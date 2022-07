Mikael Viiman debyytin on tarkoitus aloittaa jälleen yksi uusi kotimainen sarja.

Romaani

Mikael Viima: Verijälki. WSOY. 358 s.

Psykologian tohtori ja it-yrittäjä Mikael Viiman Verijäljen olisi tarkoitus aloittaa jälleen yksi uusi kotimainen dekkarisarja. Ainakin se poikkeaa melkoisesti muista nykypäivän “sarjottuneista” suomalaisdekkareista.

Helsinkiläinen henkirikostutkija Aarni Susi herää karibialaisen lentokentän baaritiskiltä. Hänellä ei ole hajuakaan siitä, missä on, mitä on tapahtunut tai edes kuka hän oikeastaan on. Oudot tapahtumat jatkuvat, kun lentoemäntä saattaa hänet kalliiseen, Helsinkiin matkalla olevan yksityiskoneeseen.

Matkan aikana Suden trauman pilkkoma muisti palailee pätkittäin.

Kaikki liittyy erääseen Kärkkäiseen. Tunteeton väkivaltarikollinen on päässyt pitkän tuomion jälkeen vapauteen, ja hänet aikoinaan linnaan passittanut Susi huolestuu. Kärkkäinen pitää saada pois kaduilta ennen kuin hän taas vahingoittaa toisia ihmisiä.

Sitten elämässään ja liiketoimissaan epäonnistunut yrittäjä Markus Sinkkonen ajaa autonsa mereen Kaivopuiston Kompassitorilta. Sinkkonen ongitaan merestä ennen kuin hän ehtii hukkua, mutta samalla vedestä löytyy kuitenkin ruumis. Se on Kärkkäinen.

Onko sattumaa, että Kärkkäisen ruumis löytyy Sinkkosen onnettomuuspaikalta vai onko yrittäjällä jotain tekemistä alkoholisoituneen julmurin kuoleman kanssa?

Tutkimus vie Suden joulukuisen kylmästä ja räntäisestä Helsingistä Karibian aurinkoon ja viimein tekoihin, joiden jälkeen hän ei enää ole entisensä. Ei ehkä enää edes poliisi.

Viiman viitekehys ei ole nykyaikaisessa pohjoismaisessa dekkarityylissä, vaan kauempana, amerikkalaisessa 1940–50 –lukujen kovaksikeitetyssä rikosromaanissa, Raymond Chandlerissa ja ehkä hiukan jopa Mickey Spillanessa.

Susi on kovaksikeitetyn rikosromaanin klassinen yksinäinen susi: eronnut, pienessä yksiössä elävä, viskin avulla päivästä toiseen raahautuva kyttä, jonka huomiot talvisesta Helsingistä ovat yhtä sarkastisen viiltäviä kuin Chandlerin etsivähahmon Philip Marlowen aikanaan heittämät kommentit Los Angelesista.

Myös Suden kohtaaminen kuvankauniin miljonäärinaisen kanssa Karibialla on kuin suoraan kovaksikeitetyn dekkarin pelikirjasta.

Oman käden oikeuden ja poliisin velvollisuuksien välillä tuskaisesti häilyvä Susi on kiinnostava, tosin ehkä vähän liian kirjallinen hahmo, jonka Viima romaanin lopussa vie tiettyyn päätepisteeseen. Kun Suden muisti palaa kokonaan, hän tietää, että paluuta ei ole.

Ehkä Susi sarjan seuraavassa kirjassa on jo kovaksikeitetyn dekkarin puhdasverinen yksityisetsivä.

Viiman tyyli on esikuviensa mukaan lyhyttä ja nasevaa, piikikkäiden kommenttien ja huomioiden tasaisesti maustamaa.

Romaanin hento, paikoin konservatiivinenkin yhteiskunnallinen näkemys toteutuu vain niissä, Suden ympäristöstään ja työnsä ehdoista pudottelemissa terävissä heitoissa, jossa paha on selkeästi pahaa riippumatta selittävistä tekijöistä.

Kuten Mickey Spillanella.

