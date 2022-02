Carrier-elokuvan ovat käsikirjoittaneet Josh Campbell ja Matt Stuecken. Kuvausten suunnitellaan alkavan Euroopassa syksyllä 2022.

Näyttelijät Ron Perlman ja Lin Shaye on kiinnitetty Renny Harlinin tulevaan Carrier-elokuvaan, ja lisäksi Kate Bosworthin kanssa käydään alustavia keskusteluja. Asiasta kertoo muun muassa Deadline.

Perlman (s. 1950) tunnetaan muun muassa Hellboy-elokuvien nimiroolistaan sekä Sons of Anarchy -sarjan Clay Morrowina. Lin Shaye (s. 1943) on tunnettu erityisesti Insidious-kauhuelokuvien sarjasta, mutta hänet on nähty myös sellaisissa komediaelokuvissa kuin Sekaisin Marista.

Bosworth (s. 1983) on näytellyt muun muassa Superman Returns- sekä Edelleen Alice -elokuvissa.

Carrier-elokuvan ovat käsikirjoittaneet Josh Campbell ja Matt Stuecken ja kuvausten suunnitellaan alkavan Euroopassa syksyllä 2022. Maaliskuussa käynnistyvät puolestaan Harlinin The Bricklayer -elokuvan kuvaukset.

Renny Harlin Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa Allas Sea Poolilla vuonna 2020.

Carrierissa salaperäiset tapahtumat johtavat joukkokaaokseen, ja perhe pakenee pienelle saarelle, jossa heidän ongelmansa vasta alkavat.

”Josh ja Matt ovat luoneet lumoavan käsikirjoituksen, joka tarjoaa minulle poikkeuksellisia hahmoja, loputtomasti käänteitä sekä uraauurtavaa toimintaa. Upea näyttelijäkaartimme, pääosissa Kate Bosworth, Ron Perlman ja Lin Shaye, on genrestä innostuneen unelma”, Harlin kommentoi Deadlinelle.

Elokuvan yhteydessä tullaan julkistamaan myös NFT-pelielementti, jolla pyritään tarjoamaan katsojalle pääsyä vielä syvemmälle elokuvan maailmaan. NFT, eli non-fungible token, tarkoittaa lohkoketjussa säilytettävää digitaalista aitoustodistusta, jolla voidaan todentaa esimerkiksi digitaalisen taideteoksen omistajuus.

”Katsojat saavat ensimmäistä kertaa koskaan kokea digitaalisen pelaa ansaitaksesi -pelin, jossa he voivat omistaa Carrier-elokuvassa esiintyviin hahmoihin ja aseistukseen perustuvia NFT:itä”, kertoi elokuvan tuottaja Michael Yeates.