Äärimmäiset mielipiteet ja nopeat tunnereaktiot nousevat keskusteluissa esiin, vaikka niitä esittäisi vain promilleissa mitattava osa yleisöstä.

Fanit ovat vihaisia, koska nykyajan moralismi on pilannut J.R.R. Tolkienin perinnön. Tämän suuntaisia otsikoita on viime viikon aikana saanut lukea maailman mediasta, kun Amazonin tuottaman Taru sormusten herrasta: Valtasormukset -sarjan traileri oli ilmestynyt 14. helmikuuta.

Totuus otsikoiden takana on toisenlainen.

Syyskuussa alkavasta maailman kalleimmaksi kutsutusta tv-sarjasta Taru sormusten herrasta: Valtasormukset on nähty 60 sekunnin mainos ja joukko kuvia. Kuten niin usein genreviihteen kohdalla, äänekkäimmät ilmoittivat tällaisen evidenssin perusteella sarjan olevan epäonnistunut. Närkästyksestä kerrottiin kovaan ääneen internetissä, koska niin on tapana nykyisin tehdä, kun tuntuu pahalta.

Tällä kertaa pahan olon syitä ovat lähinnä se, että haltianaisella on panssari, kääpiönaisella ei ole partaa ja ennen kaikkea se, että ruskea nainen esittää kääpiötä ja mustaihoinen mies haltiaa. Maailmassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka haluavat pitää fantasiansa valkoisena.

Tapahtumaketjussa toistuvat mediajärjestelmämme rakenteelliset ongelmat. Ensin vihaiset purkavat tuntojaan foorumien kaikukammioissa ja Twitterissä. Syntyy vaikutelma, että ”kaikki fanit olemme tästä samaa mieltä”. Genreviihteeseen erikoistuneet Youtube-kanavat ja uutissivut, joiden klikkausluvut ja siten tulovirrat usein riippuvat fanien mielipiteiden myötäilemisestä, liittyvät toistamaan äärinäkemyksiä. Sykli ruokkii itseään. Tämä ensireaktion kerrostuma nousee algoritmien ansiosta esille ja luo vaikutelman, että tämä on aiheesta käydyn keskustelun pääsisältö. Ison median toimituksissa tehdään johtopäätös, fanit eivät ole tyytyväisiä – tämähän on uutinen.

Ei ole.

Suurin osa yleisöstä on uteliasta ja osaa odottaa siihen asti, että sarja ilmestyy, ennen kuin muodostaa mielipiteensä. Sarjalla on miljardin dollarin budjetti, kokeneita käsikirjoittajia ja Tolkien-asiantuntijoiden neuvot käytettävänään. Siihen sisältyy silti isoja potentiaalisia ongelmia. Mutta aika vasta näyttää.

Aina on ollut lempiasioitaan mustasukkaisesti vartioivia faneja. Ongelma syntyy siitä, että internetin aikana ihmisten tunnereaktioita pidetään uutisina. Jokainen media tekee omat uutisvalintansa. Kirjoittaessani jutun sarjasta viime viikolla, kuittasin tämän aiheen yhdessä kappaleessa.

Kyse on mittasuhteista ja siitä, miten helposti ne katoavat. Voisi arvioida, että äänekkäimpiä suuttuneita, esimerkiksi Youtube-kommenttien perusteella, on ehkä sata tuhatta. Uuden sarjan traileria on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja. Kyse on siis muutaman promillen kokoisesta osasta yleisöä. Lisäksi pitää muistaa, että lukuihin ei voi aina luottaa. Katsojien negatiivinen palaute on viime vuosina usein ollut masinoitua ja jopa automatisoitua. Varsinkin, kun kohteena ovat olleet ei-valkoiset ja muut kuin miehet.

Ovatko pienen ryhmän tunteet ja äärimielipiteet uutinen? Jos vaikka tasapuolisuuden nimissä annetaan ääni pienen ryhmän rasismille, ahdistuneiden tunteiden purkauksille ja kulttuuriteosten omistamishalulle, kaikki keskustelu sotketaan tunteelliseen ja ahdaskatseiseen sössöön. Itse teoksesta puhuminen muuttuu hyvin vaikeaksi.

Uuden sarjan lähtöasetelma herättää tietysti tunteita. Maailman rikkaimman miehen Jeff Bezosin omistama Amazon osti Tolkienin oikeuksia, jotta sen suoratoistopalvelu Prime voisi kilpailla Netflixin ja muiden kanssa. Sama Amazon, joka riistää työntekijöiden oikeuksia, tekee nyt Tolkienista, kaikkein pyhimmästä, nykyaikaista tv-sarjaa. Onko se enää Tolkienia?

Youtube-mainoksen kommenteissa on kopioitu monilla kielillä Tolkien-sitaattia, jonka ajatellaan kuvaavan sitä, miten Amazon ja poliittinen korrektius tuhoavat Tolkienin perinnön: ”Paha ei pysty luomaan mitään uutta, he voivat vain korruptoida ja pilata sen, mitä hyvän voimat ovat keksineet tai tehneet.”

Kuvaavaa on, että sitaatti ei edes ole Tolkienia, vaan kielellisesti kömpelö tiivistelmä Sormusten herran tekstistä.

Todettakoon, että on myös uutta sarjaa kritisoivia Tolkienin ystäviä, jota vain eivät halua muutoksia ”kaanoniin”. Dramatisointi on kuitenkin aina ajassa tehty tulkinta. Tolkienin vuosikymmenien mittaiselta uralta ja hänen poikansa toimittamista teksteistä löytyy perusteita monenlaisille tulkinnoille.

Mistä tulee halu pitää fantasiamaailma puhtaan valkoisena?

Tolkienin kirjat ovat aikansa tuotoksia, mutta niiden sydän on perustavalla tavalla monikulttuurinen. Keski-Maan erilaiset ja eri kieliä puhuvat kansat, rodut ja lajit ymmärtävät tehdä yhteistyötä. Fantasiamaailma on moninainen, niin kuin on tämä oikea maailmammekin. Suurin osa todellisen maailman ihmisistä on muun väristä kuin pohjoismaisen valkoista, joten eiköhän maailmalla oteta ihan hyvin vastaan sarja, joka toteuttaa tätä henkeä.

Sen jälkeen voidaan keskittyä todelliseen ja uutisoimisen arvoiseen kysymykseen. Onko sarja hyvä?