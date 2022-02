Naurut jäävät teemojen vyöryn alle.

Komedia

Bigbug ★★

Ranska 2022

Netflix (K13)

Vuosi on 2045. Valuutta on bitdoltsu, lemmikkikoirat edellisten klooneja ja kirjat harvinaisia. Netflix-elokuva Bigbug esittelee tulevaisuuden, jossa arkiandroidit hoitavat kotityöt mutta kodin ulkopuolella tekoälyolennot havittelevat valtaa.

Alice Barellin (Elsa Zylberstein) kotona käy kuhina. Paikalla ovat jo oma teinitytär, uusi kosija sekä tämän poika, kun olohuoneeseen pölähtävät myös ex-mies, tämän uusi puoliso sekä naapuri. Sitten älykoti sulkee ovet ja ilmastoinnin.

Ranskalaisen tieteiskomedian retrofuturistinen hassuttelu muistuttaa alkuun koomikko Jacques Tatin nerokkaista teknologiavisioista mutta kääntää sitten satiirin täysille. Käsitellyksi tulevat niin eläinsuhde, tyrannia kuin ihmisyyden kysymykset. Naurut jäävät teemojen vyöryn alle.

New York Times on kuvannut Jean-Pierre Jeunet’tä ”elokuvantekijäksi, jolla on leluntekijän sydän”. Bigbug on muun muassa Delicatessenista (1991) ja Améliesta (2001) tunnetun ranskalaisen ensimmäinen elokuva yhdeksään vuoteen, mutta hän täyttää määritelmän edelleen tuomalla ruudulle joukon veikeitä robotti- ja androidihahmoja.

Vaikuttavimmat näyttelijäsuoritukset ovat androidihahmojen taustalla: militanttidroidin (François Levantal) kuumottava hymy, seksirobon (Alban Lenoir) makeilu ja sisäkön (Claude Perron) utelias asenne tuovat kokonaisuuteen enemmän kuin ihmishahmojen dynamiikka.

Koneet haluavat kehittyä, kun ihmiset hakevat vain nopeinta tyydytystä. Jeunet ei ole ensimmäinen, joka tekee koneista ihmisiä sielukkaampia. Hän teki sen itsekin paremmin Alien: Resurrectionissa (1997).