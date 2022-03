Kelly Reichardtin uutuus on naturalistinen, romantisoimaton kuvaus Amerikan lännen asuttamisen ajoista.

Draama

First Cow, ohjaus Kelly Reichardt. 121 min. K12. ★★★★

Kelly Reichardt (s. 1964) on yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja, joka tekee hidastempoisia, pieniä elokuvia usein pienistä paikkakunnista ja niiden ihmisistä. Meillä hänen elokuviaan on nähty televisiossa, elokuvafestivaaleilla ja dvd-julkaisuina. First Cow vuodelta 2019 on ensimmäinen meillä teatterilevitykseen otettu Reichradtin ohjaustyö.

First Cow on tavallaan Reichardtin aiemman elokuvan Meek’s Cutoff – kadonnut vankkurikaravaani (2010) sisarteos. Kumpikin käsittelee Pohjois-Amerikan asuttamista 1800-luvulla varsin erilaisista lähtökohdista kuin perinteinen western.

Meek’s Cutoffissa Reichardt rikkoi konventionaalista westernkaavaa kuvaamalla henkilöitään etäisyyden päästä ja kieltäytymällä kaikesta westernin perinteisestä dramatiikasta.

Näin elokuvasta tuli lähes eksistentialistinen kuvaus reitiltään eksyneen uudisasukkaiden vankkurikaravaanin odysseiasta tuntemattomassa maassa.

Jonathan Raymondin romaaniin The Half-Life perustuva First Cow sijoittuu hieman Meek’s Cutoffia aiempaan aikaan, vuoteen 1820. Tapahtumapaikkana on Reichardtin oma kotiosavaltio Oregon, tuolloin tosin vielä pelkkä territorio.

Marylandista kotoisin oleva Otis ”Cookie” Figowitz (John Magaro) on pestautunut kokiksi pieneen turkismetsästäjien retkikuntaan. Etsiessään kumppaneilleen ruokaa metsästä Cookie törmää pakomatkalla olevaan kiinalaiseen King-Luun (Orion Lee), jota hän auttaa tämän pakoretkellä.

Seurueen saavuttua paikalliseen linnoitukseen turkismetsästäjät myyvät saaliinsa ja jatkavat matkaa Cookien jäädessä roikkumaan sekalaisten tyyppien kansoittamaan linnoitukseen. Siellä hän tapaa uudestaan King-Lun ja miesten välille alkaa kehittyä ystävyys.

Kun paikallinen rikas kauppias tuottaa paikalle seudun ensimmäisen lypsylehmän, kaverukset saavat idean. He ryhtyvät lypsämään lehmästä maitoa yön pimeydessä ja käyttävät sitä Cookien leipomiin herkullisiin sämpylöihin, joita kumppanit alkavat myydä linnoituksessa. Bisnes kukoistaa – kunnes Cookien ja King-Lun puuhat paljastuvat. Pomomies ei maitovarkaita suvaitse, vaan ryhtyy tappojahtiin.

First Cow on Reichardtin tyyliin hidastempoinen, mutta ei aikaileva ystävyyden ja olosuhteiden saneleman yritteliäisyyden kuvaus. Tapahtumien takana on koko ajan selkeä idea. Näinhän Yhdysvaltojen vauraus luotiin, suurten unelmien pohjalta, mutta ei aina niin rehdein keinoin. Cookie ja King-Lu ovat eräänlaisia ruohonjuurikapitalisteja, joiden unelmat murskaantuvat isompien kapitalistien jaloissa. Niiden, jotka olivat valmiita vielä härskimpiin keinoihin.

Elokuvassa viehättää lisäksi Meek’s Cutoffin tavoin realistinen, täysin romantisoimaton näkemys varhaisen rajaseudun ihmisistä, kulttuurista ja ympäristöistä.

New Yorkin elokuvakriitikot valitsivat First Cown vuoden 2020 parhaaksi elokuvaksi ja arvovaltaisen ranskalaisen Cahiers du Cinema -lehden arvostelijoista se oli vuoden 2021 paras elokuva. Viivästys johtui epäilemättä koronapandemian vaikutuksista.

Käsikirjoitus Kelly Reichardt ja Jonathan Raymond, tuottajat Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani, pääosissa John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner.