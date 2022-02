Kustantamo ei ole vahvistanut tietoa eikä myöskään Britney Spears ole kommentoinut asiaa.

Poplaulaja Britney Spears aikoo julkaista muistelmansa. Sopimuksesta kertovat muun muassa The Page Six -sivusto sekä CNN, joiden mukaan kirjan kustantaisi alan suuriin laskettu kustannustalo Simon & Schuster.

Kustantamo ei ole vahvistanut tietoa eikä myöskään Britney Spears ole kommentoinut asiaa. Varietyn mukaan tiedon on vahvistanut Spearsille ”läheinen lähde”.

Sekä The Page Sixin että CNN:n mukaan Spearsille maksettaisiin kirjasopimuksesta jopa yli 15 miljoonaa dollaria. Euroiksi muutettuna summa vastaa yli 13 miljoonaa.

Spears, 40, on ollut otsikoissa viime aikoina laajasti saatuaan katkaistua holhouksen, jossa hänen isänsä oli kontrolloinut poplaulajan elämää vuosia.

Vuonna 2001 Britney Spears esiintyi käärmeen kera musiikkikanava MTV:n gaalassa.

Lisäpontta oman elämäntarinansa kertomiseen Britney Spears on saanut sisarensa viime aikaisista toimista. Sisar, joka on näyttelijä ja laulaja, on vastikään julkaissut omat muistelmansa.

Sisaren Things I Should Have Said -nimellä julkaistuissa muistelmissa 30-vuotias Jamie Lynn Spears kertoo olleensa kuuluisamman sisarensa suurin tukija.

Britney Spears aikoo nyt kertoa oman versionsa tapahtumista. Spears on todennut, että sisar on yrittänyt hyötyä hänen ongelmistaan julkaisemalla kirjan.