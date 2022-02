Viikon suosituksissa Spice Girlsin lisäksi Elena Ferranten romaaneihin perustuva sarja sekä kirjailija-biologi Tiina Raevaaran keskusteluja koiran kanssa.

Alkuvuodesta on ilmestynyt useita kiinnostavia, laadukkaita dokumentteja naisartisteista, kuten Amy Winehousesta, Janet Jacksonista ja Tina Turnerista. Yhteistä heille kaikille on muusikkouden yllä riippunut painava pilvi, tulipa se sitten mielenterveysongelmista ja lehdistön vainosta, ylikontrolloivasta manageri-isästä tai sadistisesta puolisosta.

Traagisia käänteitä riittää myös Spice Girls -yhtyeen vaiheita kertaavassa dokumenttisarjassa, mutta nyt naisia on viisi, he pitävät toisistaan huolta – ainakin alkuun, ennen uupumista ja ahdistumista poppikoneiston rattaissa. Sarjan iloisinta antia ovatkin alkuvuosien tallenteet, joilla parikymppiset Mel B., Mel C., Victoria, Emma ja Geri vannovat tyttövoiman nimeen.

Musiikkimaailma oli kuitenkin vielä 1990-luvulla erittäin miehinen, jopa naisvihamielinen. Oma lukunsa on brittiläinen, brutaali julkkiskulttuuri, jossa mikään ei ole liian yksityistä ja jossa sensaatiomainen otsikko ajaa faktojen yli mennen tullen.

Mikään ei tapahdu tyhjiössä: Simon Fuller loi tyttöbändin syystä juuri oikeaan aikaan, ja syystä Spice Girlsin sanoma levisi ympäri maailman. Vaikka yhtyeen feminismiä on myös arvosteltu, on moni tyttö ja nainen saanut siitä tukea juuri oikeaan aikaan – ja oppinut tukemaan toisiaan.

Spice Girls – Kuinka girl power muutti maailmaa. Areena

Ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät

Elena Greco (Margherita Mazzucco) ja hänen äitinsä Immacolata Greco (Anna Rita Vitolo) Loistava ystäväni -sarjan 3. kaudella.

Tyttöjen välisestä ystävyydestä jatkaa Elena Ferranten romaaneihin perustuva sarja. Tuore kolmas kausi kattaa tetralogian toiseksi viimeisen osan Ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät : aikuisvuodet ja ajoittuu 1970-luvulle. Nyt elämä on kuljettanut ystävykset eri suuntiin: yksinhuoltaja Lila (Gaia Gerace) työskentelee tehtaassa, kun taas Elena eli Lenú (Margherita Mazzucco) on jättänyt Napolin naapuruston taakseen, valmistunut yliopistosta ja kirjoittanut romaanin.

Erityisesti Lenún hiljaisuudet puhuttelevat, mutta hyvän sarjan tavoin Loistava ystäväni tavoittaa jotain olennaista kuvaamastaan ajasta ja paikasta myös käsikirjoituksen, kuvakulmien, puvustuksen ja lukuisten yksityiskohtien kautta.

Loistava ystäväni. HBO Max

Eläinten kanssa keskustellessa

Usko ihmiskuntaan on tällä hetkellä koetuksella. On lohdullista muistaa, että emme ole Maan päällä yksin. Viime vuosina ihmisten kykyä kommunikoida toisten eläinten kanssa on pohdittu kirjallisuudessa tiheään tahtiin: miten me puhumme eläimille ja niiden kanssa, miten kohtaamme erilaiset elolliset, mitä ne meille merkitsevät.

Biologi-kirjailija Tiina Raevaaran Minä, koira ja ihmiskunta lähtee liikkeelle Helen McDonaldin teoksista tuttuun tapaan omakohtaisesta kokemuksesta. Kun Raevaara uupuu, jopa läheiset ihmiset tuntuvat kuormittavilta, mutta koira ei koskaan – riippumatta siitä, kuinka paljon vaivaa ja huomiota koira vaatii. Kirjailijan ja koiran ystävyyden kautta haaroittuu kiinnostava katsaus lajien yhteiselon historiaan, sen syihin ja seurauksiin.

Tiina Raevaara: Minä, koira ja ihmiskunta. Lajien välisen yhteiselon historia. Like

