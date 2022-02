Venäjän toimet Ukrainassa vaikuttavat myös suomalaisiin artisteihin, jotka ovat sopineet konserteista vaikkapa Moskovassa tai Kiovassa.

Ukrainan kriisi ja Venäjän mahdolliset sotatoimet sitä vastaan eivät voi olla vaikuttamatta maiden kulttuurielämään, kuten konserttikiertueisiin, suuntautuvat ne sitten Ukrainaan ja Venäjälle tai sieltä muualle maailmaan.

Esimerkiksi Nightwish-yhtyeellä on loppusyksyn kiertuekalenterissaan konsertit niin Venäjän Pietarissa ja Moskovassa kuin Ukrainan Kiovassa ja Valko-Venäjän Minskissä.

Manageri Ewo Pohjolan mukaan peruutuksia tai muutoksia ei ole vielä tehty.

”Siitä pitää keskustella saksalaisen agentuurin kanssa, eikä niin ole vielä tehty. Välissä on kuitenkin vielä paljon keikkoja ympäri maailmaa.”

Nightwishin tämän vuoden kiertue starttaa 22. huhtikuuta Tampereelta ja jatkuu Kanadan ja Yhdysvaltain kautta kesäksi Eurooppaan, sitten Etelä-Amerikkaan.

Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä olisi tarkoitus esiintyä marraskuussa 2022.

”Meillä on siellä iso fanipohja. Mutta varmasti olisi vaikeaa liikkua Venäjältä Ukrainaan tai päinvastoin”, Pohjola arvelee.

Amorphis-bändin manageri Jouni Markkanenkaan ei näe tässä vaiheessa tarvetta reagoida tilanteeseen.

Yhtyeellä on sovittuina konsertit Pietariin ja Moskovaan ensi vuoden helmikuussa.

”Kun keikat ovat vasta noin vuoden päästä, katsomme, miten tilanne kehittyy ja mitkä tulevat olemaan Suomen valtionjohdon ohjeet”, hän sanoo.

Myös muilla suomalaisilla artisteilla on määrä olla konsertteja Venäjällä ja Ukrainassa: The Rasmuksen kiertuekalenterissa on marraskuussa viisi konserttia Ukrainassa ja kaksi Venäjällä.

Blind Channelin on puolestaan määrä esiintyä heinäkuun alussa Kiovassa järjestettävällä Atlas-festivaalilla, jonka esiintyjälistassa on suomalaisista artisteista myös Apocalyptica ja Alma.

The Rasmuksen ja Blind Channelin manageri Antti Eriksson kertoo, että mahdollisten muutosten suhteen tilanne on vielä avoin.

”Seurataan tilannetta ja keskustellaan asiasta agenttien ja promoottorien kanssa”, Eriksson sanoo.

Epäselvää on myös se, miten Ukrainan tilanne vaikuttaa venäläisten artistien Suomen-esiintymisiin. Heinäkuun alussa järjestettävä Mikkelin musiikkijuhlat rakentuu paljolti kapellimestari Valeri Gergijevin ja hänen johtamansa Mariinski-teatterin orkesterin konserttien ympärille. Gergijev tunnetaan Vladimir Putinin ystävänä, ja Mikkelissä on esiintynyt sellistinä myös Sergei Roldugin, jonka nimi tuli esiin varsinkin Panaman paperit -tietovuodon yhteydessä hämäriin rahasiirtoihin liittyen. Myös hän on Putinin ystävä.

Valeri Gergijev Mikkelin musiikkijuhlilla heinäkuussa 2019.

Mariinski-teatterin sponsoreina ovat Sberbank- ja VTB-pankit, joille kummallekin Yhdysvallat on ilmoittanut asettavansa pakotteita, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. On epäselvää, voisiko pakotelistalla olevien pankkien sponsoroima Mariinski-teatteri esiintyä ulkomailla.

Mikkelin musiikkijuhlien tulevan kesän ohjelma on määrä julkistaa helmikuun loppupuolella, mutta festivaalin johtaja ei vastannut keskiviikkona HS:n yhteydenottoihin.

Gergijevin on määrä johtaa Wienin filharmonikkoja Yhdysvaltojen-kiertueella, joka käsittää kolme konserttia tulevana viikonloppuna New Yorkin Carnegie Hallissa ja kaksi konserttia ensi viikolla Floridan Naplesissa. New York Times -sanomalehden mukaan New Yorkin konserttipaikan edustalle on odotettavissa Gergijevin vierailua vastustavia mielenilmauksia. Sellaisia on nähty Gergijevin aiempienkin New Yorkin -konserttien yhteydessä.