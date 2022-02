Rossellinit ei ollut ihan mikä tahansa perhe.

Pieni kertaus aluksi.

Ohjaaja Roberto Rossellini oli italialaisen neorealismin kantahahmo, jonka Rooma –avoin kaupunki (1945) on elokuvahistorian merkkiteoksia. Hän oli kolmesti naimisissa.

Ensin oli Marcella De Marchis, jonka kanssa Rossellini sai kaksi poikaa. Elossa olevan pojan nimi on Renzo. Sitten Rossellini rakastui kuuluisaan Hollywood-tähteen, ruotsalaiseen Ingrid Bergmaniin, ja romanssia seurattiin kiihkeästi maailmalla. He saivat pojan, jota kutsutaan nykyään Robiniksi, sekä kaksostyttäret Ingridin ja Isabellan.

Kolmas vaimo oli bengalitaustainen Sonali Das Gupta, jonka kanssa Rossellini sai vielä yhden tyttären Raffaellan sekä adoptoi vaimonsa pojan, joka nimettin Gil Rosselliniksi.

Alessandro Rossellini on Renzon poika ja perheen musta lammas, tai yksi heistä. Hän heitti elämäänsä hukkaan ja sortui huumeisiin asuessaan New Yorkissa. Hänen äitinsä on afroamerikkalainen Katherine L. O’Brien, jonka kanssa isä Renzo ei ollut koskaan naimisissa.

Alessandro ei ole tehnyt elokuvia, mutta hän sai nyt viisikymppisenä idean tehdä dokumentin Rossellineista. Sitä kuvatessa hän yritti saada selkoa omista perhetraumoistaan, joihin liittyi muun muassa poissaoleva äiti sekä ennen kaikkea isoisän massiivinen hahmo.

Alessandro sai syyn kiertää ympäri maailmaa, sillä Rossellinin perhe on hajaantunut eri maanosiin. Aikoinaan playboyn maineen hankkinut Robin, esimerkiksi, asuu yllättäen äitinsä omistamalla saarella Ruotsissa.

Isabella-tädinhän kaikki tuntevat, mutta harva on edes kuullut tämän Ingrid-sisaresta. Alessandron elokuvasta käy ilmi, että Ingridille on tehty lapsesta saakka selväksi, kumpi sisaruksista on kaunis. Alessandron yksi ”teorioista” on, että juuri Isabella on perinyt Roberto Rossellinin roolin suvun karismaattisena keskushahmona. Toisaalta Isabella oli myös se, joka auttoi Alessandron kuiville. Ja hän on se, jolla on ollut rahaa.

On muuten hauskaa kuulla Isabellan puhuvan italiaa eli kieltä, joka yhdistää koko perhettä, sukunimen ohella.

Alessandro tapaa Yhdysvalloissa myös äitinsä, joka on jäänyt hänelle vieraaksi. Äiti on fyysisesti huonossa kunnossa mutta tokaisee varsin teräviä huomioita Rossellineista. Myös isä Renzo on mukana dokumentissa, muiden muassa.

Mikä perhe! Ja mitä kohtaloita.

Alessandro on elokuvantekijänä amatööri, mutta ammattilaisten tuella on syntynyt kiehtova kokonaisuus, joka ei eksy tirkistelemään vaan keskittyy perheen keskinäisiin draamoihin, perheenjäsenten omilla ehdoilla. Siinä nauretaan paljon.

Teema esittää Rooma – avoin kaupunki -elokuvan lauantaina 26.2.

Rossellinit, Teema klo 21.00 ja Yle Areena.