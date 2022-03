Tyylillä toteutettu kiehtova dokumenttielokuva tekee kunniaa Suomen tärkeimmälle tekstiilisuunnittelijalle Maija Isolalle.

Dokumentti

Maija Isola, ohjaus Leena Kilpeläinen. 96 min. K7. ★★★★

Maija Isola (1927–2001) on taidehistoriamme suuri tuntematon siitä huolimatta, että melkein kaikilla suomalaisilla on jokin suhde hänen suunnittelutyöhönsä. Katsokaapa ympärillenne omassa kodissanne tai vaikka Helsingin katukuvassa: Marimekon liikkeiden näyteikkunoissa on todennäköisesti parhaillaankin esillä jokin hänen kuoseistaan.

Leena Kilpeläinen on ohjannut henkilökuvan Maija Isolasta, hänen elämästään ja urastaan. Siitä jää päällimmäisenä vahva vaikutelma, että Isolasta ei ole aiemmin kerrottu juuri mitään.

Jotakin toki tiedetään ja on aina tiedetty. Hän oli nostamassa Marimekkoa kansainväliseen maineeseen Armi Ratian rinnalla. Hän on nainen Unikko-kuosin takana. Usein on kuitenkin päässyt unohtumaan, että hän oli myös kuvataiteilija. Marimekon malleja hän suunnitteli yli 500.

Vähemmän tunnettua on myös se, että Isola oli ihmisenä ristiriitainen, ja juuri se kiehtova puoli nousee dokumentissa esiin, hienotunteisesti mutta kuitenkin rehellisesti. Dokumentin päähaastateltava ja kertoja on tytär Kristiina Isola, ja hänen lisäkseen kuullaan ääninäyttelijöiden suulla Maija Isolan kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä.

Niistä käyvät ilmi muun muassa riidat ja erimielisyydet Armi Ratian kanssa, myös Ratian äänellä. Kristiina Isola tuntee äitinsä vaiheet hyvinkin tarkkaan, eikä kainostele kertoa niistä.

Maija Isola työstää kangasmallia nimeltä Kainaloinen.

Dokumentissa on lähdetty siitä, että Isolan omat vaiheet linkittyvät vahvasti hänen luovaan työhönsä. Hän etsi koko ajan tilaa ja omaa rauhaa, turhautui herkästi ja matkusteli paljon. Hän eli muun muassa pitkiä aikoja Pohjois-Afrikassa ja solmi epäsovinnaisia miessuhteita. Niinäkin vuosina syntyi kuoseja ja varsinkin taidetta.

On helppo uskoa, että dokumentti on uskollinen kohteelleen. Kokonaisuus on hillitty silloinkin, kun kohde ei sitä ole ollut, eikä tyylitietoisuudesta tingitä. Tunnelmaan on panostettu Sanna Salmenkallion musiikilla, Pietari Koskisen äänisuunnittelulla sekä Reetta Neittaanmäen ja Annika Dahlstenin minimalistisilla animaatioilla. Myös Riitta Poikselän leikkaus on tarkkaan ajateltua. Toisin sanoen koko tiimi on sisäistänyt samat päämäärät.

Dokumentin hengestä kertoo paljon, että Unikon syntytarinasta ei rakenneta tarinan kliimaksia. Unikko ei kaipaa enempää huomiota, mutta Isola kaipaa.

Tätä ei dokumentissa sanota ääneen, mutta on mahdoton olla ajattelematta, miten keskeinen merkitys Isolan perinnöllä on edelleen Marimekon menestykselle ja markkina-arvolle. Ja niitä kuosejahan riittää.