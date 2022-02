Putinin lähipiiriin ja tukijoihin kuuluva kapellimestari Valeri Gergijev on esiintynyt säännöllisesti Mikkelin musiikkijuhlilla, mutta Venäjän aloittaman sodan vuoksi festivaali tarkastelee tulevan kesän ohjelmaa uudestaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva kapellimestari Valeri Gergijev ei johda Wienin filharmonikkojen kolmea konserttia New Yorkin Carnegie Hallissa viikonlopun aikana.

Gergijevin oli määrä johtaa orkesterin vierailukonsertit New Yorkissa perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, mutta Carnegie Hall ja Wienin filharmonikot ilmoittivat kapellimestarinvaihdoksesta torstaina. Gergijevin sijaan New Yorkin -konsertit johtaa kanadalainen Yannick Nézet-Séguin.

Perjantain konsertin solistina oli määrä olla venäläispianisti Denis Matsujev, joka Gergijevin tavoin on aiemmin ilmaissut tukensa Vladimir Putinille. Myös hänen esiintymisensä on peruttu.

Sen sijaan Wienin filharmonikkojen kaksi konserttia 1. ja 2. maaliskuuta Floridan Naplesissa näyttävät toteutuvan suunnitellusti Valeri Gergijevin johtamina. Denis Matsujevin on ollut määrä soittaa solistina ensimmäisessä Naplesin-konsertissa, mutta Wienin filharmonikkojen konserttikalenterissa pianosolistin nimeä ei tällä hetkellä ole määritelty.

Valeri Gergijev on Pietarissa sijaitsevan Mariinski-teatterin johtaja ja hän on usein ilmaissut tukensa Vladimir Putinille ja tämän toimille. Siksi hänen esiintymisensä lännessä ovat aiheuttaneet protesteja esimerkiksi Krimin valtauksen aikaan 2014. Tuolloin Gergijev oli yksi niistä taiteilijoista, jotka allekirjoittivat Putinin toimia Ukrainassa tukeneen adressin.

Nyt peruuntuneiden New Yorkin -konserttien lisäksi Gergijevin esiintymisten ympärillä on kysymysmerkkejä myös muualla maailmassa. Gergijev esimerkiksi on kiinnitetty Milanon La Scala -oopperataloon johtamaan Pjotr Tšaikovskin Patarouva-oopperaa viiden esityksen verran. Tuotannon ensi-ilta oli keskiviikkona 23. helmikuuta ja esitysten on määrä jatkua 15. maaliskuuta saakka.

Corriere della Sera -sanomalehden mukaan ensi-illassa yleisön joukosta kuului jonkin verran buuauksia, mutta esitys sai myös yhdeksän minuuttia kestäneet aplodit.

Venäjän hyökkäys alkoi torstain vastaisena yönä. Corriere della Sera -sanomalehden mukaan Milanon pormestari Giuseppe Sala ja La Scalan intendentti Dominique Meyer vaativat, että Gergijev tuomitsee selvästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Muuten yhteistyö Gergijevin kanssa päättyy. Seuraavan kerran Patarouva on määrä esittää Milanossa lauantaina 5. maaliskuuta.

Suomessa heinäkuussa järjestettävä Mikkelin musiikkijuhlat on perinteisesti rakentunut vahvasti Mariinski-teatterin ja Gergijevin konserttien ympärille. Festivaalin oli määrä julkistaa tulevan kesän konserttinsa helmikuun loppuun mennessä, mutta musiikkijuhlien hallitus on nyt päättänyt ottaa tulevan kesän ohjelman suhteen aikalisän.

”Arvioimme ohjelmistoa uudelleen ja tiedotamme lisää mahdollisimman pian”, festivaalijohtaja Teemu Laasanen viestittää HS:lle.

Mariinskin baletti on jo lähes 20 vuoden ajan vieraillut vuosittain Yhdysvalloissa, Washington D.C.:ssä sijaitsevassa Kennedy Centerissä. Tämän vuoden huhti- ja toukokuussa oli määrä nähdä Mariinskin baletin 19. vierailu Kennedy Centerissä, mutta vierailun peruuntumisesta ilmoitettiin jo 17. helmikuuta, noin viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kennedy Centerin lehdistötiedotteessa peruutuksen sanotaan johtuvan monista syistä, pääasiassa koronaviruspandemiasta.