He karkaavat kotoaan. Toinen ryhtyy elämään salattua elämää valkoisena peläten jatkuvasti paljastumista, toinen elää avoimesti mustana.

Bennett on sanonut halunneensa irrottautua melodramaattisuuden ja moralisoinnin perinteestä. Romaani kertoo muun muassa siitä, miten haurasta, kivuliasta ja omituista identiteettien luominen ja esittäminen voi ylipäänsä olla.

Kirjailija on todennut passingin olevan sekä itsensä luomista että itsensä tuhoamista, ja molemmat näkökulmat ovat romaanissa mukana. Hänen mukaansa se kuuluu amerikkalaiseen perinteeseen oman identiteetin määrittelemisestä.

Etnistä ryhmää vaihtanut ihminen on tosiaan self-made, jos joku.

Sellainen on ollut tietenkin mahdollista lähinnä ihmisille, joilla on ollut sekä valkoisia että mustia isovanhempia ja sen seurauksena tarpeeksi vaalea iho. Toisin kuin Passing-elokuvassa, Nella Larsenin Passing-romaanissa kerrotaan laajasti Claren taustasta. Claren isänisä oli valkoinen.

Hahmot, joilla oli sekä valkoista että mustaa perhetaustaa, olivat myös 1900-luvun alkupuolen amerikkalaisessa kirjallisuudessa traagisia. He eivät ikään kuin kuuluneet mihinkään. Tätä voi nähdä myös Claressa, niin iloinen kuin hän onkin.

Sadassa vuodessa traagisuus on tietysti hiipunut. Aiheesta on pitkään kerrottu jo muunkinlaisia tarinoita.

Yhdessä Passing-elokuvan tärkeimmistä kohtauksista Irene saa tietää Claren miehen olevan rasisti. Samalla hän ymmärtää Claren rotuhuijauksen syvyyden ja saa hysteerisen naurukohtauksen.

Clare (Ruth Negga) on salannut mustan alkuperänsä jopa aviomieheltään (Alexander Skarsgård).

Kirjailija Brit Bennett on puhunut siitä, kuinka paljon absurdia ja älytöntä siinä on, että ihonväri vaikuttaa niin voimakkaasti ihmisten elämään. Se on yksi hänen romaaninsa lähtökohdista.

Ajatus rodullisten jaottelujen älyttömyydestä, jopa koomisuudesta, on vahvasti mukana niin Passing-elokuvassa kuin Larsenin ja Bennetin romaaneissa.

