Jussi Lehtisalo on porilainen muusikko, taiteen maisteri ja levy-yhtiöyrittäjä, jonka harjoittamassa hämmentelyssä on kyse muustakin kuin vitsailusta.

Muusikko ja yksityisyrittäjä Jussi Lehtisalo harrastaa vähällä vapaa-ajallaan jääkiekkoa porilaisessa erikoisseurassa Tyynempi Yritys. Hänen hammaslääkäri-isänsä oli perustamassa seuraa jo 1960-luvulla ja pelaa siinä itsekin edelleen. ”Pelaamisemme on kuin ilmakitaran soittamista”, sanoo Lehtisalo isänsä ajatusta lainaten.

Kesken kaiken korviin tunkeutuu ihmisääni, joka rikkoo syntetisaattoreilla soitetun tarttuvan popkappaleen tunnelman toviksi kokonaan.

”Mää oo iha sekasi päivist, siirrettiiks niit kuntavaalei”, sanoo lievästi sopertava mies kesken Omakotitalo usvan keskellä -laulun. Loppupuolella hän sylkäisee suustaan vielä pari ”ai perhanaa”. Ne eivät sovi kokonaisuuteen yhtään paremmin.

Välihuuteleva hahmo on laulun esittäjän Jussi Lehtisalon sivupersoona ”Poriäijä”, joka häiriköi nyt muillakin hänen uusilla popkappaleillaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain vitsailusta. Lehtisalo on musiikintekijä, jonka harjoittamalla hämmentelyllä on syvempi, taiteenfilosofinen tavoite.

”Minua on kiinnostanut musiikissa aina vaillinaisuus, puolivalmius. Että kuulija voi itse täydellistää kappaleen kokonaiseksi, tai olla täydellistämättä”, Lehtisalo sanoo ja madaltaa äänensä Poriäijän tasolle.

”Tuski mul täs o mitää hävittävää, jos ei voitettavaakaa.”

Jussi Lehtisalon elämäntyö on yli viisikymmentä levyä tehnyt rockyhtye Circle. ”Tämä kuva on varmaan Circlen ensimmäisiltä Porin keikoilta 1991, diskosta, jonka nimen olen unohtanut”, Lehtisalo kertoo. Tavallista lyhyempiä hiuksia selittää se, että Lehtisalo suoritti tuolloin varusmiespalvelustaan Porin prikaatissa Säkylässä.

Lehtisalon tekemisiä tunteville tämä on selvää selittämättäkin, sillä hänen keskeinen yhtyeensä, porilainen Circle, on tuntunut toimivan juuri näin: välittämättä mistään, eikä ainakaan urasuunnittelusta. Silti – tai siksi – Circle on sinnitellyt ”kokeellisella” ja ”vaihtoehtoisella” rockilla jo kolmekymmentä vuotta ja tehnyt viitisenkymmentä albumia.

Moneen alatyyliin venyvä Circle on omissa piireissään menestystarina, kulttisuosikki ja brändi ulkomaita myöten. Keikkoja ja kiertueita on ollut kymmenissä maissa, levyt ovat levinneet ympäri maailmaa.

Silti ajatus bändistä brändinä alkoi ahdistaa.

”Huomasimme, että vastaanotto ja odotukset olivat tylsistyttäneet terän. Kirkasotsaisen innoituksen sijasta bändiä alkoi ohjata brändi, jolla ei ollut paljoa pohjaa todellisuudessa”, Lehtisalo kertoo ja muistelee uhkarohkeaa koettaan. Kymmenen vuotta sitten hän vuokrasi Circlen nimen toiselle yhtyeelle.

”Minua kihelmöi, että elämäntyöni tuhoutuisi ja bändin brändi räjähtäisi. Mutta puhdistaisiko se pöydän, voisimmeko aloittaa alusta?”

Ja mitä jäi Lehtisalon käteen? Lopputyö Huoletonta brändinhallintaa (2014), joka valmistui hänen opiskellessaan visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa. Jäi myös kolmas sooloalbumi Maisteri (2015).

”Löysin Aallossa itsestäni ensi kertaa oikean opiskelijan. Samalla otin ajatuksissani isoja harppauksia, sillä minulle verbalisoitiin asioita, joita olin pohtinut tekemisissäni pitkään.”

Tutkinto ei ollut ensimmäinen. Pian lukion jälkeen Lehtisalo päätyi Lahden muotoiluinstituuttiin, josta valmistui valokuvaajaksi 1999. Toinen vaihtoehto oli ollut Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osasto, mutta sinne hän ei päässyt pyrkimään.

”Minulla ei ollut elokuvaan ja valokuvaan vielä syvempää suhdetta. Ajattelin vain, että pääsisin niiden avulla tekemisiin taiteen syvimmän olemuksen kanssa.”

Sivulauseessa Lehtisalo toivoo, että ei vaikuttaisi vakavalta vaan humoristiselta itseltään. Mutta hän puhuu niin pitkään ja polveilevasti, että alleviivaamatonta itseironiaa on hankala tiivistää sitaatteihin.

Käy siis kuin Poriäijälle Lehtisalon laulussa Elin päivästä päivään: ”Morjes. Olis, ois varmaa pitäny tehdä niin ku viä iha älyttömästi parempi melodia, emmä vaan pystyny parempaa.”

Lehtisalo ei kuvitellut koskaan musiikista päätyötä itselleen, mutta se siitä tuli. Hänellä on 25 vuotta täyttänyt levy-yhtiö Ektro, joka on julkaissut noin 300 albumia, pääosin valtavirtaa välttelevää rockia. Lehtisalo onkin vitsaillut viettäneensä parhaat vuotensa teippirulla kädessä pakkaamassa levyjä.

Yhden miehen yrityksessä kaiken saa tehdä itse, ja suurimman osan onneksi oman mielen mukaan.

”Ektron toiminnan pääpointti on ollut aina julkaisutoiminta, ei varsinainen myyntitoiminta”, Lehtisalo sanoo. Hän kuulemma palkkaisi heti itseään paremman asiantuntijan, joka osaisi markkinoida vehnäpohjaisia pitsatuotteita keliaakikoille. Mutta pienen levy-yhtiön pitkospuut ja voiton maksimoinnin moottoritiet eivät kohtaa toisiaan yleensä luontevasti. Vai kuinka se rönsyilevä vitsi menikään?

”Tämä työ on ennen kaikkea sivistystehtävä, jonka yksi tavoite on törmäyttää erilaisia epärelevanttejakin musiikkeja. Olla silta mielenkiintoisten ilmiöiden välillä. Ellei sillanrakentaja.”

Porilaiset Jussi Lehtisalo (oik.) ja Mika Rättö ovat tehneet musiikkia yhdessä yli kaksikymmentä vuotta, kaksistaan myös viisi levyä julkaisseena yhtyeenä Rättö ja Lehtisalo. Vuonna 2009 he poikkesivat Yhdysvaltain matkalla Floridan Walt Disney Worldiin, josta löytyi kovasti ilahduttanut viikinkiaikaisen puukirkon jäljitelmä. "Muistaakseni kirkon sisällä tarjottiin jotain poronkäristyksen kaltaista ja puolukkahilloa."

Basisti Jussi Lehtisalon (vas.) toinen pitkäaikainen rockyhtye on Pharaoh Overlord, joka on tehnyt kaksikymmentä albumia. Kymmenen vuotta sitten yhtye typistyi yhden levyn ajaksi ”kevytheviä” esittäneeksi trioksi, jonka esiintyi nimellä oli Pharaoh Overlörd. Tuolloin kitaraa soitti Jussi Kangas (kesk.) ja rumpuja Tomi Leppänen.