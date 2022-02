Otavan uusi äänikirjasarja Mun huikea elämä tarjoaa somevaikuttajien elämäntaito-oppeja alakouluikäisille.

Äänikirjat ovat vallanneet kirjallisuuskentältä viime vuosina yhä enemmän tilaa. Nyt Otava-kustantamo on tehnyt uuden avauksen lastenkirjapuolella, ja ryhtynyt samalla uudenlaiseen yhteistyöhön sosiaalisen median vaikuttajien kanssa.

Mun huikea elämä on alakouluikäisille tarkoitettu äänikirjasarja, jonka kolmessa ensimmäisessä osassa esiintyvät tubettajat Pinkku Pinsku, Nelli Orell sekä parivaljakko Niko ja Santtu. Omissa jaksoissaan he kertovat, millainen “heidän polkunsa vaikuttajiksi on ollut” ja millaisia neuvoja he antaisivat nuoremmille seuraajilleen. Otavan katalogissa tyylilajia kuvataan rennoksi: lupaus on, että suositut tubettajat juttelevat sarjassa kuuntelijoille kuin kavereilleen.

Sarja on julkaistu pelkästään äänikirjamuodossa, ja se löytyy suosituimmista äänikirjapalveluista kuten Bookbeatista ja Storytelistä. Niihin jätettyjen kommenttien perusteella se on otettu innokkaasti vastaan. “Paras kirja, minkä olen kuunnellut”, kirjoittaa useampi käyttäjä Bookbeatissa.

Mutta jos sarja on tehty suoraan äänimuotoon ja se sisältää melko puheenomaista sometähtien jutustelua, niin onko kyseessä oikeastaan kirja? Mikä nykyään erottaa äänikirjan esimerkiksi podcastista?

Mikä tekee kirjasta kirjan?

Pinkku Pinsku eli Pinja Sanaksenaho on yksi Suomen menestyneimpiä tubettajia. Hän alkoi tehdä Youtube-videoita jo 11-vuotiaana. Nykyään 19-vuotiaan Sanaksenahon kanavalla on 265 000 tilaajaa, ja tilikauden 2020 tietojen mukaan hänen yrityksensä liikevaihto oli noin 140 000 euroa ja liikevoitto 66 000 euroa. Sanaksenaho esiintyi viime vuonna myös Big Brother -televisiosarjassa.

Miltä hänestä tuntui siirtyä kirjallisuuden maailmaan? Kuinka paljon Mun huikea elämä -jakson kirjoittaminen erosi vaikkapa Youtube-videon käsikirjoittamisesta?

“Kun suunnittelen videota, niin kirjoitan ylös lähinnä ranskalaisia viivoja”, Sanaksenaho kertoo puhelimessa.

“Tässä piti olla paljon selkeämmin suunniteltu punainen lanka. Koko juttu piti kirjoittaa melkein sanasta sanaan valmiiksi. Halusin kuitenkin, että siinä on semmoinen rentous, joten lukiessa lisäilin vähän juttuja sekaan.”

Sanaksenahon mielestä lopputulos on jotain äänikirjan ja podcastin välimaastossa. Se on suunnattu hieman nuoremmalle kohderyhmälle kuin hänen somesisältönsä yleensä, ja tämä piti ottaa huomioon myös sisällössä.

“Yhdessä kohtaa käsiteltiin kaverien merkitystä, ja olin kirjoittanut siihen, että kaverit on tärkeitä, mutta ei ne maksa sun vuokraa. Kustantamosta tuli palautetta, että vuokranmaksu ja tällaiset asiat ei ole vielä ajankohtaisia alakoululaisille”, Sanaksenaho sanoo.

Hän kertoo omassa jaksossaan kronologisen tarinan siitä, miten alkoi ensin tehdä videoita huvikseen ja miten yleisö sitten kasvoi. Huippukohdaksi urallaan Sanaksenaho nostaa muun muassa sen, kun hänet ensimmäisen kerran tunnistettiin julkisella paikalla.

Sanaksenahon jakson sävy on kannustava, vähän kuin kuuntelisi nuorta start up -yrittäjää. Kun haastaa itseään, niin oppii aina jotain uutta, hän muistuttaa. Välillä sä-puhuttelu särähtää aikuisemman kuuntelijan korvaan, mutta kenties se nuoremmille ikäpolville on jo normaalia: “Somevaikuttajana sä teet koko ajan jotain, mikä pohjautuu sun omaan elämään”.

Kustannuspäällikkö Marjo Lemponen Otavasta kertoo, että Mun huikea elämä lähti liikkeelle, kun lasten- ja nuortenkirjaosastolla pohdittiin, millaisia uusia sisältöjä audiopuolelle voitaisiin tuottaa. Otavalla oli jo aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä Nelli Orellin kanssa, sillä tämä on tehnyt kustantamolle suositun Luova kirjani -teoksen, joka on täytettävä piirustuskirja.

Otava julkaisi tubettaja Nelli Orellin Luova kirjani -teoksen kesällä 2020.

Aiotaanko lasten- ja nuortenkirjapuolella nyt siirtyä yhä enemmän tekemään sisältöjä, jotka julkaistaan vain äänimuodossa?

“Kyllä printti säilyy edelleen meidän ydintuotteena. Mutta Mun huikea elämä on suunniteltu jatkuvaksi sarjaksi, johon voimme laajan konseptin puitteissa pyytää mukaan hyvin monentyyppisiä tekijöitä”, Lemponen sanoo.

Mutta onko sarja oikeastaan kirjallisuutta?

“On minun mielestäni. Sarjassa on mietitty ja kirjoitettu sisältö. Olemme kuitenkin halunneet, että lopputuotteessa säilyy puheenomaisuus. Siksi käsikirjoitusta ei ole tehty niin sanotusti liian valmiiksi. Jos haluaa määritellä, niin ehkä tämä on vähän sellaista elämäntaitogenreä.”

Kun Pinja Sanaksenahosta on nyt siis tullut kirjailija, kiinnostaa tietysti, millainen hän itse on lukijana.

“Ihailen tosi paljon ihmisiä, jotka lukee ja tietää asioita kirjoista”, Sanaksenaho sanoo.

Hän kertoo, että haluaisi lukea itse enemmän, mutta välillä uuden kirjan aloittaminen tuntuu vaikealta. Erityisesti nyt, kun ei ole enää koulun tuomaa pakko lukemiseen.

Mitä olet viimeksi lukenut?

“Ostin juuri Miki Liukkosen Elämä: Esipuhe -teoksen. Se on kirjoitettu tarkoituksellisen yksityiskohtaiseksi, siinä saatetaan kuvailla vaikka jotain puutarhaa tuhat sivua. Se on minusta samaan aikaan vähän raskas, mutta tosi kiinnostava.”