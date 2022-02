Milja Sarkolan esittämän terapeutin tuoliin istuu mielikuvituksensa kanssa kamppailevia ihmisiä ja omituisia pariskuntia.

Seksistä on näköjään tullut osa julkista palvelua. Ainakin sitä on Ylellä piisannut viime vuosina. On ollut Radio Reginaa (2017), Radioteatterin erotiikkateemaa (2021) ja muuta. Vasta viime viikolla julkaistiin peräti kaksi seksuaalisuutta sivuavaa kokonaisuutta: Meikit, dragit ja työt -kuunnelma ja podcast Hehku.

Genren uusin tuotos on pelkästään Areenassa julkaistu kahdeksanosainen kuunnelmasarja Puhutaan siitä. Siinä terapeutin (Milja Sarkola) tuoliin istuu mielikuvituksensa kanssa kamppailevia ihmisiä ja omituisia pariskuntia.

Vastaanotolta hypitään dramatisoituihin muistoihin, joista osa kuullaan molempien osapuolten versioina. Tarinoista löytyy niin huumoria kuin julistuksellisuuttakin. Alussa tutuksi tuleva rakenne alkaa rikkoutua nelosjaksosta lähtien.

Käsikirjoittaja Jussi Moila ja ohjaaja Sini Pesonen ovat kuin kaavoja kaihtavat päähenkilönsä. He ovat ex-aviopari, joka jatkaa tiivistä yhteiseloa työn merkeissä.

Olavi Uusivirran, Ringa Mannerin ja Onni Pirkolan sävellykset tekevät sarjasta musikaalin, johon on ripoteltu niin toistuvia kuin uusiakin elementtejä pitkin matkaa. Moilan sanoitukset sisältävät oivalluksia mutta myös vetoja, joiden lyriikat kuulostavat teinipoikien vitseiltä.

Puhutaan siitä, Yle Areena.