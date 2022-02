Suomi valitsee lauantaina euroviisu­edustajansa, The Rasmus on selvä ennakko­suosikki UMK-voittajaksi

Uuden musiikin kilpailu käydään tänä vuonna Turun Logomossa.

Turku

”PUHTAASTI epäpoliittiseksi kulttuuritapahtumaksi” itseään kutsuva Uuden musiikin kilpailu (UMK) on juuri kilpailun alla kerännyt poikkeuksellisesti huomiota poliittisessa mielessä.Toimittajille jaetuissa ennakko-ohjeissa on pyydetty silti jättämään poliittiset kysymykset tapahtuman ulkopuolelle illalla järjestettävässä artistien lehdistötilaisuudessa.

Se kuulostaa hieman ristiriitaiselta, kun ottaa huomioon, että perjantaina Yle teki poikkeuksellisen suoran kannanoton ja ilmoitti, että se ei lähetä osallistujaa Euroviisuihin, jos Venäjä on kilpailussa mukana. Syynä on Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan.

Myöhemmin perjantai-iltana Euroopan yleisradiounioni EBU tiedotti, että Venäjältä ei tule edustajaa tämän vuoden Euroviisuihin. Näin ollen Suomelta nähdään siis osallistuja 18.–22. toukokuuta Torinossa järjestettävissä Euroviisuissa.

TÄNÄÄN lauantaina ratkaistaan se, kuka Suomea edustaa Italiassa. Turun Logomossa järjestettävä Uuden musiikin kilpailu alkaa kello 21, ja se esitetään suorana lähetyksenä TV1:llä ja Yle Areenassa. Se kuullaan myös Radio Suomessa, YleX:llä ja Yle X3M:llä. HS on paikan päällä seuraamassa kilpailua.

Paikkaa euroviisuedustajana tavoittelevat Cyan Kicks kappaleella Hurricane, Bess kappaleella Ram pam pam, The Rasmus kappaleella Jezebel, Younghearted kappaleella Sun numero, Tommi Läntinen kappaleella Elämä kantaa mua, Olivera kappaleella Thank God I’m an Atheist ja Isaac Sene kappaleella Kuuma jäbä.

Kappaleista suurimmaksi Spotify-hitiksi on noussut Bessin Ram pam pam, joka on julkaisustaan lähtien keikkunut Suomen Top 50 -listan kärkipaikalla tai sen tuntumassa. Sitä on kuunneltu ennen finaalia jo yli kolme miljoonaa kertaa.

Bess ei ole silti esimerkiksi vedonlyöntisivujen ennakkosuosikki kilpailun voittajaksi. Selvänä voittajasuosikkina veikkauksissa pidetään pitkän uran tehnyttä The Rasmus -yhtyettä, joka tavoittelee ensimmäistä kertaa paikkaa Euroviisuissa. Lauri Ylösen johtamassa yhtyessä tapahtui juuri UMK:n alla henkilöstövaihdos, kun Tiktak-yhtyeestä tunnettu Emilia ”Emppu” Suhonen korvasi yhtyeen alkuperäisjäsenen Pauli Rantasalmen kitaristina.

Vuonna 2021 Suomi lähetti Euroviisuihin rockyhtye Blind Channelin kappaleella Dark Side. Lopputuloksena oli Suomen euroviisuhistorian toiseksi paras sijoitus: Blind Channel oli finaalin kuudes.

UMK-finaalin juontavat muusikko Paula Vesala ja sosiaalisen median vaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila. Vesala myös esiintyy show’n väliaikanumerossa, kuten myös viime vuoden euroviisuedustaja Blind Channel ja JVG.

UMK-voittaja valitaan tänäkin vuonna katsojien ja kansainvälisen raadin yhteisäänillä. Kansainvälisen raadin antamien pisteiden painoarvo lopputulokseen on 25 prosenttia ja yleisöäänten painoarvo 75 prosenttia.

HS:N kulttuuritoimittaja Ilkka Mattila arvioi etukäteen kaikki UMK-kilpailukappaleet. Tässä tiivistelmä jokaisesta kappaleesta:

Cyan Kicks – Hurricane: ”Kertosäkeen koukkuna ovat korkealta huudetut ”shut up / give up” -kohdat. Tekstissä pumpataan itsetuntoa korkealle, vaikka ”ne” yrittävät vaientaa ja lannistaa. Vertailua Blind Channelin viime vuoden voittajakappaleeseen on vaikea välttää.”

Bess – Ram pam pam: ”Sovittamaton ristiriita tiivistyy kertosäkeen tekstissä, joka on iskevässä rytmikkyydessään tämän vuoden UMK:n tarttuvin.”

The Rasmus – Jezebel: ”Lauri Ylönen ja vanhan liiton amerikkalainen hittinikkari Desmond Child ovat tehneet yhdessä kappaleen, joka muistuttaa yhtyeen 2000-luvun alun kultaisista vuosista. Yksinkertainen riffi junnaa läpi kappaleen, mutta toistuvat modulaatiot tuovat jännitettä.”

Younghearted – Sun numero: ”UMK:n rockbiisien ja elektronisemman sykkeen seassa Youngheartedin pehmeä ja vähän folkmainen pop kuulostaa lempeältä, mutta myös arkiselta nykyajan sävelradiomusiikilta.”

Olivera – Thank God I’m an Atheist: “Oliveran kappale on tyylikäs r&b-balladi, jossa ei ole paljoakaan suomalaisen popin tai iskelmän tunnusmerkkejä. Oliveran ääni on persoonallinen ja fraseeraus ilmeikästä.”

Tommi Läntinen – Elämä kantaa mua: ”Elämä kantaa mua on helposti rullaava rockbiisi, joka istuu hyvin Läntisen tyyliin. Kappaleen teemana on myöhäiskeski-ikäisen miehen voimaantuminen elämänkokemuksen avulla.”

Isaac Sene – Kuuma jäbä: ”Senen kappaleessa kaikuu 1980-luvun lopun r&b ja pop, Michael Jackson ja Prince. Homoeroottisen tarinan kertojalla on ’joka ilta ollu eri nainen’, mutta nyt viereen tuli vastustamaton kuuma jäbä. Senen kappale on uuden ajan euroviisu, rohkea ja svengaava.”