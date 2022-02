Kirjailija Boris Akunin kertoo HS:lle, että Venäjän kulttuuripiirit ovat nyt varsin yhtenäisiä vastustaessaan Putinin hallinnon toimia. Toisin oli vuonna 2014.

Suomalais-venäläinen näyttelijä Nika Savolainen on seurannut viime päivien tapahtumia ja kulttuurialan ihmisten tunnelmia Venäjällä herkeämättä lähinnä sosiaalisen median kautta. Moskovassa näyttelijäksi opiskelleella ja paljon töitä Venäjällä tehneellä Savolaisella on siellä paljon ystäviä ja tuttavia.

Savolaisen mukaan yleinen tunnelma tuntuu tällä hetkellä olevan sekaannus, hämmennys, pelko ja häpeä.

”Kulttuuripiirit ovat onneksi reagoineet äänekkäästi. He ovat jakaneet tietoa sekä kuvakaappauksia ukrainalaisten ja Ukrainassa olevien läheisten, ystävien ja kollegojensa viestiketjuista sekä videoita siitä, mitä maassa tapahtuu, jotta oikea tieto edes jotenkin tavoittaisi ihmisiä”, Savolainen kertoo.

Hän kuitenkin muistuttaa katsovansa tilannetta omasta ”kuplastaan”.

Savolaisen mukaan iso osa Venäjän kulttuuriväestä on puhunut äänekkäästi, jopa monet niistäkin, jotka muuten ovat pitäneet hiljaisempaa linjaa, kuten esimerkiksi valtion kanavilla työskentelevät ihmiset.

”Tämä on valtavan tärkeää, sillä heidän seuraajamääränsä ovat suuria ja näin tiedon levitys edes jollakin tavalla rikkoo valtion viestintää.”

”Tietenkin kolikolla on kääntöpuoli, ja osa taidealan ihmisistä on myös ollut vain hiljaa, jättänyt kommentoimatta. Tällä hetkellä ainakin itselleni nämä ihmiset erottuvat vieläkin räikeämmin kuin aikaisemmin”, Savolainen sanoo.

Näyttelijä Nika Savolainen on seurannut Venäjän kulttuuripiirien reagointia Ukrainan tilanteeseen kotonaan Suomessa.

Savolaisen mukaan on myös paljon on ihmisiä, jotka nielevät propagandan, tai eivät yksinkertaisesti kykene näkemään suurempaa kuvaa.

”Huoli omasta turvallisuudesta ja toimeentulosta on konkreettisempi kuin suurten linjojen ymmärrys. Kynnys lähteä kaduille on suuri, sillä terrori on vuosien ajan pikkuhiljaa kasvanut, silmukka kaulan ympärillä kiristynyt. Kun 15-vuotiaille lapsille annetaan viiden vuoden tuomioita nettipelaamisesta, se on jo pitkälle vietyä terroria ja vaikuttaa vahvasti ihmisiin.”

Moskovassa järjestettiin torstaina mielenosoituksia. Savolaisen mukaan Instagramissa levitettiin tietoja kellonajoista ja paikoista, jonne tulla osoittamaan mieltä sotaa vastaan. Sosiaalinen media täyttyi myös ihmisten pidätyksistä ottamista videokuvista.

”Rauhanomaisia ihmisiä vietiin autoihin ja pois. Kuulemma mielenosoituksissa oli turvallisempaa kävellä kuin seisoa paikoillaan. Onneksi ihmiset lähtivät kaduille, ja toivottavasti vielä suurempi joukko liittyisi tähän. Osa ihmisistä on niin peloissaan, etteivät he uskalla kadulle lähteä, esimerkiksi nuoret perheet, joilla on pieniä lapsia”, Savolainen sanoo.

”Mielenosoitukset ovat laittomia, ja lainsäädäntöä muutenkin on vuosien ajan kiristetty joka suunnasta. Pelolla tietenkin halutaankin vaientaa ihmisiä.”

Useat tunnetut venäläiset ja ukrainalaiset kulttuurialan ihmiset ovat tuominneet julkisesti Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan.

Kirjailija Boris Akunin , oikealta nimeltään Grigori Tšhartišvili, tuomitsi Venäjän hyökkäyksen ankarin sanoin heti torstaiaamuna Facebookissa. Akunin on Venäjällä hyvin suosittu dekkaristi, jonka kirjoja on ilmestynyt useita myös suomeksi.

Kirjailija kertoo HS:lle, että hyökkäyksen arvosteleminen on hänelle helppoa, koska hän asuu Lontoossa.

”Lähdin Venäjältä vuonna 2014 enkä ole palannut sinne sen jälkeen, joten mielipiteeni sanominen ei vaadi minulta eritystä rohkeutta. Siksi kunnioitankin valtavasti niitä Venäjällä asuvia ihmisiä, jotka uskaltavat kertoa mielipiteensä. Ja heitä on paljon. Tšekkoslovakian miehityksen aikaan vuonna 1968 vain kuusi ihmistä uskalsi protestoida. Nyt tuhannet ovat osoittaneet mieltään Putinin hyökättyä Ukrainaan.”

Akunin kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan Venäjän kulttuuripiirit ovat suhteellisen yhtenäisiä vastustaessaan Putinin hallinnon toimia. Toisinkin on ollut, esimerkiksi vuonna 2014, jolloin noin 500 taiteilijaa allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa ilmaistiin tuki Putinin toimille Ukrainassa.

”Niiden viidensadan joukossa oli vain kaksi nimeä, joita kunnioitin ja joihin petyin. Loput olivat putinisteja ja kulttuurivirkamiehiä. Kulttuurielämässä on totta kai mielipide-eroja, mutta kaikki, joilla on jotakin merkitystä (minun mielestäni siis) ovat meidän puolellamme. Ei pettymyksiä tällä kertaa. Kaikki jotka tunnen vastustavat sotaa, ja moni sanoo sen julkisesti.”

Lännen asettamia pakotteita Akunin pitää täysin riittämättöminä toimina.

”Pakotteiden tulisi olla täysin lamauttavia – tai sitten niitä ei pitäisi käyttää lainkaan. Puolivillaiset pakotteet vain vahvistavat vastustajan päättäväisyyttä ja katkeruutta. Länsimaat hylkäsivät Ukrainan – niin minä sen näen. Joitakin eleitä ja närkästynyttä paheksuntaa, ei muuta.”

Neuvostoliitossa syntynyt ukrainalainen laulaja ja näyttelijä Ivan Dorn julkaisi Instagram-tilillään tuoreeltaan videon, jossa hän vetosi venäläisiin.

”Kehotan teitä lopettamaan tämän katastrofin. Kehotan teitä olemaan osallistumatta tähän murhaavaan sotaan. Emme tarvitse ketään, haluamme päättää kohtalostamme itse”, Ivan Dorn sanoi.

Hän vetosi myös venäläisiin kollegoihinsa, jotta nämä kertoisivat omille seuraajilleen, että ukrainalaiset eivät tarvitse ketään.

”Kerro heille, että Ukraina on itsenäinen, suvereeni valtio. Pyydän, lopetetaan tämä katastrofi yhdessä. Älä ole hiljaa.”

”Tämä on häpeällinen ja hirveä sota. Emme halua sitä. Osallistumme epätoivoisina sodanvastaisiin mielenosoituksiin terveytemme vaarantaen. Monet meistä poliisi on pidättänyt. Julkaisemme sodanvastaisia lausuntoja – mutta mikään ei auta niitä, jotka todella kuolevat nyt”, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Nastya Palchikova sähköpostiviestissään, jonka hän lähetti HS:lle Nika Savolaisen välityksellä.

Venäjän tunnetuimpiin näyttelijöihin lukeutuva Julia Aug sanoi Instagram-tilillään, että Venäjä on aloittanut sodan, eivätkä tavalliset kansalaiset voi asiaa muuttaa eivätkä mitenkään pysäyttää.

”Mutta ei saa vaieta, eikä saa kokonaan olla tekemättä mitään. Tästä pitää puhua kaikkialla. Kaikkialla. Ystävien kanssa, kollegojen, läheisten kanssa, sosiaalisessa mediassa. Emme tue tämän hallituksen päätöstä. Me emme valinneet Putinia, me emme äänestäneet häntä, me emme tue hänen päätöksiään, me olemme kategorisesti sotaa vastaan”, Aug sanoi.

Räppäri Oxxxymiron puolestaan peruutti loppuunmyydyn konserttinsa Moskovassa protestina Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Hän sanoi seuraajilleen Instagramin videoviestissä, ettei voi esiintyä niin kauan kuin sotatila on päällä.

Myös näyttelijä Jekaterina Varnava otti asiaan kantaa Instagram-tilillään.

”Minua pelottaa suunnattomasti some ja ne ihmiset, jotka sanovat olevansa iloisia tästä kaikesta, mikä on alkanut. Jotka kommentoivat ylpeänä ja tukevat vallitsevia tapahtumia, kutsuen niitä ’suojelemiseksi’ ja ’vapauttamiseksi’… Vapauttamiseksi keneltä? Minun ystäviltäni, jotka siellä asuvat? Meidät on selvästikin otettu ’panttivangiksi’ jonkun ambitioiden tavoittelussa, ja te olette siitä iloisia? Minua pelottaa se, kuinka helposti viranomaiset ovat valmiita katkaisemaan suhteensa koko maailmaan, eivätkä ajattele meitä.. eivät kysy meiltä. Tässä kärsivät tavalliset kansalaiset, enkä ymmärrä, mikä logiikka tässä kaikessa on. Eikö historia opeta meille mitään? Miten tämän kauheuden saisi loppumaan? Kukaan ei halua sotaa! Henkilökohtaisesti minä haluan vain rauhaa ja ystävyyttä.”

Toimittaja, dokumentaristi ja kirjailija Katerina Gordeeva kirjoitti Instagram-tililleen: ”Minä tiedän, että minä — en ole minun valtioni, minä en ole hyökännyt – en halua sotaa ja koen, että sota on kaikista ala-arvoisin ja vastenmielisin kaikista tavoista, joilla voi jäädä historiaan. Mutta fakta on se, että aikaisin aamulla 24. helmikuuta 2022 alkoi sota. En minä, eikä kukaan, joka vastusti tätä, voinut ennaltaehkäistä tai pysäyttää sitä. Tämä sota alkoi, ja nyt se on osana minunkin henkilöhistoriaani.”

Tunnettu toimittaja ja poliitikko, viime presidentinvaaleissa ehdolla ollut Ksenia Sobtšak sanoi uskovansa tästä eteenpäin vain pahimpiin skenaarioihin.

”Vaikka olen aina ollut optimisti. Vaikka tosi asiassa kaikki, jotka ovat jääneet tähän asti Venäjälle, ovat optimisteja. Pessimistit ovat kauan sitten muuttaneet pois.”

”Pelkoa ja kipua. Ei sotaa.”

Näillä saatesanoilla venäläinen tv-juontaja ja näyttelijä Ivan Urgant julkaisi pelkän mustan kuvan Instagram-tilillään. Urgant tunnetaan muun muassa omasta myöhäisillan keskusteluohjelmastaan nimeltä Evening Urgant. Vuonna 2009 Urgant isännöi Moskovassa järjestetty Euroviisuja.

Myös venäläis-georgialainen laulaja Valeri Meladze piti vakavan puheen Instagramissaan, jossa hän vetosi sotilasoperaatioiden lopettamiseksi ja toivoi asioiden ratkeavan neuvottelupöydän ääressä eikä sotimalla. SVT:n mukaan hän sanoi puheessaan muun muassa näin:

”Tänään tapahtui jotain, mitä ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Historia tulee tuomitsemaan teidät ja asettamaan teidän paikalleen. […] Ihmisten ei pitäisi joutua kuolemaan. Tämä on lopetettava”, Meladze sanoi.

SVT:n mukaan jopa ukrainalainen tv-juontaja Andri Bednyakov, joka tunnetaan Venäjällä hyvin suositusta matkaohjelmastaan Oryol i Reshka, sanoi, että ukrainalaiset ja sen puolustus eivät koskaan anna periksi.

Moskovalaisen Vsevolod Meyerhold -teatterin ja kulttuurikeskuksen johtaja Jelena Kovalskaja ilmoitti torstaina sosiaalisen median tilillään eroavansa vastalauseeksi Ukrainaan tehtyä hyökkäystä vastaan.

”On mahdotonta työskennellä murhaajalle ja saada häneltä palkkaa”, Kovalskaja kirjoittaa.

Teatteri kiitti Kovalskajaa rohkeudesta ja sanoi myös ääneen ”ei sodalle”.

”Sota on paljon enemmän kuin epäkunnioitusta henkilöä kohtaan ja paljon kauhistuttavampaa. Sota on ihmisen kuolema, se on ihmisten tappamista”, teatteri lausui Facebook-sivullaan.

Samaan aikaan Moskovan Majakovski-teatterin kerrotaan kieltäneen näyttelijöitään kommentoimasta hyökkäystä.

”Teatterin johto pyytää teitä pidättäytymään kaikista kommenteista Ukrainan sotatoimista. Muuten petätte teatterin. Kulttuuriministeriöltä saatujen tietojen mukaan negatiiviset kommentit katsotaan maanpetoksiksi”, siteeraa teatterin viestiä muun muassa Telegram ja Broadwayworld-sivusto.

Teatterin Instagram-tili on myöhemmin poistettu.

Suomen Penin puheenjohtaja Veera Tyhtilä kertoo olleensa vuosien varrella yhteydessä Ukrainan Penin henkilökuntaan. ”Heillä on ollut aika unohdettu olo välillä”, Tyhtilä kertoo.

Kirjailijoiden sananvapausjärjestö Penin Suomen puheenjohtaja Veera Tyhtilä kertoo, että sekä Moskovan Pen että paikallinen journalistien yhdistys julkaisivat jo pari päivää sitten lausunnon, jossa he ilmaisivat äärimmäisen huolestuneisuutensa Venäjän harjoittamasta politiikasta, joka repii pois osia Ukrainan alueista.

Myös Penin kattojärjestö on ottanut asiaan kantaan.

Tyhtilä kertoo olleensa yhteydessä Ukrainan Penin henkilökuntaan.

”Olemme keskustelleet heidän kanssaan paljon vuosien varrella, ja he ovat koko ajan sanoneet, että älkää käyttäytykö niin kuin tätä sotaa ei olisi olemassa. Se on ollut olemassa vuodesta 2014. Heillä on ollut aika unohdettu olo välillä”, Tyhtilä kertoo.

”Putinhan on ollut aika johdonmukainen siinä, että hän aikoo tehdä jotain tällaista. Ihmiset eivät ole vain uskoneet, koska se on tuntunut niin absurdilta. Ja ukrainalaiset ovat pyrkineet sanomaan, että tilanne on olemassa koko ajan, tämä hiljainen sota.”

Pen puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa. Tyhtilä muistuttaa, että Ukrainan naapurimaa Valko-Venäjä lakkautti viime vuonna oman Pen-järjestönsä monien muiden kansalaisjärjestöjen ohella.

Riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden yhdistys Sindikat 100 on vaatinut rauhaa ja esimerkiksi yhteiskuntakriittinen lehti Novaja Gazeta julkaisi erikoisnumeron otsikolla ”Ei sotaa”.

”Päämedioiden journalistit ovat vastustaneet sotaa keräämällä kymmeniä allekirjoituksia ja Leo Ponomarev (Neuvostoliiton ajan toisinajattelija) sekä ihmisoikeusaktivistit keräsivät 24 tunnin aikana yli 400 000 allekirjoitusta”, Nadezhda Azhgikhina Moskovan Penistä kertoo HS:lle sähköpostitse.

”Internet on täynnä puheenvuoroja rauhan puolesta. Niitä lausuvat tutkijat, poptähdet, urheilutähdet, koulujen opettajat ja monet muut. Moni uskoo tv-propagandaa ja tukee sotatoimia, mutta moni venäläinen haluaa rauhaa.”

Sadat venäläiset tutkijat ja kulttuurialan asiantuntijat, joukossaan myös taide- ja kulttuurialan henkilöitä, julkaisivat torstaina kannanoton, jossa he vastustivat Venäjän sotatoimia, joille ei allekirjoittajien mukaan ole mitään oikeutusta. Syy sodan aloittamisesta on yksin Venäjän, julkilausumassa sanotaan. Sodalle vaaditaan välitöntä lopettamista.

”Aloittamalla sodan Venäjä tuomitsi itsensä kansainväliseen eristyneisyyteen, paariamaan asemaan. Se tarkoittaa sitä, että me tiedemiehet emme enää pysty tekemään työtämme normaalisti: tieteellisen tutkimuksen tekeminen on loppujen lopuksi mahdotonta ilman täyttä yhteistyötä muiden maiden kollegoiden kanssa. Venäjän eristäminen muusta maailmasta merkitsee sitä, että maamme kulttuurinen ja teknologinen rappeutuminen jatkuu ilman myönteisiä näkymiä. Sota Ukrainan kanssa on askel tyhjyyteen.”