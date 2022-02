Dark Angel -sarjan tarina kiiruhtaa raskaudesta, puolisosta ja uhrista toiseen pikavauhtia.

Vuosina 1832–1873 elänyt Mary Ann Cotton oli tiettävästi Britannian ensimmäinen naispuolinen sarjamurhaaja. Hänet tuomittiin kuolemaan poikapuolensa myrkyttämisestä, mutta mitä ilmeisimmin uhreja oli enemmänkin.

Cottonin epäillään murhanneen myös aviomiehiään, rakastajiaan sekä omia lapsiaan henkivakuutusrahojen vuoksi.

Kolmeosainen Dark Angel (2016) kuvaa Cottonin kehitystä murhaajaksi. Draamasarja on yksi ITV:n sarjamurhaajiin keskittyvistä minisarjoista, joista viimeisin on 1980-luvulla Lontoossa tappaneesta Dennis Nilsenistä kertova Des (2020). Molemmat sarjat ovat katseltavissa C Moressa.

Tekijöiden tarkoituksena on kaiketi korostaa olosuhteiden vaikutusta Cottonin murhanhimoon. Hänen kaltaistensa naisten olot olivat 1800-luvun brittiläisessä yhteiskunnassa kovat. Kotona oli liuta suita ruokittavana, ja nurkan takana vaanivat alati köyhyys ja sairaudet.

Hahmo ei sarjassa kuitenkaan joudu olosuhteiden vaan pinnallisen käsikirjoituksen uhriksi. Cotton laittaa uhrejaan halki, poikki, pinoon, ja samankaltaiset otteet on myös sarjan käsikirjoittaneella Gwyneth Hughesilla ja ohjaaja Brian Percivalilla.

Tarina kiiruhtaa raskaudesta, puolisosta ja uhrista toiseen pikavauhtia. Psykologinen puoli unohtuu kiireessä, ja niin sarjasynnyttäjä muuttuu sarjamurhaajaksi kuin taikaiskusta.

Mary Ann Cottonia näyttelee yhden ilmeen varassa muun muassa Downton Abbeysta tuttu Joanne Froggatt. Sivuosassa Cottonin isäpuolena on konkari Alun Armstrong.

Dark Angel, C More.