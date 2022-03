Ensin korona, sitten Venäjä.

Sinä aikana, kun Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta kertovaa All the Truths We Cannot See -oopperaa on valmisteltu esityskuntoon, maailma on kääntynyt aivan uuteen asentoon. Koko projektia alettiin valmistella vuoden 2017 lopussa, kun maailma oli erinäköinen kuin nyt.