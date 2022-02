Trom-sarjan sinänsä kuohuttava ympäristöteema jää rikosten ja maisemien varjoon. Henkilöhahmotkin tuntuvat ohuilta.

Jokainen Trom-sarjan henkilöhahmoista haluaa suojella jotakin, on se sitten luonto, perhe, elinkeino, maine tai ylempänsä. Joku varjelee myös tietoa siitä, kuka haluaa vahingoittaa paikallisia aktivisteja.

Trom sijoittuu Färsaarille. Aktivisti Sonja (Helena Heđinsdóttir) selvittää tovereidensa kanssa salaliittomaista vyyhteä, joka liittyy paikallisten yritysten ympäristövaikutuksiin. Heitä on uhkailtu, ja heti sarjan alussa joku panee uhkaukset toteen.

Varsinainen päähenkilö saapuu entiselle kotisaarelleen Sonjan pyynnöstä. Tutkiva journalisti Hannis Martinsson (Ulrich Thomssen) saa naiselta videoviestin, jossa tämä kertoo tarvitsevansa apua.

Kuusiosaisen jännityssarjan tuotannossa ja rahoittajina on ollut niin saksalaisia kuin islantilaisia tahoja, mutta sitä on mainostettu ”ensimmäisenä färsaarelaisena tv-draamana”. Jógvan Isaksenin dekkareihin perustuva sarja onkin kuvattu paikan päällä, ja tekijä on färsaarelainen Torfinnur Jákupsson.

Mukaan ovat päätyneet myös saaren tunnetuimmat piirteet: sen häikäisevä maasto, jota pitkin kamera viilettää usein ja hartaasti, sekä pääelinkeino kalastus. Valaanpyydystämistä vastustavia aktivisteja katsotaan yhteisössä kieroon. Poliisipäällikkö (Maria Rich) suhtautuu heihin varauksella.

Aktivistit jäävät marginaaliin myös hahmogalleriassa. Jaksot kulkevat toisaalta poliisien, toisaalta Martinssonin selvitysten varassa. Vyyhteen sekoittuu myös paikallinen bisnesmies (Olaf Johannessen).

Trom ei paikallispiirteistään huolimatta erotu mitenkään monista muista pohjoismaisista jännityssarjoista. Pulssi ei nouse saaren jakolinjoista eikä kuohuttavasta ympäristöteemasta huolimatta. Ne jäävät taustalle motivoimaan rikollisia toimia.

Henkilöhahmotkin tuntuvat ohuilta. Päähenkilö Martinssonin tunteista tai pähkäilyistä ei saa mitään otetta, ja osa sivuhahmoista on suorastaan haamuja.

Pohjoismaisen jännityksen kaavaa seurataan kuviollisia villapaitoja myöten. Ne eivät sentään Färsaarten yhteydessä tunnu laskelmoidulta eksotisoinnilta, vaikka vähän myöhässä ne toki nordic noir -buumin osalta ovat.

Trom, Elisa Viihde Viaplay. (K15)