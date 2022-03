Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa kuultiin Liza Ferschtmanin hieno tulkinta Prokofjevin ensimmäisestä viulukonsertosta.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 2.3. Joht. Antonello Manacorda, sol. Liza Ferschtman. – Prokofjev, Brahms

Naamiot on riisuttu. Helsingin kaupunginorkesteri soitti ilman maskeja, ja musiikki tuotiin konsertissa omasta erillistodellisuudestaan osaksi maailmaa.

Intendentti Aleksi Malmberg puhui, sodan uhrien muistoksi vietettiin hiljainen hetki. Malmberg sanoi, ettei olisi voinut ajatella, kuinka ajankohtaiseksi HKO:n Itä-Eurooppaan ja Venäjään painottuva kevään ohjelmisto muotoutuu.

Prokofiev viimeisteli ensimmäisen viulukonserttonsa vallankumousvuonna 1917. Konsertto on lyyrinen, alussa voi kuulla jopa Tšaikovskin konserton kaiun. Se alkaa ilman orkesterin alkusoittoa Sibeliuksen ja Mendelssohnin konserttojen tyyliin, mutta lähtee omille reiteilleen. Vaikka siinä on perinteiset kolme osaa, on toinen hitaan sijaan villi, maanisuuteen asti kurottava scherzo. Teos päätyy alun kauniisiin maisemiin.

Viulisti Liza Ferschtman sanoo käsiohjelmatekstissä, että pitää Prokofjevin musiikin tarinallisuudesta. Juuri sellainen vaikutelma soitosta tuli; että hän kertoi kiinnostavaa, sävykästä tarinaa, jota haluaa pysähtyä kuuntelemaan. Itse kuulen konsertossa nuoren ihmisen rimpuilua, pyrkimystä löytää tiensä, suostumistakin. Konserton mahdollistamien tulkintojen kirjo on loputon.

Kapellimestari Antonello Manacordan johdolla Helsingin kaupunginorkesteri soitti elegantisti ja tarkasti.

Ferschtmanin ääni on vastaansanomattoman syvä, soittonsa puhuttelevaa ja koskettavaa. Hän loi ympärilleen oman maailmansa – Antonello Manacordan johtama orkesteri soitti niin elegantisti ja tarkasti, että tilan ottaminen oli mahdollista.

Encorena Ferschtman soitti Malinconian Ysaÿen toisesta sooloviulusonaatista. Sitä ennen pitämässään puheenvuorossa äidinkielenään venäjää puhuva taiteilija tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Brahmsin neljännessä sinfoniassa voi tulkita olevan kyse luopumisesta riippumatta siitä, ajatteleeko asiaa säveltäjän henkilöhistorian kautta vai ei. Se on teos täynnä kysymyksiä elämän perimmäisistä kolkista ja päätyy neljännen osan Bachilta ammentavaan passacagliaan. Sinfonian esittämä tunnekirjo on miltei loputon; tuskaa, surua, valoa, haikeutta, kimmeltävää onneakin.

Siihen nähden HKO:n ja ulkoa johtaneen Manacordan tulkinta jäi mielestäni vähän yksiulotteiseksi (vaikka suuri osa yleisöstä vaikutti pitävän tulkinnasta). Oliko ilmassa ylivirittyneisyyttä? Maksimaalinen volyymi, ehdottomuus ja toisaalta paatoksellinen sentimentaalisuus saivat liian suuren roolin suhteessa hienovireisempiin ilmaisun tapoihin.

Konsertti alkoi Prokofjevin alun perin elokuvamusiikiksi säveltämällä sarjalla Luutnantti Kijé. Jos alussa ajoittain kuuluikin ajan ja ajankohdan raskaus, viimeistään neljännessä osassa kurssi kääntyi: vapautunut tunnelma suli kohti viidettä hautajaisosaa, sen toisesta maailmasta kajahtavaa viimeistä iltasoittoa.