The Rasmuksen voitto tuntui etukäteen selvältä ja suoritus perusvarmalta, kirjoittaa Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

Suomalaisen muusikon iloa on ilahduttava seurata, varsinkin tällaisena aikana, kun ilonaiheita on ollut poikkeuksellisen vähän.

Tullessani Turkuun katsomaan Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalia olin täysin varma, että The Rasmus voittaa kisan ja valitaan Suomen euroviisuedustajaksi. Niin ylivoimainen suosikki yhtye oli vedonlyöntisivuilla ja Euroviisuja koskevassa keskustelussa.

Ennakko-oletukset kävivät toteen, kun Lauri Ylösen johtama yhtye voitti Jezebel-kappaleellaan UMK:n, vieläpä päivänselvällä erolla muihin kilpailijoihin. Bändi sai finaalissa 310 pistettä, melkein sata enemmän kuin toiseksi tullut Cyan Kicks, jonka pistesaldo jäi 221:een. Kolmanneksi tullut Bess saavutti 204 pistettä.

Näistä lähtökohdista suhtauduin Rasmuksen voittoon kyynisesti. Bändi on lähtenyt hakemaan UMK:sta uutta nostetta uralleen, mutta kuinka innoissaan konkarimuusikoista koostuva porukka todella oli päivänselvästä voitostaan?

Kyynisyys oli turhaa. Kun Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki Hakala ja hiljattain bändiin liittynyt Emilia ”Emppu” Suhonen tulivat lehdistötilaisuuteen voittonsa jälkeen, nelikon kasvoilta välittyi aito riemu. Porukka kertoi jännittäneensä tosissaan pisteidenlaskua, ja niin varmasti olikin. Kun Ylönen sanoi bändin olleen edellisenä vuonna lähes hajoamisen partaalla ja saaneensa nyt uuden alun, liikutuksen kuuli puheesta.

The Rasmus selvästi halusi Euroviisuihin ja suhtautuu tehtäväänsä Suomen viisuedustajana intohimolla. Nähtäväksi jää, mihin se riittää.

The Rasmus voitti UMK-finaalin selvällä erolla muihin.

Ei voi välttyä siltä ajatukselta, että UMK:ssa äänestäneet suomalaiset päätyivät The Rasmusta äänestäessään kaikkein turvallisimpaan valintaan – ja samalla tylsimpään.

The Rasmus oli kaikin puolin varma suorittaja tämän vuoden kilpailussa. Lauri Ylönen oli kuvaillut ennakkohaastatteluissa biisin toista tekijää, yhdysvaltalaista konkarituottajaa Desmond Childia ”ehkä maailman kovimmaksi biisinikkariksi”.

Childin uralta löytyy toki Livin’ On a Prayerin ja I Was Made For Loving Youn kaltaisia klassikkokappaleita, mutta tällä kertaa Ylönen oli saanut maailman kovimman nikkarin kanssa aikaan peruspätevän rockkappaleen. Siinä on tarttuva riffi ja kertosäe, joka jää soimaan päähän, ja niillä aineksilla päästään jo pitkälle. Silti missään kohtaa kappale ei ole itsessäni herättänyt riemua.

Yhtä lailla varmaa ja yllätyksetöntä oli Rasmuksen esiintyminen UMK-finaalissa. Erikoiskikkana oli lavan eteen viritetty verho, jonka avulla bändin seuraksi lavalle tuotiin biisin keskiössä oleva Jezebel-naishahmo.

Yllätyksettömyydessä juuri piilee The Rasmuksen euroviisumenestyksen vaara. Suomi on ennenkin luottanut siihen, että Euroviisuissa pärjätään artistilla, jonka olemassa olevaa kansainvälistä mainetta pystytään hyödyntämään kilpailussa.

Toivottavasti kukaan ei äänestänyt The Rasmusta Euroviisuihin ainakaan tämän vuoksi, koska parin vuoden takainen Daruden suoritus Tel Avivissa on todiste siitä, että pelkällä tunnettuudella ei tee mitään, jos biisi ei toimi.

Jezebel saattaa toimia. Yhtä lailla mahdollista on se, että Jezebel jää lopulta juuri sellaiseksi perusvarmaksi ja herkästi unohdettavaksi suoritukseksi, jolla napataan paikka finaalista mutta joka ei aiheuta viime vuoden Blind Channeliin verrattavaa valtaisaa Suomi-huumaa.

Eero Heinonen (vas.), Aki Hakala, Lauri Ylönen ja Emppu Suhonen muodostavat nykyisin The Rasmuksen.

Niinpä en voi olla harmittelematta sitä, miten monenlaisia muita mahdollisuuksia Suomella olisi tänä vuonna ollut.

UMK on onnistunut jo saamaan aikaan alkuvuoden isoimman hitin: Bessin Ram pam pam on kerännyt yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa ja pysynyt julkaisustaan lähtien Suomen Top 50 -listan kärjessä tai kärjen tuntumassa. Ennen UMK-iltaa toivoin, että suomalaiset tekisivät riskiksi mielletyn valinnan ja lähettäisivät Torinoon suomenkielisen, menevän ja hauskan pophitin.

Ehkä Bessin kohtaloksi lopulta koitui se, että kappaleen live-esitys ei ollut aivan kappaleen tasolla. Lavalla oli kyllä paljon kaikkea: tanssijoita, säihkettä, pomppuja ja räjähdyksiä. Ehkä jopa niin paljon, että homma tuntui vähän sekavalta ja fokus oli kateissa. Jostain syystä kappale jäi paikan päällä kultuna vaisummaksi kuin studioversiona.

Olen silti sitä mieltä, että heikkoudet olisivat olleet hiottavissa pois ennen Euroviisuja ja että Bess olisi ollut raikkaampi ja kiinnostavampi ratkaisu Suomen euroviisuedustajaksi.

Muitakin hyviä vaihtoehtoja oli. Isaac Senen Kuuma jäbä kärsi Ram pam pamin tavoin siitä, ettei se yleisön edessä kuulostanut yhtä hyvältä kuin studioversiona. Toisaalta syytä oli myös koko show’n miksauksessa: hämmentävän moni kappale kuulosti kovin tuhnuiselta, jopa siinä määrin että kappaleista oli vaikea saada selvää. Senellä tätä ongelmaa oli eniten, ja se on harmi, koska seksiä tihkunut homoeroottinen show oli illan parasta antia.

Illan positiivisimpia yllättäjiä olivat puolestaan Olivera ja Cyan Kicks, jotka jättivät biisien julkaisun aikaan valjun fiiliksen. Oliveran Thank God I’m an Atheist oli livenä kuultuna mielettömän hieno herkistelykappale, jolle Euroviisut olisi ollut täydellinen paikka.

Hurricane-kappaleella kilpaillut Cyan Kicks sai ennakkopovailussa ikävästi leiman Blind Channelin jalanjäljissä seuraavana yhtyeenä, mutta UMK:ssa bändi osoitti, ettei se ole Blind Channel -kopio, vaan kova rockbändi. Cyan Kicksin live-esitys toimi, ja on helppo ymmärtää, miksi erityisesti nuorten keskuudessa se herätti suurta huumaa.

Bess ei voittanut UMK:ta, vaikka Ram pam pam on alkuvuoden isoin hitti Suomessa.

Tämän vuoden UMK järjestettiin hyvin poikkeukselliseen aikaan.

Vain päivää ennen finaalilähetystä Yle ehti ilmoittaa, että Suomi ei lähetä Euroviisuihin ollenkaan artistia, jos Venäjä on mukana. Syynä oli Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan. Vielä samana iltana Euroopan yleisradiounioni EBU tiedotti sulkeneensa Venäjän pois tämän vuoden Euroviisuista. Lauantaina suuret venäläiset mediayhtiöt ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan keskeyttävänsä jäsenyytensä EBUssa.

Päivänselvää on, että sota Ukrainassa on ollut myös UMK-esiintyjien mielessä, mikä kävi ilmi artistien ennen finaalia lehdistötilaisuudessa antamissaan kommenteissa. Samalla voi yhtyä artistien näkemykseen siitä, että loputtoman ahdistuksen keskellä tekee hyvää keskittyä hetkeksi johonkin ihan muuhun kuin sotauutisiin. Se ei tarkoita sitä, etteikö välittäisi äärimmäisen vakavasta tilanteesta Ukrainassa.

Tämän vuoden UMK:ta kelpasi katsoa – siitäkin huolimatta, että ihan viimevuotiseen upeaan tykitykseen ei tänä vuonna ylletty. Lavaesityksiltä olisi voinut toivoa enemmän.

Hyviäkin asioita oli paljon. Paula Vesala ja Miisa Rotola-Pukkila toimivat erinomaisesti illan juontajina, ja Vesalan väliaikashow oli illan paras yksittäinen hetki, todiste artistin huippulahjakkuudesta. Jotain UMK:n merkittävyydestä kertoo sekin, että viime vuosikymmenen isoin hittibändi JVG tulee sieltä hakemaan näkyvyyttä uudelle singlelleen. Vamos-kappaleen varaan rakennettu show oli yllättävän viihdyttävä. Semmoista luovuutta ja hölmöyttä olisi toivonut itse kilpailuesityksiinkin.

Tärkeintä on kuitenkin se, miten paljon UMK on parin viime vuoden aikana kehittynyt. Turussa paikalla ollut yleisö oli aidosti totaalisen innoissaan laulukilpailusta, ja nuoria hyperinnokkaita faneja riitti runsaasti jo päivän kenraaliharjoituksissa.

Ja ehkä The Rasmus yllättää minut ja muut epäilijät ja tuo kevään päätteeksi perusvarmalla suorituksellaan Suomelle historiallista menestystä Torinosta.