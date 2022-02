Veljekset Joel ja Ethan Coenin tekivät yhdessä elokuvia yli 30 vuotta. Uraan mahtuu mainioita elokuvia kuten Big Lebowski, Fargo sekä Menetetty maa. Nyt kaksikon tiet ovat eronneet.

Työkaveruutta punnitaan joskus raa’alla kädellä, etenkin Holly­woodissa, jossa paikasta auringossa kisataan verisesti. Vastikään tiensä päähän tuli yksi elokuvan pitkäikäisimmistä työtoveruuksista, kun veljespari Ethan ja Joel Coenin tiet erosivat.

Veljekset olivat tehneet elokuvia yhdessä yli 35 vuotta, ohjanneet, käsikirjoittaneet ja tuottaneet. Monille Coenit olivat maailman tunnetuimmat elokuvia tekevät veljekset.

Ansioluettelossa heillä on useita erinomaisia elokuvia esikoistyö Blood Simplestä (1984) alkaen.

Joukkoon kuuluvat tietynlaisen miesrentouden tiivistymä Big Lebowski, arvostusta nauttiva poliisidraama Fargo, tyly kuvaus huumekaupasta Menetetty maa sekä tuoreimpana hillitön westernkimara The Ballad of Buster Scruggs.

Sen jälkeen tiet sitten erosivatkin, kuulemma ”sopuisasti”.

Coenin veljesten Menetetty maa -elokuvassa nähdään yksi elokuvahistorian oudoimmista pahiksista. Hahmoa esittää Javier Bardem.

Teiden erkaneminen tuntuu erikoiselta etenkin, kun isoveli Joel on jo 67-vuotias ja pikkuveli Ethan 64-vuotias.

Mitä sitä nyt enää tuossa iässä isommin skitsoamaan? Onhan turkulaisduo Matti ja Teppokin pystynyt tallaamaan polkuja yhdessä viimeiseen asti.

Onko sisaruus lopulta edes toimiva lähtökohta taiteessa ja elokuvanteossa? Tekeekö toinen tunnollisemmin, kumpi saa huomion, kokeeko toinen alati riittämättömyyttä?

Esimerkkejä on suuntaan ja toiseen. Belgialaiset Dardennen veljekset takovat elokuvia yhdessä, ja muitakin sisaruspareja alalla on, kuten vaikkapa Inari ja Juuli Niemi. Toisaalta Wachowskin ohjaajasisarusten tiet ovat eronneet samoin kuin Kaurismäkien. Kahden suuren filmitähden – Olivia de Havillandin ja Joan Fontainen – raivoisa sisarusviha kuuluu Hollywoodin legendoihin.

Joel Coen jatkaa nyt yksin elokuvantekijänä, ja ensimmäinen soolo-ohjaus on ties kuinka mones elokuvaversio Shakespearen Macbethistä. Päärooleja näyttelevät ohjaajan vaimo Frances McDormand sekä Denzel Washington.

Denzel Washington on Joel Coenin ohjaaman elokuvan Macbeth. Lady Macbethia näyttelee Frances McDormand.

Elokuva on ollut esillä jo suoratoistopalveluissa, ja tänä viikonloppuna se tuli teattereihin myös Helsingissä. HS:n arvion elokuvasta voi lukea tästä linkistä.

Hillittömin arvostelu elokuvasta on kuitenkin kirjoitettu ”Ethan Coenin” nimissä.

Kritiikissään tämä ”Ethan Coen” arvioi, että The Tragedy of Macbeth olisi veljensä Joel Coenin surkein elokuva ”miljardiin valovuoteen”. Eikä tässä vielä kaikki: elokuvahommat lopettaneen veljen mielestä elokuvasta puuttuu jotakin eli ”nerouden aura”, mikä aiemmin on määritellyt Coenien yhteisiä elokuvia.

”Puuttuu myös nokkeluutta, lennokkuutta ja karua äijyyttä, joita oli nähtävissä elokuvissa, joissa Joel Coen aiemmin sattui olemaan mukana”, aloittelevaksi kriitikoksi esittäytyvä ”Ethan Coen” kirjoittaa.

Tylytys on niin hirtehistä, että se voisi olla Coenien kynästä, mutta kyseessä on vitsi, elokuvakritiikin parodia, jonka on laatinut sivustolleen yhdysvaltalaiskoomikko Jeff Maurer.

Maurerin teksti tuo julki sen, mikä sisarusten välisessä yhteistyössä voi tökkiä, on sitten kyse elokuvien teosta, perintötilasta tai sukulomasta. Se jää arvoitukseksi, minkä verran Coenin veljesten välillä on ollut eripuraa oikeasti.

Julkisuuteen annettu selitys veljesten välirikolle on ollut suhteellisen väritön eli se, että nuorempi veli ei enää halunnut tehdä elokuvia vaan mieluummin teatteria.

Jotakin Joel Coen on kuitenkin onnistunut tekemään yksinkin oikein: The Tragedy of Macbeth sai viime viikolla kolme Oscar-ehdokkuutta.