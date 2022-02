Antti Heikki Pesonen päätyi tekemään elokuvia, koska ei osaa piirtää sarjakuvia. ”Elokuvani voivat näyttää jäyhiltä, mutta pinnan alla niissä on kysymys tunteista”, hän sanoo.

Sarjakuva ja elokuva kertovat tarinoita kuvilla. Yleensä niiden sukulaisuutta korostetaan, mutta elokuvaohjaaja Antti Heikki Pesoselle myös erot ovat selviä.

”Lapsena rakastin sarjakuvia, Tinttejä, Asterixeja, Marvelin supersankareita. Mutta en osannut piirtää. Joskus kahdeksanvuotiaana näin Tim Burtonin ensimmäisen Batman-elokuvan, ja siinä ne kaksi ikään kuin yhdistyivät”, Pesonen sanoo.

Lukioikäisenä Pesonen luki Scott McCloudin maineikkaan kirjan Sarjakuva – näkymätön taide (suom. 1994), joka eritteli sarjakuvakerrontaa sarjakuvamuodossa. Se teki hänelle selväksi, kuinka eri tavoilla sarjakuva ja elokuva käsittelevät muun muassa aikaa ja liikettä.

Koska Pesonen ei osannut edelleenkään piirtää, hän haki lukion jälkeen opiskelemaan elokuvaa Taideteolliseen korkeakouluun.

”Luen vieläkin sarjakuvia, viimeksi esimerkiksi Riad Sattoufin Tulevaisuuden arabin kaikki viisi osaa. Mutta sarjakuva ja elokuva ovat kaksi aivan eri taiteenlajia.”

Pesonen päätyi tekemään elokuvia, jotka muistuttavat vähän enemmän Tulevaisuuden arabia kuin Batmania.

Sattouf kertoo omaa kasvutarinaansa ranskalaisen äidin ja syyrialaisen isän lapsena. Pesosen elokuvat olivat varsinkin alussa sidoksissa hänen taustaansa, vaikka eivät olekaan omaelämäkerrallisia.

Lyhäri Korsoteoria (2012) ja Pesosen ensimmäinen pitkä elokuva Päin seinää (2014) sijoittuvat Vantaan lähiöihin, joissa ohjaaja kasvoi. Korsoteoriasta Pesonen sai Tampereen elokuvajuhlilla arvostetun Risto Jarva -palkinnon ja Päin seinää -käsikirjoituksesta Jussin.

”Aluksi käsittelin täysin tietoisesti betonilähiöitä, joista olen kotoisin. Lähdin sieltä 2000-luvun alussa opiskelemaan. Kun muutin Kallioon opiskelijaboksiin, ero oli isompi henkisesti kuin maantieteellisesti. Mutta suhteeni lähiöihin on yhä myönteinen, nostalginen.”

Vaikka Päin seinää sai hyvän vastaanoton, Pesonen ei ole ohjannut sen jälkeen pitkää näytelmäelokuvaa. Mutta hän on käsikirjoittanut Teppo Airaksisen ohjaaman Juicen (2018), harvinaisen onnistuneen elämäkertaelokuvan popmuusikko Juice Leskisestä.

Tuottaja Marko Talli tarjosi Juicen kirjoittamista Pesoselle. Työ sujui luontevasti, sillä ohjaaja Airaksinen oli Pesosen kämppis opiskeluaikoina. Elokuva perustuu Antti Heikkisen kirjaan Risainen elämä – Juice Leskinen 1950–2006 (2016).

”Sain otteen kirjan säröisestä ihmisestä, joka yritti tehdä elämällään jotain. Yleensä elämäkertaelokuvat väittävät, että kärsimys jalostaa, mutta tässä varsinkin loppu kysyy, että mitä sitten. Puhtaat ja ehjät asiat ovat usein tylsiä.”

Myös Batman on traumaattinen sankari, mutta Pesosen elokuvat ovat kaukana perinteisestä jaosta hyvän ja pahan välillä. Vaikka hänen elokuvissaan on vivahteita, hän ei tee pesäeroa asioihin, jotka yhdistetään yleensä viihteeseen.

”Ihmisyyteen kuuluu aina joku haava tai vika, jonka kanssa pitää oppia elämään – vaikka se, ettei osaa piirtää ja joutuu tekemään elokuvia sarjakuvien sijasta. Liikkuva kuva on hyvä välittämään tunteita. Siksi elokuvissa ei pidä pelätä tunteiden kuvaamista.”

Pesonen ei silti tee melodraamoja. Hän välttää siirapin hapokkaalla huumorilla. Henkilöhahmot ovat usein hyvin tietoisia tilanteistaan ja puutteistaan ja suhtautuvat niihin sarkastisesti ja itseironisesti.

Pesonen ei kuitenkaan tuomitse melodraamaa lajityyppinä, mutta epäilee, että osaisi itse tehdä sellaista.

”Elokuvani voivat näyttää jäyhiltä, mutta pinnan alla niissä on kysymys tunteista. Maailmaa voi ymmärtää helpommin, jos tajuaa, mitkä tunteet saavat ihmiset toimimaan.”

Pesonen on käsikirjoittanut kaikki ohjaamansa elokuvat ja käsikirjoittanut elokuvia muille, mutta ei ole ohjannut yhtään muiden käsikirjoittamaa elokuvaa.

”Se on sattumaa. En kirjoittaisi muille, jos en haluaisi ohjata muiden käsikirjoituksia”, Pesonen huomauttaa.

Muiden kirjoittamia tv-sarjoja Pesonen onkin ohjannut, kuten Sipoon herttuaa ja Downshiftaajia.

”Elokuvien pitkät ja raskaat rahoituskuviot uuvuttivat, ja tv:n striimausbuumi tarjosi työtilaisuuksia. Mietin, että on kivempi tehdä töitä kuin odottaa viisi vuotta rahoituksen järjestymistä. Kehittelen kuitenkin muun muassa toimintakomediaa.”

Moni muukin elokuvaohjaaja on alkanut työskennellä telkkarille myös Suomessa samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa. Samaan aikaan meilläkin tv-sarjoihin on alettu panostaa entistä enemmän rahaa ja kunnianhimoa. Erot elokuvaan ovat kaventuneet.

Myös Pesosen seuraava ohjaus on tv-sarja, neliosainen Kaikki anteeksi, joka on jo kuvattu. Se perustuu Laura Mannisen samannimiseen romaaniin, joka käsittelee parisuhdeväkivaltaa. Se on ensimmäinen tv-työ, jonka Pesonen on myös käsikirjoittanut.

”Sitä ajateltiin ensin elokuvana, mutta olisi kestänyt taas neljä tai viisi vuotta päästä tekemään sitä. Tuntui, että siihen piti tarttua nyt. Nykyään tv:ssäkin on mahdollista käsitellä tällaisia haastavia aiheita. Siitä olisi tullut myös hyvä elokuva, mutta teki hyvää laajentaa se sarjaksi.”

Pesonen sanoo tehneensä paljon taustatöitä sarjan aiheesta. Niitä mahtui hyödyntämään paremmin sarjassa kuin elokuvassa.

”Kirjan aihe on rankka. Se kertoo, kuinka epänormaali muuttuu normaaliksi. Rujouden ja humaaniuden yhdistelmä Kieslowskin Lyhyessä elokuvassa tappamisesta oli jäänyt verkkokalvoilleni. Katsoin sen uudestaan esikuvaksi realistisen väkivallan kuvaamisesta.”

