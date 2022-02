Taiteilijapariskunnasta mies on usein esitetty luovana nerona ja nainen on jätetty taustalle – Näyttelyssä yhdessä tekemistä rakennetaan eri lähtökohdista

Yhteistekijyys on taiteessa yleistä, vaikka se usein tuppaa jäämään taustalle. Sinkan näyttely valottaa kaksin tehtyä taidetta.

Nykytaide

Taidetta kaksin 30.4. saakka Taide- ja museokeskus Sinkassa (Kultasepänkatu 2, Kerava). Ti, to, pe 11–18, ke 12–19, la–su 11–17.

Taiteilijapari Lea ja Pekka Kantosen ”video-oratorio” Neljä vuodenaikaa (2011/2021) koostuu keittiönpöydästä, jonka ympärille on rakennettu esineistön ja videoprojisointien avulla Kantosten Mäntsälässä sijaitsevan kodin miljöö. Vuodesta 1990 lähtien tallennettu videopäiväkirja tuo koettavaksi perheen arjen: joku näyttää kävelevän pihan poikki, keittiössä valmistuu ruoka ja olohuoneessa soi piano.

Neljä vuodenaikaa johdattaa Sinkassa esillä olevan Taidetta kaksin -näyttelyn teemoihin. Koti, kuten taide, syntyy jakamisesta ja yhdessä tekemisestä.

Maria Hirvi-Ijäksen kuratoimassa näyttelyssä yhteistekijyyttä rakennetaan eri lähtökohdista pariskuntina, ystävinä ja kollegoina. Kantosten lisäksi mukana ovat Andy Best & Merja Puustinen, Grönlund & Nisunen, Hamm & Kamanger, Linda & Aura, nabbteeri, Rainio & Roberts sekä Simka.

Simon Häggblom ja Karin Lind häivyttävät yksilökeskeistä taidekäsitystä muodostamalla yhteisen taiteilijanimen, Simkan. Samaan tapaan, yhden yhteisen nimen takaa toimivat myös Maria Teeri ja Janne Nabb, jotka tunnetaan nabbteerinä.

Lea ja Pekka Kantonen: Neljä vuodenaikaa, 2011, päivitetty 2021

Taiteilijaparien eri osapuolet peilaavat teoksissa toisiaan ja yksilöllinen kädenjälki sulautuu osaksi yhteistä kokonaisuutta.

Yhteistekijyys ja tekijyyden jakautuminen usean toimijan kesken ei ole sinänsä uusi keksintö. Renessanssin työpajat olivat luonteeltaan kollektiivisia ja taidehistoria on tunnistanut, kuinka useiden taiteen mestareiden hahmo ja tuotanto on syntynyt tosiasiassa monimutkaisen kollektiivisen prosessin tuloksena.

1960-luvulta lähtien yksilötaiteilijuutta on koeteltu eri tavoin. Kuuluisien kollaboraatioiden kuten Marina Abramovićin ja Ulayn sekä Andy Warholin ja Jean-Michel Basquiat’n lisäksi tunnetaan taiteilijaperheitä, työhuonekollektiiveja ja erilaisia verkostoja. Eräänlainen yhteistekijyyden muoto on myös sellainen, jossa yksi taiteilija tekeytyy kollaboraatioksi. Suomessa ainakin Jussi Kivi on muodostanut itsekseen kuvitteellisia ”tutkimusretkikuntia”, jotka tekevät löytöretkiä ja suorittavat erilaisia kokeita.

Myös Taidetta kaksin -näyttelyssä yhteistekijyyden ideaa lavennetaan jossain määrin, vaikka luovuuden kollektiivista luonnetta olisi voinut ristipölyttää esimerkiksi ripustuksen avulla näyttelyn taiteilijoiden kesken enemmänkin.

Minna Rainion & Mark Robertsin fiktiivisessä dokumenttielokuvassa To Teach A Bird To Fly (2020) tehdään yhteistyötä lintujen kanssa. Elokuva kertoo naisesta, joka luo erityisen suhteen töyhtöiibis-lintuihin ja opettaa ilmastonmuutoksesta kärsineen parven tekemään muuttolennon.

Minna Rainio & Mark Roberts: To Teach a Bird to Fly, 2020. – Pysäytyskuva teoksesta.

Vaikka erilaisia luovia yhteistekijyyden muotoja tunnetaan pilvin pimein, Hirvi-Ijäs huomauttaa näyttelyä varten kirjoittamassaan katalogiesseessä, että taiteilijan ympärillä toimivia luovia kumppaneita on häivytetty taiteen historiassa eri tavoin yksilömyytin ylläpitämiseksi.

Tavanomainen tapaus on sellainen, jossa taiteilijapariskunnasta mies esitetään luovana ja vahvana hahmona samalla, kun nainen jää taustalle.

Lindan ja Auran eli Linda Granforsin ja Aura Hakurin performanssissa valokuvalle Fredrika mise en lien (2021) vieraillaan taiteilijapariskunta J. L. Runebergin ja Fredrika Runebergin kodissa. Performanssissa Linda ja Aura ovat pukeutuneet mekkoihin, jotka sulautuvat historiallisen taiteilijakodin interiööriin ”seinäkukkien” tavoin.

Performanssiin kuuluu osuus, jossa taiteilijat vertasivat oman taiteilijauransa alkuvaiheessa kirjoittamia suunnitelmia Fredrika Runebergin teksteihin. Omaelämäkerrallisissa muistiinpanoissa nuorina taiteilijanalkuina omaa tekijyyttään pohtivien Lindan ja Auran toiveet ja epäonnistumiset peilautuivat yli sata vuotta sitten eläneen Fredrikan ajatuksiin taiteilijuudesta, luovuudesta ja taiteen tekemisestä.