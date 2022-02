Volter Kilven klassikko vuodelta 1933 on kova haaste suomalaisellekin ammattilukijalle.

Täytyy olla ainakin neljä vuotta siitä, kun Stefan Moster (s. 1964) osui kadulla vastaan Helsingissä. Hän on se, jota saksalaiset kustantamot kuuntelevat harkitessaan suomalaisten teosten ottamista ohjelmistoonsa. Ja paljon Moster on niitä oman, merkittävän kirjailijantyönsä ohella äidinkielelleen myös kääntänyt: romaaneja, runoutta, näytelmiä.

Sen verran häntä tunnen, että epäilen hänen osaavan suomea paremmin kuin minä.

Silti tieto kadulla hämmästytti. Moster sanoi kääntävänsä Volter Kilven ilmaisultaan kimuranttia ja mitaltaan valtavaa klassikkoa Alastalon salissa (1933) saksaksi.

Tuohon tuo kyllä tukehtuu, tuumin.

Itse tahkosin Alastaloa yhden luvun viikkotahtia toverini Ilkka Malmbergin (1954–2016) kanssa tammikuusta juhannukseen kulttuuritoimituksen palstoilla julkaistussa lukupiirissä vuonna 2000. Ilkka oli nimimerkki ”Ihantola” ja minä ”Kämärä”. Roolijako syntyi luonnostaan, sillä toinen meistä kykeni innostumaan äärimmäisistä aikaansaannoksista.

Vaan annas olla, Mosterin käännös Im Saal von Alastalo ilmestyi viime lokakuussa Mare Verlagin kustantamana.

Siltala-kustantamo on julkaissut kolme Stefan Mosterin romaania suomeksi.

Vastaanotto on ollut hyvää, kun sitä on ollut. Saksanmaalla näet pätee sama pulma kuin Suomessa: suuretkaan lehdet eivät välttämättä löydä pätevää kriitikkoa, joka suostuu tuhannen sivun urakkaan vaatimattomalla korvauksella.

Niinpä Moster kiittää etenkin Neue Zürcher Zeitungin arviota ”suorastaan hämmästyttäväksi”. Voit lukea kritiikin täältä.

Parasta on kuitenkin se, että saksannos nousi Leipzigin kirjamessujen palkintoehdokkaaksi käännöskirjojen sarjassa, ensimmäisenä suomalaisena teoksena koskaan.

Kaikkiaan ehdokkaita on viisi. Voittaja julistetaan 17. maaliskuuta.

Frankfurtin messut lokakuussa on kirja-alan suurin markkinatapahtuma Euroopassa. Leipzigissa sen sijaan keskitytään sisältöihin. Siellä jaettava tunnustus on Mosterin mukaan käytännössä ainoa kääntäjäpalkinto, joka saa julkista huomiota.

Ennen saksannosta Alastalosta on saatu ainoastaan Thomas Warburtonin ruotsinnos I salen på Alastalo (1997).

Tiedot Leipzigin ehdokkaista ja muusta ohjelmasta löytyvät täältä.

Kilven romaanin yhdeksännessä luvussa aletaan jo päästä – sivulla 358! – kohti asiaa, parkkilaivan rakentamista Kustavin isäntien yhteisin varoin.

Koko sivu on yhtä ainoaa virkettä. Pilkkuja Kilpi sentään harrastaa.

Vaan mitä tarkoittaa esimerkiksi ”...etelä liehtoa meren vapaitten keuhkojen väeltä ja rehellinen tuuli pyyhkiä lavaista lakeoilta idän pyräykset harakkoina manterillansa...”, siis niinku totanoin suomeksi?

Tuli palkintoa tai ei, Stefan Moster on voittaja.

Näyte romaanin ensimmäisen osan yhdeksännen luvun alusta

Volter Kilpi: Alastalon salissa. Otava, 1933. 826 s.

”Luku, jossa jo todenperään puhutaan parkistakin, parkkilaivasta”, kuten kirjailija itse teoksessaan kuvaa yhdeksännen luvun sisällön.

”Salissa oli mieliala melko kohenneltu, vaikka vähän vartoileva. Niinkuin merillä, kun puhaltelee pyrähtelee milloin minkin noka takaa riuskas maanpäällinen tuuli, ja iskee manterilta pussejansa purjeisiin kuin lempo, pyyhkii porottaa koko penteleenä milloin vasemmilta poskipuoliltansa, milloin oikeanpuolinen pakara paksuna, ellei unohda hengennielemän hetkeksi koko puuskuttelemisen toimitusta ja laiskottele lekottele purjeen löysissä kuin kärpäsiä kupeiltansa huiskiva ja turpansa kuonoa nuoleksiva lehmä suvitarhalla, niinkuin merillä tämmöisillä vetelän ällipäillä, jolloin taivaan merkit pilvien karkusuunnissa kuitenkin muistuttavat ja virvan kuplat meren kellumilla vaahtoketjuissansa opettavat, että kohta voi ilma kääntää kylkensäkin ja toinen totisempi poika reistata vesillä ja seilin saumoissa, etelä liehtoa meren vapaitten keuhkojen väeltä ja rehellinen tuuli pyyhkiä lavaista lakeoilta idän pyräykset harakkoina manterillansa, niinkuin merillä tämmöisissä huiskauksissa, jolloin käsi jo varailee ruoripuuta vakaville painamille leikin kurien perästä, mutta silmällä vielä on vahdin pitoa, mitäs kukonpojalla harjassa äskeisillä vierilläkin, siten salissa nyt: sielläkin istuivat jutun pyräykset vielä parranpensaissa ja veri virkisteli joutilailtaan korvapareja ympärilläkin yhä pälyilemään sivuille ja naapureihin, olikos kenellä muutakin vielä hampaissa ja muinaisten mukavaa jatkuviltaankin piuhimassa miltä kurilta kulloinkin ajatuksen parraspuuta kallistelemaan ja ryöpsäykseltä kastelemaankin, mutta silmäinkerät olivat kuitenkin jo vähän itsekunkin kulmakarvojen varjoissa varuillansa muillekin taivaan kanteille ja ajatuksen näpit valmiina niillä mielen kuuttirihmoilla, joilla niiden pitää levätä, kun odotellaan, koska ilma näyttää toden kyntensä ja puhaltaa niiltä laitasilta, joilla sillä tänäpänä on pilvikarjansakin lammaslaitumilla, ja sillä puhdilla, jota veden väri salamyhkiltänsä vihjoittelee.”

Volter Kilpi: Im Saal von Alastalo. Saksantanut Stefan Moster. Mare Verlag, 2021. 1 136 s.

”Im Saal war die Stimmung ziemlich geschürt, wenngleich auch noch ein wenig abwartend. So wie auf dem Meer, wenn einem ein tüchtiger Landwind mal von hier, mal von dort um die Nase wirbelt und vom Festland her seine Tatzen in die Segel schlägt wie der Leibhaftige, wie der Teufel mal von der linken Wangenseite, mal von der rechten dicken Backe her saust und sengt, falls er nicht ein Atemschlucken lang sein Pustewerk vergisst und sich bei losen Segeln faulenzend fläzt wie im Sommergarten die Fliegen von den Flanken wedelnde, sich übers Maul leckende Kuh, so wie auf dem Meer die schlaffen Schlauköpfe, wenn die Zeichen des Himmels in der Fluchtrichtung der Wolken sie plötzlich doch mahnen und die Schaumketten der auf dem Meer treibenden Irrwischblasen sie lehren, dass das Wetter sich bald wenden kann und dann ein stürmischer Bursche ernster als der andere sich auf dem Wasser und an den Segelnähten austobt, der Süd mit aller Macht der freien Meereslungen tost, und ehrlicher Wind die östlichen Wirbel wie Elstern von der weiten Fläche auf ihr Festland fegt, so wie auf dem Meer bei solchem Schwung die Hand das Ruder bereits auf ernsten Druck durch das tückische Spiel einstellt, das Auge aber noch Ausschau hält, was mit dem jungen Hahn ist, der sich gerade noch nebenan auf dem Wellenkamm plusterte, so verhielt es sich jetzt im Saal: Auch dort saßen die Wirbel der Erzählung noch in den Bartgebüschen, und Blut belebte die müßigen Ohrenpaare ringsum, weiterhin nach rechts und links und zu den Nachbarn hin zu schielen, ob noch jemand etwas zwischen den Zähnen hatte, Angenehmes von früher, um weiter zur Seite auszurichten, wo jeweils das Dollbord des Denkens sich neigt und schwallweise nass wird; aber die Augenmurmeln waren im Schatten ihrer jeweiligen Brauen bereits nach anderen Himmelsrichtungen hin auf der Hut und die Gedankenfinger an den Schoten bereit, an denen sie auch ruhen sollen, wenn gewartet wird, dass das Wetter seine wahren Krallen zeigt und von den Kanten her bläst, wo es an diesem Tag sein Wolkenvieh auf der Schafweide hat, und zwar mit genau der Wucht, wie die Farbe des Wassers sie bereits geheimnisvoll andeutet.”