Riku Rantala on niin iskostunut ihmisten mieliin Madventuresista ja Docventuresista, että harva ehkä muistaa hänen olevan juuriltaan rikostoimittaja.

Uudessa podcastissaan hän palaa juurilleen ja ryhtyy selvittämään ruotsinlaivoilla tapahtuneita katoamisia. Siis niitä yhden palstan uutisia, jotka ovat yhteenlaskettuna aika iso ilmiö: kymmeniä selvittämättömiä ihmiskohtaloita – lähes aina nuoria miehiä.

Rantalalla on hieno metodi: mikki on auki koko ajan, kun hän jalkautuu milloin minnekin. Tai oikeastaan vielä parempaa. Mukana on peräti äänittäjä. Sellaiseen herkkuun ei audiotuotannoissa ole totuttu enää vuosikymmeniin.

Muutenkin Ylen panostus podcastiin on iso. Taustalla on mittava työryhmä, joka kuuluu lopputuloksessa. Monenlaiset maailmat tutkivan journalismin todellisuudesta omaisten tuskan kautta poliisin arkeen avautuvat, mutta samalla kuuntelukokemus on myös viihdyttävä.

Rantalan ja Tunna Milonoffin Madventures-kieli on parivaljakon tavaramerkki, mutta myös rasite, joka esimerkiksi Madventuresin Suomi-tuotantokausilla lähtee lapasesta – itseironisesti, mutta kuitenkin. Nyt Rantala malttaa puhua yleiskieltä, ja juonnot ovat hyvin kirjoitettuja.

