Onnistunut lyhytdokumentti näyttää ohjaaja Jane Campionin työssään – The Power of the Dog -elokuvan tunnelman luomisessa auttoivat synkät lapsuusmuistot

Ohjaaja ja hänen väkevä lännendraamansa ovat ennakkosuosikkeja kuukauden kuluttua järjestettävässä Oscar-gaalassa. Kaikkiaan ehdokkuuksia kertyi 12.

Jane Campionin elokuvassa The Power of the Dog kovapintaista karjatilallista Phil Burbankia näyttelee Benedict Cumberbatch. Netflixin dokumentissa Campion kutsuu Burbankia yhdeksi amerikkalaiskirjallisuuden kaikkien aikojen hienoimmista henkilöhahmoista.

Jane Campion on suurin suosikki voittamaan parhaan ohjaajan palkinnon Oscar-gaalassa 27. maaliskuuta. Hänen 12 ehdokkuutta kerännyt tummasävyinen lännendraamansa The Power of the Dog on kärkipään kandidaatti myös parhaan elokuvan kategoriassa.

17-minuuttisessa Kulissien takana Jane Campionin kanssa -dokumentissa vieraillaan mainitun elokuvan kuvauspaikoilla ja avataan leppoisia näkymiä Campionin tapaan ohjata kohtauksia ja näyttelijöitä, erilaisia variaatioita paikan päällä kokeillen.

Dokumenttia voi suositella vain The Power of the Dogin nähneille, sillä Campion kertoo kiintoisasti ja innostuneesti myös Thomas Savagen alkuperäisromaanista, ja näin tehdessään paljastaa jo alkuminuuttien aikana oleellisia osia juonesta.

Reitin elokuvan tunnelman syvempään ymmärtämiseen ohjaaja tarjoaa yhdistämällä karjatilan päärakennuksessa Rosea (Kirsten Dunst) tarkkailevan Philin (Benedict Cumberbatch) omassa lapsuudenkodissaan asuneeseen, ilkeytensä vanhemmilta piilottaneeseen lastenhoitajaan. Pikku-Jane tiesi aina, missä päin taloa nainen liikkui.

Kulissien takana Jane Campionin kanssa, Netflix.