Nykytaiteen jättiläisiin kuuluva ranskalainen Daniel Buren tarjoaa värien energiaa.

Ranskalainen taiteilija Daniel Buren pääsi vihdoin viimeistelemään teoksensa Suomeen, Espoon nykytaiteen museo Emmaan. Se tilattiin yli kolme vuotta sitten, mutta näyttely joutui odottelemaan pandemian väistymistä. Keskiviikkona toinen maaliskuuta se avautuu viimein yleisölle.

Teoksen keskeinen osa labyrintti oli viime torstaina vielä kesken, mutta valtava lasiseinä hehkui jo kirkkaissa väreissään, täynnä energiaa. Samana aamuna maailma oli herännyt järkyttäviin uutisiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”En ole yllättynyt. Kaikki merkit ovat olleet nähtävillä jo kauan”, Buren sanoo. Hän pelkää, että tilanne tulee vain pahenemaan, että kohteena on seuraavaksi Puola. Että mitä tahansa voi tapahtua, kun ydinaseuhkakin on jo osa ”vaarallisen miehen” puheita.

Tässä tilanteessa taiteelle todella on tilausta.

Daniel Buren (s. 1938) on nykytaiteen jättiläisiä. Hän on yli 60 vuoden uransa aikana toteuttanut jopa tuhansiin nousevan määrän teoksia. Burenin työt ovat useimmiten paikkasidonnaisia, ja niissä tilaa katsotaan uusin silmin. Installaatio-sanasta hän ei pidä, Emmasta muistutetaan ennen haastattelua.

Emmassa on luvassa värikylpy, ja teos kehottaa nimellään myös kävelyyn: Going for a Walk in a Zigzag. Kävelemiseen liittyy oma symbolinenkin tasonsa: kävellen näkee enemmän kuin paikallaan pysyen, Buren sanoo.

Värit innostavat hänet pitkään puheenvuoroon:

”Sanoisin, että väri on taiteessa ehkä se olennaisin asia”, Buren aloittaa. ”Monia muita teoksen elementtejä voi kuvailla sanoin, mutta väriä ei voi. Joku asia on punainen tai sininen — ja mitä se tarkoittaa, tarkalleen? Vaikka käytössä olisi joku värikoodausjärjestelmä, vaikkapa Pantone, tulkinnanvaraa jää silti, riippuen tilasta, jossa väriä käytetään, ja katsojasta, joka väriä tulkitsee. Väri on jokaiselle omansa. Väri on taiteessa aivan valtavan kiinnostava elementti.”

Yksityiskohta Daniel Burenin teoksesta Espoon nykytaiteen museo Emmassa.

Väreillä on vahvaa symbolista voimaa. Tällä hetkellä sininen ja keltainen assosioituvat miljoonien mielissä välittömästi Ukrainan vapauden väreiksi.

Buren sanoo olevansa sensitiivinen värien kulttuurimerkityksille, tutkivansa tarkkaan taustoja ja pyrkivänsä välttämään tilanteita, joissa värejä voisi tulkita väärin.

”Enkä koskaan käytä omia lempivärejäni teoksissani”, hän sanoo ja nauraa.

Burenin tunnetuin ”työkalu” ovat pystyraidat, joiden leveys on tarkalleen 8,7 senttimetriä. Niitä hän on hyödyntänyt jo 1960-luvulta lähtien, ja ne ovat läsnä myös nyt, monin tavoin.

Pääkaupunkiseudun mainostauluilla on viikon ajan voinut nähdä Burenin pystyraitoja, ja toukokuussa Tapiolan Tapionaukion valtaa 105 raidallisesta lipusta koostuva teos Ployer/Déployer (Laskostua/avautua). Raidat näkyvät silloin myös optimistijollien regatassa. Ja Emman henkilökunta sonnustautuu koko näyttelyn ajan raidallisiin liiveihin. Niiden punavalkoisen värityksen he ovat päättäneet itse.

Emman näyttelytilan ison teoksen lähtökohtana on Emman valtava tila ja sata metriä leveä ikkuna. Teokseen kuuluvat myös ”räjähtäneet mökit” (cabanes éclatées), eräs Burenin tavaramerkki sekin. ”Mökit” näyttäytyvät eri vinkkeleistä aina erilaisina – edellyttäen että lähtee kävelylle.

Daniel Burenin Lippumeri Rautatientorilla Helsingissä toukokuussa 1991.

Daniel Buren on vieraillut Suomessa aiemminkin. Hän osallistui Ars83-tapahtumaan, ja vuonna 1991 Rautatietorilla liehui valkovihreä Lippumeri 288 lipun voimin. Se juhlisti Ateneumin avautumista ison remontin jälkeen. Porin taidemuseossa Burenilla oli oma näyttely kesällä 1988. Tuolloin hänellä oli jo vahva maine ”antitaiteilijana”.

Yleisesti ottaen häntä ei kiinnosta teostensa vastaanotto. ”Jos sanon ihan suoraan, se ei kiinnosta lainkaan. Kun teos on tehty, se on tehty, ja loppu on katsojien hallussa. Yleensä en tapaa heitä, mutta satunnaisesti saatan kuulla palautetta vuosien päästä.”

“Sain Porin näyttelystä positiivista palautetta joiltakin sen nähneiltä – kymmenen vuotta näyttelyn päättymisen jälkeen.”

Burenin tunnetuimpiin teoksiin kuuluu Pariisin Palais-Royalin pihan raidoitetuista pylväistä koostuva pysyvä teos. Palais-Royalin tunnettu teos on väreiltään hillitty, ja raidoitettujen pylväiden tumma harmaa ei ole mikä tahansa väri, vaan napattu Pariisin julkisten rakennusten ilmettä määrittävästä koodistosta, Buren kertoo.

Burenin tavaramerkiksi muodostuneet 8,7 senttimetrin raidat ovat läsnä Emmassakin. Näyttelyn ovat kuratoineet intendentti Arja Miller Emmasta ja tanskalaisen Creator Projectsin johtaja Simon Friese.

Pitkän uransa aikana Buren on paitsi tehnyt teoksiaan, myös ottanut kantaa. Hän on kirjoittanut kriittisesti esimerkiksi museoiden vallasta. Mutta aika on muuttunut, ja ajanut vanhojen mielipiteiden ohi, Buren sanoo nyt.

”Ennen 1970-lukua nykytaidetta esittelevät museot olivat harvassa, ja niillä oli hyvin suuri valta määrittää mikä on taidetta ja mikä ei”, Buren sanoo ja laskee yhden käden sormin merkittäviä nykytaiteen instituutioita tuohon aikaan: MoMa ja Guggenheim New Yorkissa, Euroopassa Berlinische Galerie, Hollannissa muutamia... Ranskassa Pompidou-keskuksesta tuli keskeinen tekijä. Se avautui vuonna 1977.

Yhdysvaltain ja Euroopan ulkopuolella oli hiljaisempaa: ”Kun pidin ensimmäisen näyttelyni Japanissa 1970-luvulla, Tokiossa oli omistettu nykytaiteelle muutamia huoneita, tavaratalossa!”

Sittemmin tilanne on muuttunut. ”1970-luvun lopulta alkaen koettiin museon täydellinen, aivan mullistava kehitys. Visuaalisen taiteen museoiden määrä lisääntyi melkein kaikkialla maailmassa. Nyt niitä on tuhansia!”

”Se on hyvä asia. Useammat taiteilijat pääsevät esiin”, Buren sanoo. ”Siinä on tietysti myös riskinsä, koskaan ei tiedä, onko taide niin kiinnostavaa!”

”Museon diktatuuri” murtui Burenin mukaan 1980-luvun puolivälissä. ”Ja myös yleisö on muuttunut. Sen näkee täälläkin”, Buren sanoo ja viittaa Emmaan koululaisryhmineen. ”1960-luvulla olisi ollut mahdotonta kuvitella museota, jossa kävijöistä puolet on lapsia! Ja ihmiset puhuvat ääneen museossa ja uskaltavat sanoa, jos eivät ymmärrä jotain teosta.”

Buren asuu Pariisissa, jossa taidetta on tarjolla yllin kyllin. Mikä on hänen oma lempimuseonsa, jos ajatellaan tämän hetken taidetta?

Buren miettii pitkään ja päätyy Pompidou-keskukseen. Tosin pienellä varauksella: tila on niin iso, että se vaatii taiteilijalta paljon. Ja toisaalta: rahasta on sielläkin pulaa, joten valinnat osuvat usein modernin taiteen kaikkein suurimpiin nimiin, ei tämän hetken tekijöihin.

Fondation Louis Vuittonilla on Burenin mukaan ollut useita onnistuneita näyttelyitä.

”Sehän on hyvin tuore... Mutta he ovat tehneet joukon nykypäivän kiinnostavimpia näyttelyitä. Esimerkiksi nyt esillä oleva venäläisen Morozovin kokoelma on kertakaikkisen amazing.”

Taiteilija Daniel Burenin teos näyttäytyy monenlaisena katsojan liikkuessa sen sisällä.

Entä NFT-taide?

”En oikein vielä ymmärrä sitä... Tavallaan tajuan prosessin ja se kyllä kiinnostaa minua sinänsä. Mutta on kyllä todella häiritsevää, kun lukee, millainen NFT-taide menestyy kaupallisesti.”

”Täysin tuntemattomien tekijöiden kamalia teoksia myydään kymmenillä miljoonilla... Siinä on monta asiaa, joita en pysty yhdistämään.”

Daniel Buren: Kävelyllä Siksakissa (Going for a Walk in a Zigzag),Espoon nykytaiteen museo Emma 2.3.– 17.7.2022

Kuka? Daniel Buren Ranskalainen kuvataiteilija, syntynyt Boulogne-Billancourtissa Pariisin esikaupungissa vuonna 1938.

Valmistui Pariisin École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'artista vuonna 1960.

Tavaramerkiksi muodostuneita 8,7 senttimetrin raitoja Buren on käyttänyt 1960-luvun lopulta lähtien.

Tehnyt yli 60 vuoden aikana noin 3000 teosta eri tiloihin ja paikkoihin.

Osallistunut merkittävimpiin nykytaidetapahtumiin.

Palkittu lukuisin kansainvälisin ja kansallisin taidepalkinnoin, muun muassa Venetsian biennaalin Kultaisella leijonalla vuonna 1986.

Poika seisoi elokuussa 2013 keskellä Les Deux Plateaux -teosta, joka tunnetaan yleisesti nimellä Burenin pylväät.

25 Porticos -teos Obaidassa Japanissa tammikuussa 2010. Burenin teosta pidetään yhtenä Japanin tunnetuimmista julkisista taideteoksista.