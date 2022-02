Dokumentin pääpaino kallistuu namedroppailuun ja anekdootteihin, joita on takuulla kerrottu lukemattomat kerrat kapakkaseurueissa.

J. Karjalainen avasi Tavastia-klubin oven ensimmäisen kerran vuonna 1975, kun hän vietti 18-vuotispäiväänsä. Lavalle sattui nousemaan blueslegenda Professor Longhair suoraan New Orleansista.

Se keikka määritti tulevan muusikon uran suuntaa, ja Karjalaisen mukaan oli kuvaavaa, että herraa kutsuttiin professoriksi. ”Tavastiasta tuli tavallaan mun yliopisto”, hän kertoo.

Olisivatpa kaikki muutkin yhtä armoitettuja tarinankertojia kuin J. Karjalainen. Se toisi aivan toisenlaista potkua dokumenttiin, joka kertoo Tavastia-klubin historiasta.

Helsingin ja ehkä koko maan musiikkielämän ytimeksi kasvanut keikkapaikka täytti 50 vuotta vuonna 2020, ja dokumentista oli tarkoitus tulla perinteinen juhlamuistelus.

Mutta väliin iski korona, ja tarina sai ikävän käänteen, joka näkyy myös dokumentin nimessä Sitten ajat muuttuivat.

Jo pelkkä ajatus dokumentista saa jokaisen muistelemaan omia Tavastia-kokemuksiaan. Itse menin ovesta sisään ensimmäisen kerran limudiskoon kai vuonna 1975, kun helsinkiläisnuorille esiteltiin uusi nouseva tähti Juice Leskinen.

Näitä nousevia tähtiä on nähty lauteilla loputon jono, ja se on oikeastaan se ainoa tai ainakin tärkein narratiivi, jolle dokumentti rakentuu. Tavastia on ollut ponnahduslauta suomalaiselle rock-kermalle vuosikymmenestä toiseen ja, kuten dokumentti haluaa vakuuttaa, ja se on sitä yhä, koronapandemiankin jälkeen.

Tämä on kuitenkin aika tylsä tarina, kun sitä toistetaan uudelleen ja uudelleen. Se on ennalta-arvattava, ja kaikki kertovat sen samalla tavalla, jopa samoin sanoin. Dokumentin pääpaino kallistuu namedroppailuun ja anekdootteihin, joita on takuulla kerrottu lukemattomat kerrat kapakkaseurueissa.

Dokumentissa jää aikaa myös muille ammattilaisille kuin muusikoille, varsinkin dj-kunnalle ja yhdelle portsarillekin. Tavastia on todellakin ollut myös soitetun levymusiikin keidas. Pointsit muuten dj Juhani Kannelle, joka on saapunut haastateltavaksi kädessään Tunnelin levyn muovipussi.

Ongelmallista dokumentissa on sisäsiittoisuus. Tavastian perustaja ja dokumentin päähenkilö Juhani Merimaa on ohjaaja Antti Kuivalaisen appiukko, ja nykyinen ohjelmavastaava Mikko Merimaa on ohjaajan oma poika. Juhladokumentistahan on kyse, mutta silti voi vain kuvitella, miten joku Merimaa-dynastian ulkopuolinen tekijä olisi lähtenyt käsittelemään aihetta.

Ja mikä dokumentista puuttuu? Yleisö ja sen mukana iso joukko naisia. Yhä edelleenkin suomalaisen rockin historiaa voidaan näemmä käsitellä niin, että naiset ikään kuin muistetaan sivumennen jossain vaiheessa ja aina sukupuolensa edustajina.

Dokumentissa naisten osuus kasvaa nykypäivään tullessa, mutta oli meitä siellä ennenkin vaikka harvemmin lavalla.

Sitten ajat muuttuivat, Teema klo 21.00 ja Yle Areena.