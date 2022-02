Viikonlopun näyttelysuosituksissa visuaalista aktivismia, viisaita lintuja ja kivihedelmiä.

Eteläafrikkalainen aktivisti ja nykyvalokuvaaja Zanele Muholi kuvaa sekä itseään että LGBTQIA+-ihmisiä ympärillään. Valokuvista välittyy visuaalisen tarkkuuden ja hiottujen sommitelmien ohella poliittisia, alleviivaavia, vakavia, herkkiä, intiimejä ja voimauttavia sävyjä. Myös näyttelyssä esillä olevien videoiden katsomiseen kannattaa varata aikaa.

Zanele Muholi: ZAZISE 29.5. saakka Valokuvataiteen museon K1-tilassa, valokuvataiteenmuseo.fi

Eeva Peura: Mississippi Mermaids, 2022, öljy kankaalle.

Viisaita lintuja ja merenneitoja

Syvissä vesissä sukeltelevia merenneitoja, viisaita lintuja, synkkiä metsiä ja yksityiskohdiltaan rikkaita interiöörejä. Eeva Peuran kompakti näyttely mahduttaa itseensä paljon. Tummat ja runsaat maalaukset huokuvat myös outoa valoa ja lämpöä.

Eeva Peura: Little Moon 6.3. saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com

Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011.

Yhteispeliä

Esineiden kesken -näyttelyssä virolaiset nykytaiteilijat ovat poimineet Hamin kokoelmista teoksia ja luoneet niiden rinnalle oman teoksensa. Näyttely perustuu kuraattori Denis Maksimovin pelilliseen metodiin. Yhteydet teosten välillä eivät ole ilmeisiä vaan pikemminkin askarruttavat ja kannustavat katsomaan tarkasti.

Esineiden kesken 29.5. saakka HAMissa, hamhelsinki.fi

Aaron Heino: Awareness (Orange), 2022, marmori.

Kivihedelmiä

Aaron Heinon veistoksissa sitrushedelmät ovat muuttuneet kiveksi tai metalliksi. Marmoriappelsiini makoilee pulleana ja vaaleana jalustalla, johon sen oranssi väri on valahtanut. Veistosten pinnat vaihtelevat karheasta kivestä automaalin kiiltoon, ja hedelmien yksityiskohdat painuvat koviin materiaaleihin yllättävällä pehmeydellä.

Aaron Heino There's Always One Banana 6.3. saakka Galleria Heinossa, galleriaheino.fi