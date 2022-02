Riiko Sakkisen Arco Madrid -taidemessuilla esittelemät poliittiset muotokuvat ovat tuoneet espanjalaistuneelle kuvataiteilijalle kansainvälisen medianäkyvyyden, mutta eivät Espanjan taidepiirien hyväksyntää. ”Maahanmuuttajalla ei ole lupa käsitellä Espanjan asioita.”

Madrid

Galleria Forsblomin osaston edessä käy kuhina madridilaisen Ifema-messukeskuksen halleihin levittäytyvillä Arco Madrid-kuvataidemessuilla. Kamerat kaivetaan esiin pääministeri Pedro Sánchezia esittävän kaksimetrisen muotokuvan edessä.

Sánchez tuijottaa katsojaa silmiin rentona ja hyväntuulisena, mutta teoksen teksti herättelee. Otsassa lukee ”Äärivasemmistolaiset suosikkijohtajani”, ja alle on listattu nimiä Pol Potista Fidel Castroon.

Moni yllättyy huomatessaan, että messujen ehkä poliittisesti kantaaottavimman teoksen on tuonut messuille suomalaisgalleria ja suomalainen taiteilija – tosin Riiko Sakkinen on asunut Espanjassa jo noin 20 vuotta.

Sakkinen on jo toista kertaa yksi kansainvälisesti arvostettujen Arco Madridin-nykytaidemessujen puhutuimmista taiteilijoista. Kaksi vuotta sitten hän esitteli messuyleisölle diktaattori Francisco Francon muotokuvan Franco no fue tan malo como dicen (Franco ei ollut niin paha kuin sanotaan), jossa luetellaan diktaattorin hyviä tekoja.

Franco esimerkiksi rakensi 230 patoa ja perusti espanjalaisen sosiaaliturvajärjestelmän. Edetessään hyveiden lista muuttuu absurdimmaksi.

Teos aiheutti vahvoja reaktioita.

”Jotkut itkivät liikutuksesta. Yleisössä oli joitakin, jotka olivat olleet vankilassa Francon diktatuurin aikaan.”

Palautetta tuli odotetusti laidasta laitaan. Jotkut pitivät teosta jopa fasistisena, kun taas toiset syyttivät Sakkista merkkihenkilön pilkasta. Kotikylän raitilla taiteilijalle huudeltiin.

Sakkinen itse halusi osoittaa, ettei Franco ole suinkaan Espanjan historiaa vaan myös tätä päivää.

Huomio oli taattu, sillä Sakkinen antoi parin päivän aikana yli 50 haastattelua espanjalaisille ja kansainvälisille medioille. Franco-teoksesta tuli ilmiö, josta puhutaan yhä kahden vuoden jälkeen.

Sittemmin Franco-teos on hankittu Suomeen, Serlachius-museoiden kokoelmiin.

Riko Sakkinen: Franco ei ollut niin paha kuin väitetään, 2019, akryyli ja tussi paperille.

Sakkinen lupasi lehdistölle maalaavansa seuraavan vuoden messuille Pedro Sánchezin muotokuvan ja näin myös kävi. Väliin tuli tosin pandemia, joten teos löysi tiensä yleisön eteen vasta tänä vuonna.

”Poliittista mutta vähemmän poleemista taidetta”, uutisoi El Pais ja nosti jälleen lukemattomien muiden espanjalaisten ja kansainvälisten lehtien tavoin Sakkisen kulttuuriuutisten pääotsikoihin.

Toinen Arco Madridin tämän vuoden kohuteoksista on perulaisen Wynnie Mynervan videoinstallaatio umpeen ommeltavasta vaginasta (Cerrar para abrir).

Wynnie Mynerva ja kohua herättänyt teoksensa Cerrar para abrir.

”Sánchez herättää paljon huomiota, mutta ei niin voimakkaita tunteita kuin Franco”, Sakkinen toteaa.

Sakkinen teki tämän vuoden messuille teoksen myös patrioottisista kaulaliinoista, joista suurimman osan hän osti Santiago Bernabeu -jalkapallostadionin edustalta löytämästään kojusta. Samasta kojusta löytyneet liput ovat jemmassa tulevia töitä varten.

Arco Madrid -messujen johtaja Maribel López ei pidä yksittäisten teosten provokatiivisuutta ja mediahuomiota sen enempää etuna kuin ongelmanakaan tapahtuman kannalta.

”Pidän kuitenkin hyvänä asiana sitä, että teokset aktivoivat ajattelemaan. Riiko Sakkinen on hyvä siinä. Hän tietää, miten vedellä tietyistä naruista, miten kiinnittää huomio ja miten saada yleisö sukeltamaan pintaa syvemmälle.”

Sakkinen asuu Pepinon kylässä Toledon maakunnassa. Hän tapasi espanjalaisen vaimonsa opiskelijavaihdossa, ja pari muutti vuosituhannen vaihteen jälkeen asumaan vaimon kotiseudulle Espanjan keskiosiin.

Sakkinen tekee poliittista taidetta, johon hän ammentaa aineksia kuuntelemalla tarkkaan, mitä oman kylän baareissa puhutaan. Pepino on perinteisesti oikeiston kannatusaluetta, kun taas Sakkinen on avoimen vasemmistolainen.

Kun sosialistipuolue PSOE voitti Espanjan parlamenttivaalit 2019, vasemmiston odotukset olivat korkealla. Sakkisen langon mielestä Espanja on nyt kommunistinen maa, mutta Sakkinen pohtii, onko mikään muuttunut.

”Olen asunut Espanjassa Aznarin, Zapateron, Rajoyn ja nyt Sánchezin valtakaudella. Aika vähän mikään muuttuu, vaikka valta vaihtuu.”

”Monelle voi olla vaikea hahmottaa, että tämä on kritiikkiä vasemmalta vasemmalle.”

Espanjan oikeisto otti Sánchez-teoksen ilolla vastaan, sillä monet ajattelevat Sakkisen rinnastavan Sánchezin vasemmistodiktaattoreihin.

Jokaisella taulun eteen pysähtyvällä on oma tulkintana teoksesta. Messuilla vieraileva María Seguí epäilee teoksen kritisoivan tämänhetkistä hallituspolitiikkaa.

”Luulen sen kuvaavan sitä, miten sosialistipuolueen politiikka on rikkonut Espanjan yhtenäisyyttä.”

Riiko Sakkinen on kirjannut Espanjan pääministeri Sánchezin otsaan ”Äärivasemmistolaiset suosikkijohtajani”, ja alle on listattu nimiä Pol Potista Fidel Castroon.

Voisi kuvitella, että Arco Madrid on ollut espanjalaistuneelle suomalaistaiteilijalle täydellinen ponnahduslauta Espanjan taidepiireihin, mutta todellisuudessa hänen vankimmat tukijansa ovat yhä Suomessa.

Pääsy Espanjan taidekentän sisäpiireihin on ollut Sakkiselle haastavaa ja nyt, kun hänen nimensä on tullut tutuksi, on tilanne muuttunut yllättäen entistäkin vaikeammaksi.

”Toki minulla on ollut näyttelyitä Espanjassa, mutta ei sen enempää kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, vaikka tämä on kotikenttääni.”

Sakkisen teoksia on ollut esillä Suomen arvostetuimmissa gallerioissa jo 20 vuoden ajan, hän pitää näyttelyitä vuosittain ja muun muassa Serlachius-museoilla on merkittävä kokoelma hänen töitään. Ulkomailla hänen teoksiaan on muun muassa New Yorkin MoMAn kokoelmissa.

Kun Franco-muotokuva nousi otsikoihin, hän huomasi taiteilijakollegoiden jopa karttavan häntä.

”Olen Espanjan vihatuin taiteilija. Ne, jotka eivät saa osakseen vastaavaa huomiota, eivät tykkää teosteni saamasta huomiosta.”

Sakkinen kokee, ettei maahanmuuttajalla ole Espanjassa lupaa käsitellä Espanjan asioita.

”En hyväksy sitä, että Reina Sofía hankkii teoksia kokoelmiinsa sitten, kun olen kuollut. Mihinkään espanjalaiseen museoon ei mene yhtään teostani, jos se ei tapahdu jo elinaikanani”, hän napauttaa.

Sakkisen työ kumpuaa hänen halustaan kuulua Espanjaan. Hän on rakentanut Toledon maaseudulle talon ja studion, eikä voisi kuvitellakaan muuttavansa takaisin Suomeen. Ilman Espanjan kansalaisuutta hän ei saa esimerkiksi äänestää yleisvaaleissa, mutta taiteen kautta hän voi sanoa sanansa.

”Monet eivät ymmärrä, että näiden teosten kautta osoitan rakkauttani Espanjalle.”

Riiko Sakkisen taide kiinnosti mediaa.

Espanjan kulttuuriväki on ollut jo pitkään huolissaan taiteen kentän sananvapauden kaventumisesta. Vuonna 2018 Arco Madridista poistettiin Santiago Sierran teos Espanjan poliittisista vangeista. Viime vuonna keskustelua herätti Espanjassa muun muassa räppäri Pablo Hasélin vankilatuomio.

Sakkinen ei ole peloissaan. Vuonna 2012 madridilaistaiteilija Eugenio Merino toi Arco Madridiin Always Franco -teoksen, jossa diktaattoria muistuttava vahanukke oli laitettu Coca Cola -jääkaappiin. Kansallinen Francisco Franco säätiö haastoi Merinon oikeuteen Francon kunnian loukkaamisesta, mutta hävisi jutun.

”Tämä oli hyvä ennakkotapaus. En usko, että minua lähdettäisiin haastamaan oikeuteen.”

Sakkinen uskoo ilmaisun vapauden olevan korkeakulttuurin kentällä vankemmalla pohjalla kuin populaarikulttuurissa.

”Ehkä esimerkiksi muusikon pelätään vaikuttavan massoihin eri tavalla kuin kuvataiteilijan.”

Sakkinen tietää, ettei Espanjan politiikkaan keskittyvä provokatiivinen taide ole helposti myytävää, joten hän kiittelee Ilkka Tikkasen johtamaa Galeria Forsblomia tuesta.

”Onhan se erikoista, että suomalainen galleria esittelee tällaisia teoksia täällä Espanjassa. Heillä on valtava luotto minuun.”

Hänen lisäkseen Forsblomin Arco-taiteilijoihin kuuluivat tänä vuonna muun muassa Anna Fasshauer, Susanne Gottberg, Heikki Marila, Emanuel Seitz, Kim Simonsson ja Marianna Uutinen. Muista suomalaisgallerioista paikalla oli sunnuntaina 27. helmikuuta päättyvillä messuilla Anhava.

”Sadat taiteilijat haluavat tänne. Minä myyn teokseni gallerialle sillä ajatuksella, että jos otatte minut, saatte huomiota ja pääsette telkkariin. Ja pääsimme toki, mutta kyllä se jännitti kamalasti, että mitä jos ei päästäkään.”

Taiteilija Rikko Sakkinen ja galleristi Ilkka Tikkanen Arco Madrid -messuilla.