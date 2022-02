Yksi ilmeinen vertailukohta on Richard Linklaterin Boyhood, jossa seurattiin pojan kasvua 12 vuotta. Mutta Minding the Gapissa työväenluokan todellisuus on karumpaa kuin keskiluokan sepite.

Illinoisin Rockfordissa asuvat Keire (vas.), Bing ja Zack ovat Minding the Gap -dokumentin päähenkilöt. Heidän elämäänsä seurataan 12 vuoden ajan.

Alussa poikien skeittailu kaduilla liikenteen seassa näyttää vaaralliselta. Sen kuvasi Bing Liu – itsekin skeittilaudalta. Kameran kanssa rullalautaileminen lienee ollut vielä vaativampi suoritus kuin kavereilla.

Bing on itse yksi dokumentin Minding the Gap (USA 2018) päähenkilöistä. Muut kaksi ovat hänen kaverinsa Keire ja Zack. Bing kuvasi elokuvaa kaikkiaan 12 vuotta. Varhaisimmat otokset ovat suttuisia kotivideopätkiä skeittaavista pojista. Lopussa he ovat yli kaksikymppisiä.

Koska ohjaaja on yksi henkilöhahmoista, hän kasvaa elokuvassa muiden tapaan. Aluksi Bing vain kuvasi kavereitaan. Vähitellen hän alkoi kehittää tekniikkaansa ammattimaisten skeittivideoiden innoittamana.

Lopulta parikymppisenä Liu päätti tehdä dokumenttielokuvan, joka kääntyi pelkkää skeittailua syvempään suuntaan.

Skeittaaminen on kolmikolle pakkomielle. Vähitellen alkaa paljastua, että se on myös pakokeino, sekä syy häipyä kotoa että saada ajatukset eroon ongelmista.

Kaikki kolme tulevat väkivaltaisista kodeista. Keiren isä ja Bingin isäpuoli hakkaavat heitä, ja Zackin vanhemmat tappelevat keskenään. Zack toistaa kierrettä omassa suhteessaan, ryyppää ahkerasti ja riitelee rajusti tyttöystävänsä kanssa.

Tilastollisesti ei ole kovin yllättävää, että kolme kaverusta jakaa samanlaisen perhetaustan. He asuvat Illinoisin Rockfordissa, jossa väkivalta ja erityisesti perheväkivalta on poikkeuksellisen yleistä.

Ruostevyöhykkeen perinteinen teollisuuskaupunki on kärsinyt työttömyydestä ja muuttotappioista. Niissä oloissa sosiaaliset ongelmat itävät helposti.

Dokumentin loppupuolella Zackilla on jo oma perhe. Hän toistaa lapsuudenkodistaan tuttua väkivallan kierrettä omassa suhteessaan, ryyppää ahkerasti ja riitelee rajusti tyttöystävänsä kanssa. Skeittipuistossa on mukana poika Elliot.

Bing Liu pitää näkökulman tiiviisti kaverikolmikossa. Heidän lisäkseen esiin nousevat varsinkin Zackin tyttöystävä Nina, Bingin äiti Mengyue ja Keiren äiti Roberta.

Kiinassa vuonna 1989 syntynyt Bing Liu tuli vanhempiensa kanssa Yhdysvaltoihin viisivuotiaana. Hän sai esikoisohjauksestaan muun muassa Sundance-festivaalilla kunniamaininnan läpimurrosta, arvostetut Grierson- ja Peabody-palkinnot sekä Oscar-ehdokkuuden.

Bing itse näkyy kuvissa suhteellisen vähän. Se ei johdu pelkästään siitä, että hän on kuvannut dokumenttinsa itse. Aluksi hän aikoi jättäytyä elokuvan ulkopuolelle.

Mutta nyt Minding the Gapissa on samaa omaelämäkerrallista intiimiyttä kuin vaikkapa Anu Kuivalaisen Orpojen joulussa (1994), joka on henkilökohtaisen dokumentin klassikko.

Toinen ilmeinen vertailukohta on Richard Linklaterin draama Boyhood (2014), jossa seurattiin pojan kasvua niin ikään 12 vuotta. Mutta Minding the Gapissa työväenluokan todellisuus on karumpaa kuin keskiluokan sepite.

