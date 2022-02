Ilkiö-Simon kuolee jälki-istunnossa.

Viittaus John Hughesin nuorisoelokuviin tulee hyvissä ajoin, ja rehellistä niin.

Karen M. McManusin menestysromaani Yksi meistä valehtelee (2017) ja siitä tehty samanniminen tv-sarja ponnistavat Hughesin nuorisodraamasta Breakfast Club (1985), jossa high schoolin eri ”yhteiskuntaluokkia” edustavat oppilaat päätyvät yhdessä jälki-istuntoon ja lähentyvät vastoin ennakko-odotuksia.

McManusin luomassa juonikuviossa Hughes kohtaa Agatha Christien, kun yksi viidestä jälki-istuntoon joutuneesta kuolee vesimukillisen suuhunsa kumottuaan. Ilkeän Simonin (Mark McKenna) murhasta epäillyksi joutuvat baseball-tähteyteen kurottava Cooper (Chibuikem Uche), koulun huippuoppilas Bronwyn (Marianly Tejada), paikallinen huumediileri Nate (Cooper van Grootel) sekä oppilaskunnan kermaan lukeutuva cheerleader Addy (Annalisa Cochrane).

Kaikilla neljällä on myös motiivi murhaan: Simon on pitänyt koulukavereitaan kauhun vallassa vuotamalla kännykkäsovelluksellaan julki salaisuuksia, ja uusia paljastuksia oli juuri tuloillaan kustakin jälki-istuntoon passitetusta.

Tähän mielenkiinto kuitenkin lopahtaa. Kahdeksanosainen sarja etenee innottoman puisevana ja lähes täydellisen jännityksettömänä, kunnes kahdessa viimeisessä jaksossa syyllisen etsintään saadaan vihdoin pientä virettä.

Toivoa sopii, että tuskastuvat katsojat vaihtavat lennosta hyvämaineiseen alkuperäisteokseen, jota on yläasteikäisille suositellut muun muassa kirjavinkkaaja Marjo Mannila. McManus on kirjoittanut romaanille myös jatko-osan Yksi meistä on seuraava (2020).

Yksi meistä valehtelee, Netflix. (K16)