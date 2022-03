Puutalo Oy:n tuottamia suomalaistalojen asuinalueita on säilynyt eri puolilla maailmaa.

Mottitien talot rakennettiin etäälle tiestä, jotta puutarhatonteista saatiin suurempia. – Kaikki artikkelin kuvat ovat kirjan kuvitusta.

Kristo Vesikansa, Philip Tidwell, Laura Berger (toim.) kirja New Standards, Timber Houses 1940– 55, Garret, 291 s.

Kolumbialainen Olga muutti miehineen Suomesta tuoduista elementeistä rakennettuun puutaloon vuonna 1957. Hän sai yhdeksän lasta ja asuu talossa edelleen vuonna 1964 syntyneen poikansa Nelsonin ja tämän perheen kanssa. Juuso Westerlund kävi kuvaamassa Olgan ja muita suomalaistaloissa asuvia Kolumbiassa nyt Arkkitehtuurimuseossa esillä olevaa näyttelyä ja kirjaa varten.

Tyynen meren rannalle Barranquillan kaupunkiin nousi 1950-luvun lopulla Simón Bolivar -niminen asuinalue, joka rakennettiin Suomesta tuodusta puumateriaalista. Asialla oli Puutalo Oy, jolla harjoitti jälleenrakennusaikana teollisesti esivalmistettujen, koottavien puutalojen vientiä eri puolille maailmaa.

Kolumbian kaupasta saatiin vastineeksi kahvia. Trooppiset olosuhteet yritettiin ottaa huomioon materiaalin käsittelyssä, mutta myöhemmin käytiin kuitenkin kiistaa termiittien aiheuttamista vahingoista.

Puutalo-osakeyhtiön vanha mainos Kotiliedestä vuodelta 1941.

Suomalaistaloalueita syntyi 1940–50-luvuilla Saksaan, Puolaan, Australiaan, Kameruniin, Tanskaan, Neuvostoliittoon ja Israeliin. Myös esivalmistetuista puuelementeistä tehtyjä kouluja (sellainen oli esimerkiksi äskettäin purettu Kaarelan koulu) ja sairaaloita vietiin mm. Britanniaan.

Puunjalostusteollisuuden yhteishanke, yleishyödyllinen Puutalo Oy perustettiin välirauhan aikana nopeuttamaan ja kehittämään asuntotuotantoa. Se toimitti esivalmistetut seinät, ikkunat, eristeet jne. työmaalle, jossa ne voitiin helposti ja nopeasti koota yhden perheen omakotitaloksi.

Puutalo Oy:n pientaloalueita on Suomessa eri puolilla, tunnetuin on ehkä Mottitiellä Pitäjänmäellä Helsingissä. Tarkoitus oli helpottaa ja nopeuttaa jälleenrakennusta sekä sotaveteraanien ja siirtolaisväestön asutusta. Puutalo Oy:n taloilla oli tarvetta jälleenrakennuksessa muuallakin maailmansodan jälkeen, ja sen vienti oli vilkasta.

Yhden perheen omakotitalot olivat pieniä, puolitoistakerroksisia, muunneltavia, nykystandardien mukaan vaatimattomia. Asuinpinta-alaa oli aluksi 40–55 neliötä, mutta tilaa saatiin lisää tarvittaessa yläkertaan. Tontit olivat suuria, koska tarkoitus oli, että asukkaat voisivat kasvattaa itse puutarhoissa osan ravinnostaan. Malleja oli useita, 1940-luvun lopulla niitä oli jo 30.

Puutalo Oy käytti hyviä arkkitehtejä kuten Toivo Jänttiä, Kaarlo Humalistoa, Jorma Järveä ja Erik Lindroosia. Vaikka Alvar Aalto teki aloitteen jälleenrakennustoimikunnan perustamisesta, hän ei tehnyt mitään Puutalo Oy:lle.

Ajatus muunneltavista, esivalmistetuista, helposti koottavista taloista oli ajan funktionalismin ihanteiden mukainen, mutta myös käytännön tarpeiden sanelema. Oli pakko saada nopeasti uusia asuntoja mm. välirauhassa luovutetuilta alueilta tulleiden 400 000 Karjalan siirtolaisen asuttamiseksi.

Augusto muutti taloonsa Kolumbian Barranquillassa vuonna 1963 ja kasvoi siinä äitinsä, isänsä ja yhdeksän sisaruksensa kanssa. Nykyään hän jakaa talon veljensä ja kahden lapsen kanssa, kertoo kirjan kuvateksti.

Valokuvaaja Juuso Westerlund on käynyt Kolumbiassa,Tanskassa ja Puolassa kuvaamassa, miltä suomalaistalot näyttävät tänään, ja miten asukkaat ovat niitä muuttaneet omien tarpeidensa mukaan. Osa taloista on nykyään lähes tunnistamattomia. Kansalliset erityispiirteet näkyvät väreissä ja lisärakentamisessa. Mutta paljon taloja on jäljellä muuallakin kuin Suomessa.

Puutalo Oy:n historiaa 1940-luvulta 50-luvun puoliväliin kartoittava näyttely on nyt esillä Arkkitehtuurimuseossa nimellä New Standards. Se on monipuolinen, kolmen tutkijan kokoama katsaus kiivaasta jaksosta rakentamisen historiassa: tekijöistä Kristo Vesikansa on Arkkitehti-lehden päätoimittaja, Laura Berger Aalto-yliopiston tutkijatohtori ja Philip Tidwell entinen Aalto-yliopiston puurakentamisen lehtori. Kun tutkijat tekevät näyttelyä, tulee uutta, asiantuntevaa, kiinnostavaa ja inspiroivaa tietoa, mikä on nähdäkseni yksi museonäyttelyiden perusvaatimuksista.

Vitter ja Jens Erik muuttivat taloonsa Tanskan Aarhusissa vuonna 1979 ja kasvattivat siellä kaksi poikaansa.

Näyttely tuli Suomeen Venetsiasta. Epäonnisen 17. arkkitehtuuribiennaalin piti olla kesällä 2020, mutta biennaalia siirrettiin kahteen kertaan koronan takia ja saatiin järjestetyksi lopulta kesällä 2021.

Kun Suomen osaston aihe julkistettiin, mielessäni kävi ajatus, mahtaako pienen maan teollisen rakentamisen alkuvaihe kiinnostaa kansainvälistä yleisöä, mutta ammattitaitoiset tutkijat ja kuraattorit ovat saaneet siitä aikaan varsin kiinnostavan ja informatiivisen kokonaisuuden. Westerlundin valokuvat nykytilasta ovat elävä lisä näyttelyyn. Aineistoa näyttäisi olleen laajempaankin esille panoon.

Näyttelyä varten tehtiin englanninkielinen kirja, joka on tulossa myös suomeksi. Yksi kirjoittajista on puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen, joka asuu itse Puutalo Oy:n mallista rakennetussa talossa. Hän huomauttaa, että 1940- ja -50-lukujen vaihteessa vaatimattomat ja kompaktit rakennukset täyttävät kestävän rakentamisen periaatteet sekä materiaali- että energiatehokkuudessa: näitä olivat esimerkiksi keskelle sijoitettu tulisija, ikkunoiden suuntaaminen valoisalle puolelle ja materiaalien säästäväinen käyttö.